Sofía Bonelli salió al cruce de las declaraciones de Mariana Nannis

Si bien nunca oficializaron su relación, Sofía Bonelli sería la tercera en discordia en la escandalosa separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Luego de ser acusada de "prostituta y drogadicta" en el living de Susana Giménez, Bonelli habló desde Brasil y aseguró que ya inició acciones legales contra Nannis. "Escuché y me da lástima. Que querés que te diga... pobre señora. Es todo patético, me da lástima que tenga que rebajarse así y armar todo un circo. Que tenga que venir a la Argentina a cobrar unos mangos y hablar mal de gente que no conoce porque a mí no me conoce. Me parece todo muy bajo", le contó Bonelli a Tomás Dente en Nosotros a la mañana.

Cansada de las duras palabras en su contra, la supuesta novia de Caniggia confirmó que ya inició acciones legales en su contra. "Ella ya esta notificada, ya le mandé carta documento. Ya la recibió, así que cuánto más habla más me beneficia a mí. A nivel legal, estoy protegida. Cuanto más este difamándome y dañando mi imagen, más me beneficio yo. Si habla ya sabe las consecuencias", señaló molesta por la situación.

Luego aseguró que la mamá de Charlotte y Alexander está haciendo un circo de toda esta situación y que como mujer le da mucha pena: "Es muy triste, no tengo ganas de estar pasando por esto. Es una pérdida de tiempo total. Me da lástima que ella exponga esto y quede como una loca. No me gusta, como mujer me da mucha tristeza".