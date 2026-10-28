Sophia Bush y Ashlyn Harris: el amor que nació entre dos divorcios, enfrentó rumores y terminó en una boda secreta

Su historia de amor comenzó en medio de dos divorcios, rumores de infidelidad y una fuerte exposición mediática. Sin embargo, cuando Sophia Bush y Ashlyn Harris decidieron casarse, eligieron hacerlo lejos de las cámaras, rodeadas de sus seres queridos y sin anunciarlo públicamente. La actriz de One Tree Hill y la exarquera de la selección estadounidense de fútbol celebraron una boda íntima durante el verano de 2025, en el norte del estado de Nueva York, y mantuvieron la noticia en secreto durante más de un año.

Recién en septiembre de este año confirmaron su matrimonio en una entrevista exclusiva con Vogue. Para entonces, llevaban casi tres años de relación y habían formado una familia junto a los dos hijos de Ashlyn, mientras todavía enfrentaban cuestionamientos por el comienzo de su romance.

“Cuando llegás a esta etapa de tu vida, empezás a distinguir qué cosas son tuyas y cuáles siempre fueron, de alguna manera, de los demás”, explicó Sophia, de 44 años, mientras su esposa, de 41, permanecía a su lado.

De una amistad a un amor inesperado

Aunque el romance comenzó en 2023, las dos llevaban años en contacto. Según contó la actriz en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, comenzaron a interactuar por Instagram en 2015 y se conocieron personalmente cuatro años después, durante un encuentro vinculado con la selección estadounidense de fútbol.

Sophia Bush y Ashlyn Harris se conocieron personalmente en 2019, pero fue cuatro años después, mientras atravesaban sus respectivos divorcios, cuando su amistad comenzó a transformarse en una relación amorosa MICHAEL LOCCISANO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por entonces, Ashlyn compartía su vida con Ali Krieger, su compañera en la selección, con quien conquistó los mundiales de 2015 y 2019. Las deportistas se casaron en diciembre de 2019 y adoptaron a dos hijos, Sloane y Ocean. Sophia, por su parte, había estado casada con Chad Michael Murray, su compañero de One Tree Hill, entre 2005 y 2006. Años después contrajo matrimonio con el empresario Grant Hughes, en junio de 2022.

En 2023, ambos matrimonios llegaron a su fin. Bush solicitó el divorcio en agosto, después de poco más de un año de casada, mientras que Harris hizo lo mismo en septiembre. Fue durante aquel período cuando comenzaron a acercarse, acompañadas por un grupo de amigas que también atravesaban separaciones.

En una publicación de Glamour en 2024, Sophia recordó que con ese grupo compartían mensajes, libros, recomendaciones de terapeutas y hasta habían creado una lista de compras para ayudar a quienes debían comenzar de nuevo. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más personales y sus propias amigas empezaron a advertirles que su conexión podía ser algo más que una amistad: terminaban las frases de la otra y se conmovían por las mismas cosas. “No esperaba encontrar el amor en este grupo de apoyo. No sé cómo decirlo de otra manera: no lo vi hasta que lo vi”, reconoció.

Durante sus separaciones, Bush y Harris encontraron contención en un grupo de amigas que atravesaban situaciones similares: “No esperaba encontrar el amor en este grupo de apoyo. No sé cómo decirlo de otra manera: no lo vi hasta que lo vi” @seleniaiacc / Instagram

El primer indicio de que comenzaba a sentir algo más por Ashlyn apareció de una manera inesperada: sintió celos. Algunas amigas estaban intentando presentarle mujeres a la exfutbolista y, cuando vio las fotografías de posibles candidatas, tuvo una reacción que ni ella misma comprendió. “La mafia lesbiana de Nueva York estaba enviando perfiles de Instagram y yo pensé: ‘Un momento, ¿qué es esta sensación? No me gusta’”, contó entre risas.

Según explicó, no se trataba solamente de la atracción física, sino de una conexión emocional que había crecido casi sin que se diera cuenta. “Era como preguntarme: ‘¿Sos la otra pieza del rompecabezas? ¿Encajan todos nuestros pequeños bordes extraños?’”, recordó.

Cuando finalmente reconoció lo que sentía, pasó cerca de dos semanas caminando nerviosa por su casa mientras intentaba reunir el valor para hablar con Harris. La oportunidad apareció durante un evento en Nueva York, antes de viajar al exterior con su familia. Si Ashlyn rechazaba la invitación, pensaba, al menos podría refugiarse durante nueve días en los brazos de su madre. “Balbuceé muchísimo. Fue tan vergonzoso que ella tuvo que descifrar lo que estaba intentando decir”, recordó. Después de varias vueltas, finalmente sugirió que podían compartir una comida sin el resto de sus amigos. “Ella literalmente me preguntó: ‘¿Me estás invitando a una cita?’. Y yo le respondí: ‘Sí’. Fue aterrador”.

Para aquella primera cita, Sophia se probó “900 tops diferentes”. A pesar de conocer a Ashlyn desde hacía años, estaba muy nerviosa: “Fue como conocer a una persona nueva. Y pensé: ‘Ah, así se siente estar en sintonía con alguien’”, recordó durante su entrevista con Alex Cooper.

El encuentro, que según Bush duró cuatro horas y media, terminó extendiéndose durante la noche. Mientras caminaban por las calles de Nueva York, Harris se animó a decirle algo que había pensado durante años: “Creía que eras heterosexual”. La respuesta de Sophia fue tan breve como inesperada: “Y yo creía que vos eras feliz”.

La exfutbolista, que por entonces atravesaba un momento personal difícil y “muy oscuro”, describió aquella conexión como algo inesperado: “Creo que realmente encontramos el tipo de conexión sobre la que la gente escribe historias”.

Sin embargo, aquel comienzo estuvo lejos de ser sencillo. En octubre de 2023, cuando trascendió que estaban saliendo, comenzaron a circular versiones que las acusaban de haber iniciado su relación antes de poner fin a sus respectivos matrimonios. Harris respondió con un comunicado en Instagram en el que negó haber engañado a su exesposa. Aseguró que la separación había sido consecuencia de un proceso prolongado, que incluyó conversaciones y terapia, y rechazó que el romance con Sophia hubiera provocado la ruptura.

La actriz también rechazó las acusaciones y, durante su participación en Call Her Daddy, confirmó que ambas habían solicitado el divorcio y vivían separadas de sus exparejas cuando tuvieron su primera cita. “¿Me habría gustado que, en lugar de volver a casa, hacer una escala en Nueva York y llevarla a una cita, hubiera tenido esa cita seis semanas después? Sí, por supuesto. Pero no puedo cambiarlo”, reconoció.

Bush también rechazó la idea de que su relación hubiera comenzado como una aventura ocasional. “Cualquiera que piense que fue un paso casual para mí no me conoce”, aseguró. Y explicó que, aunque le habría gustado aclarar públicamente muchos detalles, no quería contribuir a lastimar a otras personas, especialmente cuando había chicos involucrados.

La primera cita tuvo lugar en Nueva York en 2023 y duró cuatro horas y media. Meses después, comenzaron a mostrarse juntas en eventos públicos y, en abril de 2024, hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja JON KOPALOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En abril de 2024, confirmó públicamente su romance y también habló sobre su orientación sexual y explicó que se identificaba como queer. “Enamorarme de ella ha ayudado a cerrar algunas de mis propias heridas de la infancia y me ha acercado mucho más a mi madre”, reflexionó en relación a Ashlyn.

Ese mismo mes, después de haber asistido juntas a una fiesta vinculada con los Óscar en marzo, hicieron su presentación formal como pareja en la alfombra roja de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington.

La familia que formaron

Con el paso del tiempo, la relación también significó para Sophia asumir un lugar importante en la vida de los hijos de su pareja: Sloane, de cinco años, y Ocean, de cuatro. La actriz, que no pudo tener hijos propios, se convirtió en su madrastra y comenzó a participar de su crianza.

“Ella es mi hogar. Es una sensación que anhelé durante muchísimo tiempo. Siento que mis hombros se relajan. Me muevo de otra manera”, expresó Ashlyn en una entrevista reciente con Us Weekly. También se refirió a la crianza compartida con Krieger y aseguró que, a pesar de las dificultades que habían atravesado, respetaba a su exesposa como madre de sus hijos y no se arrepentía de la familia que habían construido.

“Somos dos madres que trabajamos muchísimo para darles a nuestros hijos una vida mejor que la que tuvimos nosotras”, señaló la exdeportista en relación a la familia que construyeron junto a Bush.

La decisión de casarse llegó después de muchas conversaciones sobre sus experiencias anteriores. En el adelanto de sus memorias publicado por Vogue, Bush recordó que una amiga le preguntó cómo podía seguir creyendo en el matrimonio después de dos divorcios. Su respuesta fue que prefería arriesgarse a atravesar otra separación antes que perder la oportunidad de casarse con Ashlyn.

La boda secreta

Sophia reveló que fue ella quien le propuso matrimonio. “Resulta que nunca se suponía que me lo pidieran a mí. ¡Se suponía que tenía que pedirlo yo!”, contó entusiasmada. Aunque prefirió reservarse los detalles de la propuesta, aseguró que había sido un momento muy dulce.

Después de haber celebrado bodas importantes y expuestas durante sus matrimonios anteriores, esta vez las dos querían algo distinto. “No necesitaba diseñar un vestido, no necesitaba planear nada, no necesitaba un destino”, explicó la actriz.

Primero acudieron al ayuntamiento para realizar los trámites del matrimonio y, unos días después, organizaron una ceremonia sencilla durante un fin de semana en el norte del estado de Nueva York. Sophia llamó a su amiga Nia, quien aceptó oficiarla y consiguió la autorización correspondiente por internet en apenas unos minutos.

Para la celebración, había preparado la ropa de los chicos, pero se había olvidado de llevar su vestido de novia. Mientras Ashlyn había elegido un esmoquin negro, ella terminó rescatando de unas cajas que todavía no había desempacado un vestido negro de terciopelo con destellos dorados que había utilizado años atrás.

Los votos, escritos a mano, fueron colocados dentro de un libro de la poeta Mary Oliver. Los niños también participaron de aquel día: “Los chicos corrían felices y recogimos flores de la propiedad. Nuestra hija Sloane las llevaba en las manos”, recordó Ashlyn. La celebración continuó con una cena familiar y, por la noche, todos compartieron una fogata.

“Fue el mejor día, el más perfecto. Nunca me había sentido tan presente. Lloramos y nos reímos, y fue exactamente lo que tenía que ser”, recordó Sophia entre lágrimas.

Después de la ceremonia, las recién casadas aprovecharon los meses siguientes para visitar a sus familiares y amigos y contarles personalmente lo que había ocurrido. Solo cuando todos sus seres queridos estuvieron al tanto decidieron compartir la noticia con el resto del mundo. En la entrevista con Vogue, Bush explicó que ya no quería seguir refiriéndose a Ashlyn simplemente como su pareja. Entonces la miró y le dijo: “No sos mi pareja, ¿sabés? Sos mi esposa. Y se siente increíble poder decirlo”.

El nuevo capítulo de su historia coincide con la publicación de And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress, las memorias de la actriz publicadas el pasado 27 de octubre. Allí relata cómo volvió a encontrar el amor y por qué decidió reservarse durante tanto tiempo una noticia que sabía que despertaría interés público.

Entre los recuerdos que eligió compartir hay una fotografía de la boda que hoy cuelga en su casa. En ella, las dos aparecen abrazadas junto a un bosque, rodeadas por la luz del atardecer. Bush cuenta que la mira todos los días y que esa imagen le recuerda algo que tardó mucho tiempo en reconocer: “Este es el primer capítulo de mi vida que siento verdadera y completamente mío”.