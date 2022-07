Nicolás Cabré abrió su cuenta de Instagram pero fue “hackeado” en menos de 24 horas: “Bronca total”

Luego de años esquivándole a las redes sociales, Nicolás Cabré decidió finalmente abrirse una cuenta de Instagram. Lo hizo, según él mismo explicó en su primer posteo, al notar que el usuario que hace años se hace pasar por él estaba vendiendo publicidad en su nombre. “Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda”, escribió Cabré desde su primera cuenta oficial que en apenas horas reunió más de 250 mil seguidores. Sin embargo, la alegría le duró muy poco, ya que en tiempo casi récord lo dejaron sin acceso a ella.

Todo comenzó esta semana, cuando el reconocido actor sorprendió al subir una sonriente selfie a la cuenta @nicolascabre80, desde donde escribió: “Finalmente, me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mí”, introdujo en el pie de foto y agregó: “Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas, empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre”, explicó.

Primera publicación de Nicolás Cabré en su cuenta personal de Instagram. Foto/Instagram: @nicolascabre80

Fueron muchas las bienvenidas de colegas y amigos que recibió en esa red social hasta que de repente el actor se topó con una dura realidad: ya no podía volver a acceder a su cuenta personal.

La primera encargada de salir a explicar lo sucedido fue su compañera de teatro, Mercedes Funes, quien mediante una historia de Instagram afirmó que la misma persona que se hacía pasar por Nicolás Cabré, le había hackeado la cuenta oficial. Además, manifestó que luego daría a conocer la verdadera cuenta del actor, lo que da a entender que no tiene intenciones de recuperar la antigua.

“Les quiero contar, para que nos ayuden también ustedes replicando, algo sobre la cuenta de Instagram de Nico Cabré. Por fin, ayer abrió su cuenta de Instagram, porque tenía otra cuenta que no era de él... Mejor dicho, había alguien que se hacía pasar por él, que tenía 270 mil seguidores. Entonces, Nico decidió abrir su cuenta para que sea de él. Cuestión que esta cuenta que Nico Cabré abrió, fue hackeada [denunciada por falsa] por esta persona que tenía 270 mil seguidores”, relató Mercedes Funes en un video recostada sobre su cama.

Historia de Mercedes Funes, que fue reposteado por Mariano Martínez. Foto/Instagram: @marianom78

Además, la actriz subió una captura explicando cómo actuó el hacker: “La cuenta de Nico era @nicolascabre80 y este fake le puso al final la letra O” y por último expresó su descontento: “Bronca total. No solo le usa la identidad, sino que le hizo borrar su cuenta oficial”.

Otro de los que se hizo eco de esta angustiante situación fue uno de sus mejores amigos, Mariano Martínez, quien reposteó la historia de Mercedes Funes en su cuenta personal.

La bienvenida de Mariano Martínez a Nicolás Cabré en Instagram

La llegada de Nicolás Cabré fue toda una novedad para el mundo de la farándula porque hace tiempo manifestó que era reacio a compartir su intimidad en las redes sociales. No obstante, este lunes por la noche se creó un usuario y recibió mensajes de varios famosos, entre ellos, el de su expareja Laura Fernández, quien celebró: “Jajaja vamos”.

El reencuentro de Mariano Martínez y Nicolás Cabré en febrero de este año. Foto/Instagram: marianom78

“Bienvenido al Instagram, Nicolás Cabré”, le escribió su amigo Mariano Martínez junto a dos emojis que describían su entusiasmo en la historia que compartió en su cuenta. Cabe destacar que el actor había compartido una foto junto a su amigo en el reencuentro que se dio en los camarines del Multiteatro Comafi de la obra Me duele una mujer, que protagoniza Cabré.