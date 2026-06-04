Shia LaBeouf se declaró culpable de agresión y fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y dos años de libertad condicional

El actor Shia LaBeouf se declaró culpable de un cargo de agresión simple relacionado con un incidente ocurrido durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans a comienzos de este año.

Según confirmó un representante del Tribunal Penal del Distrito de la Parroquia de Orleans, LaBeouf compareció ante la justicia el miércoles y admitió su responsabilidad en una pelea ocurrida en febrero en un bar del barrio de Marigny. Como resultado del acuerdo judicial, fue condenado a seis meses de prisión con suspensión de la pena y deberá cumplir dos años de libertad condicional.

Además, el actor tendrá que completar un programa de control de la ira y sensibilización como parte de las condiciones impuestas por el tribunal. Tras la aceptación de la declaración de culpabilidad, el caso fue oficialmente archivado.

El actor en el momento de los hechos, luciendo un llamativo sombrero de copa rojo Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“La investigación policial y de la fiscalía demostró exactamente lo que Shia LaBeouf afirmó desde el principio: que esto no fue más que una pequeña pelea en un bar durante el Mardi Gras”, señaló Sarah Chervinsky, la abogada de LaBeouf, en una declaración difundida tras la audiencia.

Chervinsky también remarcó que las autoridades no encontraron elementos que justificaran acusaciones más graves. “No hay pruebas de que se tratara de prejuicios o discriminación, por lo que el estado solo imputó estos delitos menores”, afirmó. Según explicó, el actor decidió asumir la responsabilidad por su participación en los hechos y ahora pretende concentrarse en su familia, sus proyectos profesionales y futuras iniciativas creativas.

Sin embargo, los acontecimientos que desembocaron en su arresto estuvieron lejos de parecer menores para quienes presenciaron la escena.

Después de protagonizara una pelea, Shia LaBeouf debió ser atendido por paramédicos y que terminó arrestado Backgrid/The Grosby Group

De acuerdo con los informes policiales, LaBeouf había pasado varios días celebrando el Mardi Gras y recorriendo distintos bares de Nueva Orleans. Durante ese período, diversos empleados y clientes de los establecimientos que visitó lo describieron como una persona visiblemente intoxicada y con una actitud cada vez más agresiva.

La madrugada del 17 de febrero, la situación alcanzó un punto crítico cuando el actor fue invitado a abandonar un local ubicado en el histórico Barrio Francés. Según los testimonios recopilados por las autoridades, su comportamiento se había vuelto excesivamente conflictivo.

Una vez fuera del establecimiento, la tensión no disminuyó. La policía sostiene que LaBeouf comenzó a enfrentarse físicamente con uno de los empleados que lo había acompañado hasta la salida. Aunque inicialmente abandonó el lugar, posteriormente regresó y protagonizó nuevos episodios de agresividad.

Los investigadores aseguran que varias personas tuvieron que intervenir para evitar que la situación escalara aún más. Según el reporte oficial, cuando parecía que el conflicto había terminado, el actor volvió a dirigirse hacia el trabajador con el que había discutido previamente. En medio de la confusión, presuntamente golpeó a una persona en el pecho y propinó un puñetazo en la nariz a otra.

Shia LaBeouf, cerveza en mano, en uno de los bares que visitó durante la celebración Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Finalmente, varios presentes lograron inmovilizarlo hasta la llegada de los agentes policiales, quienes acudieron al lugar alrededor de la una de la madrugada.

Las imágenes difundidas posteriormente por distintos medios ofrecieron una visión fragmentaria de lo ocurrido. Un video obtenido por TMZ muestra a LaBeouf sin camiseta sentado en la calle mientras es golpeado por varios hombres. No obstante, no está claro en qué momento exacto de la noche fue grabada esa secuencia ni cuáles fueron las circunstancias que la precedieron.

Otro registro audiovisual muestra al actor siendo trasladado en ambulancia a un hospital local para recibir atención médica por lesiones cuya naturaleza no fue especificada públicamente. Tras recibir el alta, fue arrestado y trasladado a la prisión de la parroquia de Orleans, donde quedó fichado alrededor de las 4:15 de la madrugada.

El episodio volvió a poner bajo escrutinio la compleja trayectoria personal del actor que, a lo largo de los años, ha se refirió abiertamente a sus problemas con el alcohol y sus dificultades para controlar la ira.