Soledad Silveyra fue dada de alta y ya se encuentra en su casa

Tras ser internada el viernes por la tarde, la actriz y conductora fue dada de alta hoy y ya se encuentra en su casa, desde donde seguirá con su recuperación.

Luego de que descubrieran que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), la actriz fue internada en la clínica La Sagrada Familia, en Belgrano. Previamente, Solita se sometió a una serie de estudios en el Sanatorio Otamendi que confirmaron que tenía una carótida obstruida.

La noticia del alta médico la confirmó su hijo Baltazar Jaramillo en diálogo con LA NACION. "Mamá recibió el alta antes del mediodía de hoy y ya esta en su hogar. Tiene que cuidarse y tiene que tratar de dejar de fumar", afirmó su hijo.

"Es cierto que tuvo un ACV, pero se lo detectaron durante una tomografía que tenía programada. A partir de eso le detectaron que tenía muy tapada la carótida y procedieron a destapar", explicó el representante de la actriz, Javier Furgang. "Hoy me crucé mensajes con ella -agregó- y una de sus preocupaciones era que le avise a la producción del programa de Florencia Peña (Flor de equipo) que no va a poder ir al programa este martes como invitada".

La última aparición de Solita Silveyra en los medios se dio el lunes pasado, cuando coincidió con Natalia Oreiro en el primer programa del nuevo ciclo de Jey Mammón, Los Mammones.

El sábado a la tarde, cuando la noticia aún no se había esclarecido, la propia Solita hizo llegar un audio a la prensa, donde aclaraba lo sucedido. "Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron al Sanatorio Otamendi y luego a la Sagrada Familia, donde me estaba esperando el doctor Lylyk y equipo. Deciden hacerme los mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron, aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stent", explicó la actriz y agregó: "Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. ¡Muchas gracias!", finalizó.

