Hace algunos años, más precisamente en 2018, durante una entrevista en CBS Sunday Morning, le preguntaron a Sharon Stone si alguna vez había sido acosada o había enfrentado alguna agresión sexual en Hollywood. En ese momento, la actriz se rió en forma nerviosa dando una respuesta vaga. “He estado en este negocio durante 40 años. ¿Podés imaginar el negocio en el que entré hace 40 años, con el aspecto que tengo? Lo he visto todo”, dijo sin entrar en muchos detalles.

Cinco años más tarde, la ganadora del Oscar está lista para contar una de esas historias que tuvo que enfrentar en su juventud. En una charla con el podcast de Kelly Ripa, Let’s Talk Off Camera, Stone reveló por primera vez una de sus experiencias en la lucha contra el acoso sexual en la industria.

La actriz contó que un antiguo jefe de Sony le enseñó su miembro cuando ella fue a su oficina para una reunión en los años 80 , mucho antes de que películas como Bajos Instintos (1992) y Casino (1995) la convirtieran en una estrella internacional.

Stone no nombró al ejecutivo cuando describió la experiencia, que, según dijo, ocurrió tiempo después de que se mudó a Los Ángeles. “Llevaba aquí un par de años y me puse mi mejor traje para esta reunión. Todavía lo recuerdo con mucha claridad, porque cuando sos joven solo tenés un buen traje”, le contó a Rippa. “Estaba muy emocionada de lucirlo y conocer al jefe de Sony”, continuó.

“Tenía los sillones bajos, básicamente en el suelo, porque eran los 80. Esos sillones gigantes y bajitos, que me dejaban las rodillas cerca del cuello, más teniendo en cuenta que yo no soy muy alta”, recordó la estrella. “ Él caminaba por la oficina y decía: ‘¿Es verdad lo que dicen de vos?’, y ‘Eres la más hermosa, no hemos visto a nadie como vos en décadas. Todo el mundo habla de vos y te mira. Sos muy elocuente, tan inteligente y bella, con ese pelo’ ”, añadió.

“ De repente caminó hacia donde estaba yo y dijo: ‘Pero primero’, y sacó su pene justo enfrente de mi cara”, dijo Stone sobre el terrible momento que vivió. “Yo era muy joven e hice lo que hago siempre que estoy nerviosa, empecé a reírme. Me reía y lloraba al mismo tiempo, no podía parar porque me puse histérica y no sabía qué hacer. Por supuesto que lo guardó y se fue por la puerta que estaba atrás de su escritorio y yo me quedé sin saber que hacer ”, relató dejando a todos mudos.

Sharon Stone en la alfombra roja de Cannes, en mayo de 2022 Getty Images

La joven actriz se quedó inmóvil dentro de la oficina. “Estaba allí sentada, histérica. Al final vino su secretaria y me sacó del lugar. No fue la última de muchas experiencias extrañas como esta en mi carrera”, aseguró.

La estrella contó que decidió relatar su experiencia luego de acudir a un concierto en Los Ángeles en donde una cantante interpretó un tema que hablaba sobre el acoso sexual. “Cuando escuché a esta chica cantando esta canción pensé que al final sigue siendo todo como en 1980, y ahora estamos en 2023, 43 años más tarde”, reflexionó. “Veo a esta joven y me mortifica que siga ocurriendo exactamente lo mismo. Pero al menos está en el escenario y se lo está contando al mundo”.

La actriz aseguró que está dispuesta a recibir disculpas de los hombres de Hollywood que se han portado mal con ella a lo largo de los años, pero para aquellos que no lo hagan, su mensaje es claro: “No vuelvas a sentarte a mi lado nunca más, porque si volvés a sentarte a mi lado, me levantaré en público y diré: ‘He dicho que no te sientes a mi lado’, así que créeme”, dijo con fuerza. “He ido a proyecciones en las que el único asiento que quedaba vacío era uno al lado mío y ha habido hombres sentados en las escaleras del pasillo porque saben que no se tienen que sentar junto a mi si me han hecho algo. No pueden ocupar la silla vacía, al menos que me hayan pedido perdón”, culminó.

LA NACION