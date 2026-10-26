La reacción de Yuyito González a la “amante” de Coppola en la segunda temporada de la serie: “Con esa crudeza no me lo contó”

Como sucede cada vez que se estrena una biopic, la ficción entra en conflicto con la realidad y los reclamos se hacen presentes. En 2024, tras el lanzamiento de la primera temporada de Coppola, el representante (Disney+), Yuyito González arremetió contra los creadores de la serie por un fuerte diálogo entre su yo ficcional (Mónica Antonópulos) y el de Guillermo Coppola (Juan Minujín) cuando le cuenta que está embarazada. “Me shockeó”, había dicho la conductora, furiosa, sobre esa escena. Ahora, con la llegada de la segunda temporada, Yuyito reveló el diálogo que tuvo con su ex y contó si fue advertida sobre el contenido que se iba a ver en pantalla.

Mónica Antonópulos y Juan Minujín en una escena de la segunda temporada de Coppola, el representante (Disney+)

“¿Tenés miedo de lo que puede llegar a mostrarse?“, le preguntó el cronista de Puro show (eltrece) mientras ella se dirigía a la fiesta que se llevó a cabo el viernes por la noche en Tequila con el elenco y famosos invitados. ”Siempre las series son para problemas, espero que no sea nada que me cambie esta bella cara", señaló la exvedette. “Guille algo me contó, pero me lo cuenta al estilo Coppola. ‘Ay, Amalita, sabés que va a haber una escena’, y me la dibuja tanto que no sé qué me termina diciendo”, detalló sobre la conversación que tuvieron previa al estreno.

Fue entonces cuando el periodista le consultó si estaba al tanto de que en esta nueva entrega aparece otra amante de Coppola. “No sé, después te cuento. Ya de por sí la palabra amante es fuerte. No sé quién sería la amante, ¿ella o yo?“, dijo la conductora en tono picaresco. ”Ella, pero por mucho tiempo", le aclaró su interlocutor. “Bueno, ¡qué lindo!“, sumó González entre risas. ”¿Qué va a ser? Así con esa crudeza no me lo contó. Cuando te viene a decir algo te la dibuja. Nunca me nombró la palabra amante. Nunca", enfatizó.

“De la secretaria tampoco sabías nada, imagino”, puntualizó el cronista. “No, la verdad que no. No sé qué decirte. En esos tiempos, si es que estamos hablando de los inicios, tuvimos nuestras idas y vueltas, así que seguramente habrá sido por estos temas. No me va a sorprender nada de Coppola”, remató Yuyito y reconoció que no está segura de si va a ver los nuevos seis episodios.

La furia de Yuyito González

En 1983, cuando Guillermo Coppola trabajaba como empleado bancario, conoció a Yuyito González, la vedette del momento de la Argentina. Vivieron un apasionado romance que duró cuatro años y coincidió con el momento en el que él empezó a representar a Diego Maradona.

Una escena de la primera temporada de Coppola, el representante muestra el momento en que Yuyito, cuando ambos estaban instalados en Nápoles, le comunica que está embarazada. “Dejamos pasar esta bendición. Yo conozco un médico, un tipo, un señor serio y esperamos. ¿Qué decís?”, es la frase que Coppola pronuncia en la ficción con el pretexto de preservar la carrera de su pareja como modelo y vedette.

Otros tiempos, otros amores: Coppola y Yuyito junto a su hija Bárbara

“La escena me shockeó. No sabía que iba a ser de esa manera. La escena supone y ficciona que Guillermo me sugiere interrumpir el embarazo. No me gustó para nada esa postura. Si bien tengo que entender que es ficción, creo que fue una escena innecesaria que corrió un límite con mis hijos”, sentenció entonces en diálogo con LA NACION.

“Cuando me enteré que estaba esa escena, lloré. Me dolió y lloré. Una vez que hablé con mis hijas y que hablé telefónicamente con Guillermo desde mi programa y él mismo dijo que nunca existió esa conversación en la vida real, pude estar más tranquila. El público se olvida... Por eso me encargué y me sigo encargando de decir cuál fue la realidad, por mi hija y por mi nieta”, explicó.

“En la vida real fue absolutamente lo contrario, porque Guillermo fue el que me dijo a mí que estaba embarazada. El llamado del médico confirmando el resultado del estudio lo atendió él y luego me lo contó a mí. Estábamos en el Hotel Paradiso, en Nápoles, fue una emoción hermosa, hubo un brindis con champagne y siguió todo para adelante con mucha felicidad”, concluyó.