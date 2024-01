escuchar

Tras la separación de Diego Leuco y Sofía Martínez, las especulaciones de que el periodista habría iniciado una relación con su compañera de Antes que nadie (LUZU TV), Johanna ‘Yoyi’ Francella, comenzaron a cobrar fuerzas, sobre todo a fines de diciembre, cuando Yanina Latorre confirmó el romance. Pese a esto, los protagonistas lo negaron y ahora, una información del entorno de la supuesta tercera en discordia salió a la luz.

Diego Leuco y Sofi Martínez en tiempos felices Instagram: @sofimmartinez

Se trata de Guillermo Francella, de quien en Intrusos (América TV) revelaron qué es lo que piensa sobre los rumores que vinculan a su hija con el conductor. “Le trajo problemas, no a Yoyi, que es divina y vive con su novio, sino que hasta se enojó la familia de Yoyi, porque no les gustó nada. Estoy hablando de Guillermo Francella. Lo digo de buena fuente, que la involucren a la hija con cosas que no son, porque Guillermo Francella tiene buen vínculo con Diego”, aseguró Karina Iavícoli.

Por su parte, Guido Záffora aportó sobre la relación: “Yoyi a mí me lo desmintió completamente y me aseguró que nunca pasó nada”.

Los fanáticos empezaron a involucrar sentimentalmente a Diego Leuco y Yoyi Francella, compañeros en Antes que nadie (Foto: Instagram @dieleuco / @yoyifrancella)

En ese sentido, ‘Pampito’ habló del vínculo que tienen hoy Leuco y Martínez, ya que, según trascendió, habrían apostado nuevamente al amor. “No volvieron del todo oficialmente como novios. Pero sí estuvieron juntos el fin de semana en Cariló, en un hotel, y compartieron tiempo en la playa. Lo están intentando. Ellos aún no tienen el título de volvimos”, mencionó.

Qué pasa de verdad entre Diego Leuco y Sofi Martínez

Horas antes de que comenzara el programa que conduce Flor de la V, Socios del espectáculo (eltrece) tuvo la palabra de ambos, quienes se encuentran disfrutando de la costa argentina con amigos e incluso comparten hotel.

“¿Cómo está tu corazón?”, le preguntó el notero y la periodista dijo: “Bien, la verdad que estoy viviendo el verano (...) Con Diego nos queremos un montón. Seguimos compartiendo cosas y charlando. No necesitamos ponerle un título en particular, estamos súper bien”.

“¿Estás enamorada?”, repreguntó el periodista y ella se sinceró: “Yo creo que sí, si seguimos teniendo ese vínculo, tiene que ver con ese cariño tan profundo que nos tenemos”. Cuando el cronista le consultó si “tienen exclusividad”, la joven aclaró cuál es su situación sentimental: “No hablamos de esos temas, es un código muy personal de cada pareja, estamos cómodos así y no necesitamos charlarlo”.

Luego de las declaraciones de Martínez, desde el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fueron en búsqueda de la palabra de Leuco. “Estamos bien y súper tranquilos, con perfil bajo y tratando de seguir haciendo nuestra vida, más allá de lo que se diga por afuera. Tranquilos y contentos. Sabemos perfectamente lo que queremos del otro y con eso estamos bien”, reflexionó.

Y siguió: “No sé si es lo ideal que haya ruido alrededor, que se digan cosas que no son ciertas, como la mayoría, pero nosotros estamos bien”.

Cuando le consultaron si estaba oficialmente de novio con Sofi, evitó responder. “Estamos bien. En una pareja donde estamos viendo qué onda y viviéndola, no tenemos ese tipo de título. A la gente de afuera no se le está preguntando todo el tiempo si están de novios o no. Pero está todo súper bien. No me perjudica la presión mediática, pero por ahí me preguntás y la verdad es que no tengo una respuesta”, concluyó.