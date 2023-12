escuchar

Sofía Martínez, la periodista deportiva que saltó a la fama luego de cubrir el Mundial de Qatar 2022 en el que la selección Argentina se coronó campeona, pasó por PH, podemos hablar y repasó lo importante que fue esa experiencia en su vida. Además, hizo referencia a la polémica que se generó por una entrevista que le hizo a Lionel Messi y luego de la cual muchos aseguraron que Antonella Roccuzzo había tenido un ataque de furia. “ Me siento ridícula teniendo que aclarar ”, se sinceró la profesional.

Todo comenzó con el paso al frente de la periodista deportiva cuando la consigna fue que pasen al punto de encuentro los que llegaron a un lugar que ni imaginaban. “Cubrir un Mundial y un Juego Olímpico”, señaló la joven en relación a los hitos de su carrera, y explicó de inmediato que ninguna de esas dos fueron metas que hubiera soñado desde chica. “La realidad es que a mí me costó un poco descubrir mi profesión. No es que de chica sabía y tenía clarísimo que quería ser periodista deportiva”, reveló.

Sofía Martínez habló de la importancia que tuvo en su vida cubrir el Mundial de Fútbol Qatar 2022 ADRIAN DIAZ BERNINI

Luego de mencionar su paso por la universidad, primero para ser abogada y luego con una brevísima intención de convertirse en licenciada en Ciencia Política, explicó que se dio cuenta que ese no era su lugar y eligió el periodismo deportivo. “Ahí sí empecé a soñar con cubrir mundiales. Nunca me imaginé todo lo que vino después. Todo lo que nos pasó a todos con el Mundial de Qatar 2022″, se sinceró.

Emocionada por lo que le tocó vivir, Martinez contó que, en el avión de vuelta, incrédula por lo que había protagonizado, le consultó a su compañero si era el mejor mundial que le había tocado vivir. “Lo hice solo para chequear. Obviamente esto no es lo que suele suceder, cubriéndolo también profesionalmente. Estar en un mundial que gana Argentina, que probablemente -ojalá que no- sea el último de Messi, Messi en estas condiciones y levantando la copa del mundo, teniendo la chance de hablar con los protagonistas, de tenerlos al lado… es mucho. Y todo lo que pasó después, nunca pude haber soñado con eso”, completó.

Luego de destacar la importancia del lugar que le dio la Televisión Pública en la cobertura de la competencia y de repasar que en la zona mixta eran muy pocas las mujeres en roles importantes en las transiciones, Andy le preguntó por aquel reportaje a Lionel Messi luego del partido con Croacia. En esa oportunidad, el diez se emocionó por las palabras de la cronista. “Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, le dijo.

“Jamás imaginé que luego de decirle a Messi eso que le dije iba a pasar todo lo que después pasó”, arrancó, y explicó que ese momento tuvo que ver con sacarse las reglas de encima. “Le dije algo que sentía profundamente y para mi lo tenía que saber en ese momento, antes de la final”, siguió. “El amor eterno de todo un país no dependía de un resultado de una final”, explicó. Luego, repasó las repercusiones personales de ese comentario: aumentó un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, la etiquetaron de muchos medios deportivos del mundo y los periodistas de otros países se le acercaron para felicitarla.

“Me siento ridícula”

"Realmente hasta me siento ridícula teniendo que salir a aclarar algo”, se sinceró Martínez al hablar de Messi ADRIAN DIAZ BERNINI

Luego de repasar la felicidad que le causó cubrir el Mundial, Andy Kusnetzoff, compañero de Martínez en la radio, remarcó que pese a su gran trabajo, a veces la pasó mal, y le dio el pie a la periodista para hablar del lado B de la exposición. “Me pasó este año. Hemos tenido charlas nosotros sobre eso. La realidad también es que muchas veces, cuando crece la exposición, también viene con partes que por ahí no están tan buenas”, reveló. Luego de explicar que su familia lo sufre más que ella, Martínez hizo referencia a un momento en particular, cuando comenzaron a circular rumores sobre una supuesta reacción de Antonella Roccuzzo por unas miradas de Messi para con la cronista.

“Sí es cierto que durante este año, en algunos momentos, empezó a sonar más fuerte esto de ´¿qué onda? Cómo la mira´, o que yo estaba en el medio de algo. Realmente hasta me siento ridícula teniendo que salir a aclarar algo”, se sinceró, y graficó su sentimiento con una imagen. “Messi o Antonella escuchando algo de lo que yo pueda decir y diciendo ´¡Qué idiota! No aclares nada, no hace falta”, dijo entre risas.

Romina Pereiro, Mariana Arias, Sofía Martínez, Matías Bagnato y Martín Bossi fueron los últimos invitados de PH 2023 ADRIAN DIAZ BERNINI

Luego, hizo una diferencia entre los ataques que recibió ella pero no otros colegas hombres que también entrevistaron al diez. “Ponele que le caigo bien a Messi, como le cae bien Andy, a quien le dio la primera nota después del mundial, o a Migue Granados. A ellos los miró con los mismos ojos, la única diferencia es que yo soy mujer, entonces cuando hay una mirada de simpatía se ponen otras cosas en juego”, concluyó.

