Sofía “Jujuy” Jiménez, tras el festejo de la polémica: “Yo estoy tranquila porque sé cómo me he manejado”

En la playa y rodeada de decenas de amigos, Sofía “Jujuy” Jiménez festejó su cumpleaños número 30 en Pinamar. Tras publicar las imágenes en sus redes sociales, la modelo fue duramente criticada por el festejo masivo y acusada de poner en riesgo a sus compañeros de América, en un momento en el que los contagios de Covid están haciendo estragos.

“Se armó un lío bárbaro. La terminó denunciando el sindicato de televisión SATSAID porque ella volvió a trabajar después del fin de semana y puso en riesgo a sus compañeros de Informados de todo”, contó Karina Iavícoli este miércoles en Nosotros a la mañana.

Si bien tras el escándalo Jiménez recurrió a sus redes para explicar lo sucedido, esta mañana volvió a hacer referencia al hecho a través de un audio de WhatsApp. “No tengo mucho más para decir que lo que dije en mis stories, ahí aclare punto por punto. Sé perfectamente cómo soy, cómo me manejo y siento que no tengo obligación de dar explicaciones de nada, pero hay cosas que no están buenas cuando quieren ensuciar tu imagen o se meten con uno sin criterio o sin información, sin antes haber preguntado cómo era la cosa. Me parece que no está bueno, y sobre todo cuando es con mala intención. Más que nada porque yo no me manejo de ese modo, pero entiendo que no todos somos iguales”, expresó enojada.

Luego del gran preámbulo, “Jujuy” explicó que la celebración se dio bajo todos los cuidados y protocolos. “Yo estoy tranquila porque sé cómo me he manejado con mi cumple y cómo atendí o traté de que todo estuviera bajo control. Nos cuidamos. Estábamos la mayoría con test negativo porque mis amigas venían de Jujuy y se hicieron el PCR cuando bajaron del avión en Ezeiza”, concluyó la modelo y conductora del ciclo Informados de todo.

