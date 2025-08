Sharon Stone contó la pelea que tuvo con Michael Douglas antes de protagonizar Bajos Instintos

Ellos fueron una de las parejas cinematográficas más fogosas de los 90. Juntos, protagonizaron Bajos Instintos, ese thriller erótico que dejó una escena imborrable en la historia del cine. Hablamos de la toma en la que Sharon Stone (que interpreta a Catherine Tramell, una sensual escritora que se convierte en la principal sospechosa de un asesinato) se cruza estratégicamente de piernas -sin ropa interior- cuando es interrogada por el detective Nick Curran (interpretado por Michael Douglas). Si bien en la pantalla eran un combo explosivo, al parecer la relación entre ellos (fuera de cámara) no comenzó del todo bien.

Fue en una reciente entrevista con Business Insider que la actriz reveló que su coprotagonista no quiso hacer una prueba con ella antes de ser elegidos como la pareja del mítico film dirigido por Paul Verhoeven. “Michael Douglas no quería desnudarse en pantalla con una desconocida, y lo entendí. Ni siquiera quiso hacerme la prueba, pero también por otra razón: ya habíamos discutido antes”, contó en diálogo con el medio estadounidense.

Michael Douglas y Sharon Stone en una de las escenas de Bajos instintos, el thriller erótico de 1992 dirigido por Paul Verhoeven

La actriz, que se convirtió en un ícono sexual después de su papel en esta película, relató una discusión previa que tuvieron en Cannes antes de cruzarse en el set de Bajos Instintos. “Esto fue en Cannes. Estábamos todos sentados, y él hablaba de alguien y de sus hijos. Yo conocía de verdad a esa persona, así que le dije algo y me respondió: ‘¿Qué demonios sabés?’”, recordó sobre aquel primer intercambio con el actor que, por aquel entonces, ya tenía un nombre en la industria.

“Me gritó delante de todo un grupo de personas y yo no soy de las que dicen: ‘Oh, disculpa, superestrella’, así que empujé la silla hacia atrás y le dije: ‘Salgamos’. Así fue como nos conocimos”, aseguró, entre risas. Sobre cómo terminó todo, Stone le contó que su reacción se debía a que ella conocía a la familia de la que él hablaba, ya que era la mejor amiga de los niños y del padre en cuestión. “Luego, nos despedimos. No diría que como mejores amigos, sino amigablemente”, recordó.

Al barajarse su nombre para ser su compañera en Bajos Instintos, Stone y Douglas volvieron a encontrarse cara a cara. “No creo que quisiera que fuera su coprotagonista”, bromeó Stone mientras advertía que, si bien las cosas no fueron fáciles, con el correr de los meses lograron formar una gran amistad, que dura hasta el día de hoy. “El rodaje funcionó de maravilla porque no me inquietaba si me gritaba. Eso fue interesante para el personaje porque Michael tiene mal carácter, y no me importó. Eso funcionó muy bien en nuestra dinámica”, aseguró en la misma entrevista. “Con el tiempo, nos hicimos muy buenos amigos hasta el día de hoy. Lo admiro muchísimo”, agregó.

La respuesta de Michael Douglas

Por su parte, el marido de Catherine Zeta Jones recuerda las cosas un tanto diferentes. Si bien el actor no habló al respecto, sí lo hizo su representante, quien expresó que el actor estaba “muy sorprendido” por los comentarios de Stone, ya que “no recuerda ninguna discusión en ese período”. “En realidad, solo recuerda haber visto y conocido a Sharon por primera vez cuando vio la prueba de pantalla que le hizo Paul Verhoeven para Bajos Instintos y dijo: ‘Absolutamente, es la indicada’“, le dijo el manager a People desmintiendo rotundamente a la actriz.

De hecho, remarcó que el único tiempo que los actores pasaron juntos en Cannes fue cuando promocionaron la película después del rodaje y “eran amigos”.

El film que la catapultó como sex symbol y la cuestionó como madre

Si bien Bajos Instintos fue un rotundo éxito y cimentó su carrera de sex symbol, Sharon Stone contó en varias oportunidades que ese film de 1992 le trajo más de un problema en su vida. Mientras que todos recordamos esa sensual escena del interrogatorio como su gran salto a la fama, ella asegura que fue engañada por la producción a la hora de hacer dicha escena. Al parecer, el director Paul Verhoeven la convenció de quitarse la bombacha que era blanca con la excusa de que “reflejaba la luz” en ella, asegurándole que no se vería nada en cámara, ya que editarían la imagen. Sin embargo, no fue así y el día del estreno la actriz vio como su entrepierna había quedado completamente expuesta en pantalla. Dicen que al ver esta situación, la rubia le dio una cachetada al director y llamó a su abogado.

La famosa escena que la convirtió en una sex symbol y que la perjudicó en los tribunales Archivo

Ese engaño no solo la expuso públicamente, sino que le trajo problemas a la hora de pelear la custodia de su hijo adoptivo Roan cuando se divorció de su marido, Phil Bronstein. “Cuando el juez le preguntó a mi hijo pequeño: ‘¿Sabés que tu madre hace películas de contenido sexual?’ Fue un tipo de abuso por parte del sistema: se cuestionó qué tipo de madre era yo por hacer ese trabajo (...). La gente ahora muestra desnudez en la televisión normal, y en aquel entonces solo se veía, tal vez, un fotograma de mi posible desnudez, y perdí la custodia de mi hijo por eso”, expresó en diálogo con The New Yorker.