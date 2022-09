Sharon Stone reveló que un novio la dejó por negarse a usar bótox

A sus 64 años, Sharon Stone continúa en el podio de las estrellas más deslumbrantes. Dueña de una belleza innegable, la actriz ha revelado cómo es su experiencia con el paso del tiempo y se ha referido a algunas situaciones a las que se ha enfrentado por su físico.

En la nueva edición de la revista Vogue Arabia, se puede leer la entrevista que le realizó la presentadora sirio-estadounidense Hala Gorani a Stone, quien no dudó en repasar distintos aspectos de su vida y su carrera y revelar algunas desafortunadas vivencias que tuvo con los hombres.

La actriz contó, entre varias anécdotas, que recientemente un hombre más joven que ella, cuyo nombre no mencionó y con el que mantuvo un vínculo sentimental, decidió terminar abruptamente la relación por la negativa de la intérprete a usar bótox y rellenos. Y sumó que la decisión llegó después de que ella le comunicara que no estaba dispuesta a aplicarse inyecciones cosméticas.

En declaraciones a la revista, la artista explicó que su entonces novio le preguntó si utilizaría bótox y ella bromeó: “Probablemente sería muy bueno para tu ego y el mío si lo hiciera”. Sin embargo, le aclaró a continuación su punto de vista. Tras la conversación, el hombre decidió desvincularse de ella.

Stone admitió que en el pasado llegó a recurrir a este tipo de tratamientos durante sus períodos de mayor fama, pero indicó que renunció a ellos después de un grave problema de salud que padeció en 2001 . La estrella de Bajos instintos recordó su relación con los tratamientos de belleza y señaló cómo la cirugía estética pasó de ser percibida por ella como “un lindo lujo a una especie de necesidad neurológica adictiva y dolorosa”.

“Hubo períodos en que me puse rellenos y esas cosas y luego tuve un derrame cerebral masivo y una hemorragia cerebral de nueve días y tuve que recibir más de 300 inyecciones de bótox para que un lado de mi cara volviese a recomponerse”, detalló sobre lo ocurrido. En ese momento, la actriz fue sometida a una doble angiografía tras sufrir una hemorragia subaracnoidea, un cuadro potencialmente mortal.

En la entrevista, la actriz reveló que en esta etapa de su vida se encuentra “realmente feliz” y “alegre”. Y agregó: “Siento que este es el período más emocionante y creativo de mi vida. Me siento muy, muy feliz. Nunca había estado tan feliz”.

A los 64 años, Sharon Stone se muestra activa en las redes sociales @harryeelman/@nytimes

Sharon también se refirió al movimiento #MeToo y las repercusiones que tuvo en su profesión su implicación en ello. “Creo que cuando yo decía estas cosas -que ahora Kamala Harris, nuestra fabulosa vicepresidenta, y Michelle Obama y Hillary Clinton están discutiendo ávidamente- sobre los derechos de las mujeres, hizo que mi carrera cinematográfica fuera bastante difícil”, apuntó. Y añadió: “La gente me consideró problemática porque pedía esas cosas y esperaba obtener lo que sentía que era lo correcto y apropiado para mí y para otras mujeres”.

Auténtica

En la actualidad, Sharon se ha vuelto un referente para todas las mujeres de más de 60 y no tiene miedo de mostrarse auténtica frente al espejo . Recientemente, la actriz arrasó en Instagram con una imagen en la que se la puede ver luciendo una bikini estampada en una típica selfie frente al espejo, con la que se despidió de la temporada veraniega en los Estados Unidos. Y varias celebridades se sumaron a comentar la publicación.

Sin retoques. Sharon Stone compartió una foto con la que le dijo adiós al verano @sharonstone

En tanto, en julio, la actriz había posteado otras imágenes suyas en traje de baño sin retoques. “Agradecidamente imperfecta en un día perfecto” , escribió junto a una fotografía en donde se la ve posando en una bikini animal print verde y en topples.

Sharon Stone compartió una osada foto en Instagram @sharonstone