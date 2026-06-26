Sharon Stone reveló qué fue lo que sintió cuando murió su abuelo abusador: “Se acabó”

Sharon Stone volvió a hablar de uno de los capítulos más dolorosos de su vida. En una conversación íntima con el periodista Anderson Cooper para el podcast All There Is, la actriz recordó el abuso que sufrió durante su infancia a manos de su abuelo materno y confesó que la primera experiencia que tuvo con la muerte estuvo marcada por una sensación inesperada: alivio.

A sus 68 años, la protagonista de Bajos instintos y Casino retomó un tema que ya había abordado en sus memorias, The Beauty of Living Twice, publicadas en 2021. Allí relató el abuso sexual que, según contó, padecieron tanto ella como su hermana Kelly. Ahora volvió sobre aquellos recuerdos para explicar cómo vivió la muerte del hombre al que definió como “una criatura” de la que toda la familia intentaba mantenerse alejada.

Sharon Stone con su madre, Dorothy, y su hermana Kelly

“Era un maltratador que abusó de mi madre e hizo todo lo posible por acercarse a nosotros para abusar de nosotros. No era un abuelo, era una criatura que intentábamos evitar a toda costa”, afirmó durante la entrevista.

Cooper recuperó un fragmento de las memorias de Stone en el que la actriz describía el desconcierto que sintió siendo apenas una adolescente. “Es algo muy extraño cuando sos chica y la primera experiencia que tenés con la muerte es alegría, alivio y vacío”, leyó el periodista.

Stone explicó que tenía apenas 14 años cuando murió su abuelo. Su hermana Kelly, en tanto, tenía 11. Mientras muchas personas asocian un funeral con el acompañamiento familiar y el consuelo, ella recordó que en ese momento no existió nada parecido. “En un funeral suele haber cuidado, cariño, apoyo incondicional. Nosotros no tuvimos nada de eso”, reflexionó.

La actriz relató entonces una escena que quedó grabada para siempre en su memoria. Contó que se acercó al ataúd mientras su hermana, parada detrás de ella, le preguntaba una y otra vez si realmente estaba muerto. Kelly incluso le pidió que lo comprobara.

“Metí la mano y le di un empujón en el hombro. Permaneció rígido, no se movió, y dije: ‘Sí’. Creo que también dije: ‘Se acabó’. Y aun así retrocedimos”, recordó.

Más allá de la crudeza del episodio, Stone explicó que aquel instante estuvo atravesado por una sensación difícil de describir, pero profundamente liberadora. “Siempre voy a tener grabada esa extraña sensación de vacío. Un vacío agradable. Se terminó”, expresó.

No es la primera vez que la actriz habla públicamente sobre los abusos sufridos durante su infancia. Cuando publicó sus memorias en 2021, explicó que la decisión de revelar esos hechos no fue individual, sino que la tomó de común acuerdo con su hermana.

En una entrevista concedida ese mismo año a The New York Times, Stone contó que ambas conversaron previamente con su madre, Dorothy, quien inicialmente tuvo una reacción distante frente a las revelaciones. “Al principio se mostró muy impasible y me escribió una carta contándome lo desconcertante que le resultaba toda esa información. Era una actitud de horror y de no querer hablar directamente del tema”, recordó.

Con el paso del tiempo, sin embargo, la situación cambió. Según relató la actriz, fue Kelly quien logró que su madre enfrentara definitivamente aquella historia familiar. “Mi hermana terminó abriéndose completamente con ella y mi madre tuvo una revelación muy importante”, explicó entonces.

Durante la charla con Cooper, Stone también habló de otra pérdida reciente: la muerte de su madre, Dorothy, ocurrida en julio de 2025. Aunque se trató de una experiencia completamente distinta, también implicó un proceso emocional complejo.

La actriz contó que acompañó a su madre durante sus últimos días y que, llegado un momento, comprendió que su presencia permanente estaba impidiéndole partir. “Finalmente entendí que tenía que dejarla ir. Necesitaba dejar de entrar a la habitación. Tenía que subir las escaleras e ignorarla para que pudiera morir”, confesó.

Según explicó, ese desapego fue uno de los actos más difíciles de su vida, pero también el más amoroso. “Necesitaba liberarla. Solo iba a poder morir en paz si yo la dejaba ir”, sostuvo.