La directora de la última película de Ezra Miller hizo un contundente comentario sobre el actor

Desde hace tiempo, Ezra Miller busca limpiar su nombre. El actor de Flash protagonizó numerosos episodios policiales, que le valieron una muy mala imagen pública, que pronto amenazó con repercutir en sus proyectos profesionales. Y en medio de todo tipo de rumores, la directora de uno de los últimos films en los que Miller trabajó, Mary Harron, realizó una serie de comentarios con respecto a la conducta de la estrella en el set.

Ezra Miller compone a un joven Salvador Dalí, en el film Dalíland Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

En poco tiempo se llevará a cabo el Festival de Cine de Toronto, en el que Harron presentará su nuevo film, Dalíland. Como indica el título, la película se focaliza en la figura de Salvador Dalí, haciendo foco en el vínculo que el artista compartió con quien fue su esposa, Gala. Ambientada en los años setenta, la historia gira alrededor de ambas figuras, a partir de la mirada de un joven empleado de una galería de arte. De esa forma, el guion muestra a Dalí en una de las etapas más convulsionadas de su vida personal y profesional.

En el largometraje, Ben Kingsley fue el elegido para interpretar al icónico pintor, mientras que Barbara Sukowa le dará vida a Gala. A lo largo de varios flashbacks sobre la juventud de Dalí, la directora eligió a Ezra Miller para interpretar al pintor. En los primeros anuncios sobre la proyección del film, el nombre de Miller no formó parte de la noticia. Por ese motivo, rápidamente se dispararon los rumores que aseguraban que la película iba a ser reeditaba para eliminar todas sus escenas. Ante ese panorama, Harron aclaró que eso no sería así, y que el film será lanzado sin ningún tipo de corte en lo referido a la estrella de Flash.

En una nota con Vanity Fair, la realizadora explicó: “El film se encuentra terminado. Puede que las cosas hubieran sido diferentes, si en el transcurso de la filmación hubiera surgido algún tipo de comportamiento inapropiado en set. Pero todo lo que sucedió, se dio luego que la filmación llegara a su final. Nada malo pasó durante las grabaciones”.

10/05/2022 Ezra Miller convertido en The Flash CULTURA WARNER BROS.

Más adelante, y procurando no relativizar la gravedad de las acusaciones que recayeron sobre Miller, Harron aclaró: “No estoy excusándolo sobre lo que sea que haya hecho mal. Pienso que no importa cuan talentoso seas, si hiciste algo mal, tenés que enfrentar las consecuencias. Y también creo que esto no se trata simplemente de una joven estrella tomando el mal camino, creo que aquí hay algo mucho más serio. Esto tiene el aspecto de ser algo que exige una intervención muy seria, que espero sea lo que esté sucediendo”.

En otro tramo de la nota, Mary Harron elogió la profesionalidad de Ezra, y aseguró: “Él entregó una composición completamente elaborada. Fue muy profesional y amable con todos. No hubo problemas ni signos de conflicto en el set. Por lo que luego fue muy desalentador y terrible enterarme todo lo que sucedió. Leer lo que vino después fue muy triste para todas las personas que se vieron envueltas en eso. Espero que esté recibiendo ayuda con respecto a la que parece ser una crisis muy, muy seria”.

Ezra Miller Roy Rochlin - Getty Images North America

A lo largo de los últimos días, y con la intención de salvaguardar su trabajo e imagen, Ezra mantuvo una reunión con los presidentes a cargo de la división de largometrajes de Warner Bros, en la que se mostró arrepentido por los recientes episodios que lo tuvieron como protagonista, y que le significaron una imagen negativa, que amenaza con repercutir en el lanzamiento de The Flash. En el marco de esa charla, Miller garantizó su compromiso con ese personaje y con las obligaciones que aún le quedan pendientes, en lo referido al proyecto. Por otra parte, el actor publicó un comunicado en la revista Variety, en el que reconoció que sufre “problemas complejos de salud mental” y presentó sus disculpas por la forma en que se ha comportado. La estrella de 29 años acumula múltiples denuncias, acusaciones de abuso e incluso ha sido señalado como el responsable de drogar a una menor.