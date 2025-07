Las tiernas fotos de Claudio Caniggia con su nieta Venezia y su hijo Alex

Alex Caniggia logró recomponer su vida privada tras la reconciliación con Melody Luz, madre de Venezia y pareja con la que comparte su vida desde hace casi tres años. Luego de un traspié en la relación se dieron una segunda oportunidad, y quien les dio su apoyo incondicional fue Claudio Paul “Pájaro” Caniggia, que los visitó durante el fin de semana. En diferentes fotos y videos se vio al exfutbolista en pleno juego con su nieta, lo que causó ternura en las redes sociales.

A pesar de que el vínculo entre padre e hijo tuvo ocasiones incómodas y discusiones que salieron a la luz en los medios de comunicación, todo eso quedó en el pasado y el amor que existe entre ambos se plasmó en la tarde familiar que le dedicaron a Venezia. A través de su cuenta de Instagram, Alex subió historias e hizo el posteo de un carrusel con fotos de ese momento.

El posteo de Alex Caniggia y la reacción de sus seguidores ante el encuentro familiar (Fuente: Instagram/@alexcaniggia)

“Mi viejo, que me enseñó a caminar, ahora le enseña a mi hija a soñar. Tres generaciones, un mismo amor. La familia, lo más importante del mundo”, redactó Alex, a la vez que sumó tres fotos de Venezia con su abuelo.

En la primera posaron los tres sonrientes en el living de la casa del mediático. En la segunda, el exfutbolista dejó entrever el cariño por Venezia con una caricia en su mejilla. En la última grabó a Claudio Paul leyendo un cuento a la pequeña.

En las historias repitió las mismas imágenes y añadió otros mensajes alusivos a ese día. “La familia siempre unida. Lo más importante”. Más tarde agregó una captura en la que se vio a Melody Luz con Venezia y él escribió: “Familia grizzly. Ellas, nadie más. La familia”.

Los mensajes de Alex Caniggia sobre la familia (Fuente: Instagram/@alexcaniggia)

Rápidamente, en la sección de comentarios, sus seguidores depositaron diferentes reacciones sobre el encuentro entre padre, hijo y nieta. “Qué lindo verlo al pájaro en su versión de abuelo”; “Qué hermosa foto”; “Una alegría verlos compartir en familia”; “Hermosa familia, genios” y “Hermosos los tres”, fueron algunos en cuestión.

Lo cierto es que minutos antes de hacer públicas las imágenes sobre la tarde con su papá, Alex Caniggia subió un video en el que apuntó a aquellos familiares o personas cercanas que criticaron su regreso con Melody Luz. “Gente, no opinen de la pareja de sus hermanos, hermanas, primos, tíos… Porque, como por ahí a vos te cae para el cu***, no tenés por qué opinar, porque esa es su vida y no tenés por qué meterte en ese terreno. Un mensaje claro”, expresó.

Caludio Paul Caniggia con su nieta, Venezia (Fuente: Instagram/@alexcaniggia)

Dicho comunicado se produjo a pocos días de las declaraciones que Mariana Nannis habría dicho a un periodista de Puro Show (elTrece), en donde cuestionó a Luz y recordó que Charlotte Caniggia, su hija y hermana del mediático, vivió episodios de tensión con la bailarina en las oportunidades que cumplió su rol de tía.

El mensaje de Alex presuntamente dirigido a su madre, Mariana Nannis, quien no querría a Melody Luz (Fuente: Instagram/@alexcaniggia)

“Charlotte no es una chica que le gusta pelear, al contrario, ella no es conflictiva. Esta pulga [por Melody] se ve que sí es conflictiva. Ella peinó a Venezia y también la vistió un montón de veces porque siempre estaba con una niñera. Charlotte me dijo que esta chica [Melody] tenía malos tratos con ella. Le molestaba todo, que la peine, que le cambie la ropa. Entonces, si es así, lo mejor es que no trabajes y te quedes cuidando a tu hija”, sostuvo Nannis en un audio que le envió a Matías Vázquez.

El descargo de Alex Caniggia con aquellos que critican su relación con Melody Luz

De allí la insistencia del lema: “La familia siempre unida”, de Alex Caniggia, que sería interpretado como un dardo directo a su madre, que por estos momentos atravesaría una compleja situación económica y tendría impedido salir de España por una deuda de miles de euros.