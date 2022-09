Rating: acorralados por el fútbol, Marley, Guido Kaczka y Marcelo Tinelli sufrieron una fuerte baja de audiencia

La caída libre del rating televisivo del prime time ayer ofreció datos preocupantes. La Voz Argentina (Telefe), Los 8 escalones del millón (eltrece) y Canta conmigo ahora (eltrece), los formatos a los que apuestan los canales líderes para sumar audiencia y ganar el horario de mayor encendido, ayer bajaron sus promedios significativamente .

Si bien este es un fenómeno que se viene percibiendo desde hace un tiempo, ayer hubo una causa puntual que fomentó la salida de la televisión abierta de un buen porcentaje de televidentes . Anoche, TyC Sports y Fox Sports ofrecieron los encuentros disputados por River Plate y Vélez Sarsfield , platos fuertes de la agenda futbolera que generó la migración del público. Sumada la audiencia de ambos partidos, el rating total al que llegaron ambas señales fue de más de 15 puntos , un gran número que afectó notablemente el consumo de la televisión abierta en el prime time.

En este contexto, La Voz Argentina lideró el día, pero con solo 11,2 , casi dos puntos por debajo de lo que había promediado el martes. También en Telefe, y previo al formato conducido por Marley, la ficción brasileña Génesis marcó 11,8 puntos, ganando su franja. En eltrece, la baja fue pronunciada. Lo más visto de este canal fue Canta conmigo ahora , la versión local de All together now conducida y producida por Marcelo Tinelli. Este certamen de canto, con jurado integrado por cien artistas, marcó un promedio de 8,4 puntos , una cifra baja para una apuesta de esta envergadura y con una estrella del rango de Tinelli al frente. El pico de audiencia del formato se dio a las 23 con 8,9 puntos y mantuvo la brecha de casi tres puntos con La Voz Argentina.

También siguiendo la tendencia a la baja, sorprendió el descenso de Los 8 escalones del millón . Este miércoles, el ciclo conducido por Guido Kaczka, basado en los conocimientos sobre cultura general de sus participantes, llegó a un promedio de 7,8 puntos , una marca que se alejó considerablemente de los 10,4 puntos que había hecho el martes.

Los noticieros del amanecer y la trasnoche de los canales líderes estuvieron muy parejos. Buen Telefe (Telefe) y Arriba argentinos (eltrece) marcaron 2,8 puntos de promedio, mientras que En síntesis (eltrece) y Staff de noticias (Telefe) llegaron a 5,7 y 5,6 puntos, respectivamente. El ciclo informativo más visto del día fue Telefe Noticias (Telefe) con un promedio de 9,5 puntos.

En la segunda mañana, bajó Ariel en su salsa (Telefe), lo cual le permitió acercarse a Socios del Espectáculo (eltrece). Ayer, el magazine culinario del cocinero Ariel Rodríguez Palacios marcó 4,7 puntos (el martes había hecho 6,5 puntos), mientras que el programa de espectáculos a cargo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich logró 4,1 puntos.

El noticiero de la gente y Cortá por Lozano le dieron a Telefe 7,6 puntos en las franjas de las 13 y en la primera tarde que se inicia después de las 14.30. Enfrente, si bien ocupando el segundo lugar, no le fue mal a eltrece con Mediodía noticias y Los 8 escalones del millón, formatos que marcaron 6,2 y 5,2 puntos, respectivamente.

En elnueve, Bendita, Telenueve central y Telenueve al mediodía cosecharon la mejor audiencia con 4,3, 3,9 y 3 puntos, respectivamente. En esta señal, la tarde sigue fría . Desde las 13.31, Flechazo, amor oculto hizo 1,9 puntos; El show del problema llegó a 1,6; El sueño de tu casa propia marcó 1,1, y Todas las tardes cerró en 1,6 puntos de promedio.

En América, el liderazgo lo compartieron A la tarde y LAM con 2,7 puntos. Desde las 13.32, Intrusos, con la conducción de Flor de la V, llegó a los 2,4 puntos. En el caso de Intrusos y A la tarde, superando los promedios de elnueve. En cambio, LAM quedó por detrás de Bendita.

En la TV Pública también hubo sorpresas. Lo más visto de la señal administrada por el Estado fue Todos estamos conectados , ciclo que lleva tiempo en la grilla del canal y es conducido por Sergio Goycochea y Noe Antonelli. Ayer, el programa promedió 0,9 décimas y trepó hasta 1 punto, marca lograda en el inicio. Con una décima menos en su promedio, Cocineras y cocineros argentinos se ubicó en el segundo lugar del canal.

Imperio y El señor de los cielos, con 0,6 décimas, fueron los ciclos más vistos de Net TV. En Bravo TV encabezó Avenida Brasil, con 0,5 décimas.

Momentos destacados

Telefe Noticias estrenó “Convenceme” , una nueva sección en la que una persona defiende una idea sobre determinado tema, ante la mirada de cuatro testigos que analizan sus dichos. Ayer, el periodista Nacho Girón, a cargo del segmento, dialogó con un militante del veganismo , modalidad que suma adeptos exponencialmente.

En Momento D, a cargo de Fabián Doman, ciclo que siempre tiene una buena agenda de temas, un móvil en vivo estuvo reflejando el acampe en Plaza de Mayo, donde una multitud reclamó debido a los atrasos en los pagos vinculados a las prestaciones por discapacidad. El promedio del programa fue de 4,3 puntos.

Los rumores de romance entre Jorge Rial y Mariana Brey fueron la excusa para un nuevo informe de Bendita. Con humor, el programa abordó esta noticia que llamó la atención de los programas de chimentos.

Los 10 más vistos

1. La Voz Argentina (Telefe) 11,2 puntos de rating

2. Génesis (Telefe) 10,3 puntos

3. Zuleyha (Telefe) 9,7 puntos

4.Telefe Noticias (Telefe) 9,5 puntos

5. Soñar contigo (Telefe) 8,6 puntos

6. Canta conmigo ahora (eltrece) 8,4 puntos

7. Nuestro amor eterno (Telefe) 8,3 puntos

8. Hercai (Telefe) 8,2 puntos

9. Los 8 escalones del millón (eltrece) 7,8 puntos

10. El noticiero de la gente – Cortá por Lozano (Telefe) 7,6 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.