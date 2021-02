Soledad Fandiño contó que contrajo Covid-19: “Me levanté sin olfato”

“Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo”. Con estas palabras, Soledad Fandiño informaba este sábado que había contraído coronavirus.

En una historia de su cuenta de Instagram, la actriz y conductora indicó, además: “Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido”. Y deseó: “Sigamos cuidándonos entre todos”.

Según pudo saber LA NACION, la producción de los dos ciclos que Fandiño conduce en América ya habrían encontrado un plan de contingencia para hacerle frente a su sorpresiva ausencia. Esta noche, en Santo Sábado, la actriz no tendrá reemplazante, y al frente de la conducción quedará solo su compañero Guillermo “Pelado” López.

El domingo a las 22, en Santo Especial, el plan será otro: López contará con la colaboración de Gabriel Schultz. Además de Fandiño y el “Pelado”, de los dos ciclos participan tres panelistas fijos (Grego Rossello, Gabriel Olvieri y Guido Zaffora) y un invitado con el que los conductores, a partir de informes, analizan los temas más relevantes de la semana.

El mensaje de Soledad Fandiño

Milo, el hijo que la actriz tuvo con el cantante de Calle 13, René Pérez, se encuentra desde fines de diciembre junto a su padre. “Yo consideraba que lo mejor era que viera a su papá, porque estuvo todo el tiempo conmigo [desde el inicio de la pandemia]. Entonces decidimos que se fuera a Puerto Rico para las Fiestas, aunque siempre con el miedo de que cierren las fronteras. Confié en los sentimientos y en lo que era necesario para mi hijo, que tiene una sabiduría tremenda y me respondió: ‘Toca, toca la suerte loca’”, contó Fandiño, en la edición impresa de la revista Gente.

Con la colaboración de Pablo Montagna

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información