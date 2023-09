escuchar

Sophia Loren se encuentra hospitalizada tras sufrir una caída en su casa de Suiza. La actriz italiana, que cumplió 89 años el último miércoles 20, debió ser operada luego de sufrir varias fracturas a consecuencia del accidente, entre ellas las del fémur y la cadera.

El accidente ocurrió este domingo en el baño de su casa en Ginebra, en donde la estrella se encuentra viviendo actualmente. A pesar de la seriedad de sus fracturas, los días que deberá permanecer internada y la larga rehabilitación que le espera, su entorno es optimista y cree que tendrá una buena recuperación .

La noticia también fue publicada en el perfil de Instagram de su cadena de restaurantes. “ Una caída en su domicilio de Ginebra le ha causado hoy a la señora Loren fracturas de cadera. Operada con resultado positivo, ahora tendrá que atravesar un período de recuperación y seguir un camino de rehabilitación ”, decía el posteo, escrito en italiano.

“Afortunadamente todo ha salido bien y la señora estará de vuelta con nosotros muy pronto. Todo el equipo del restaurante Sophia Loren aprovecha esta oportunidad para desearle una pronta recuperación”, culmina el mensaje.

Según The Hollywood Reporter, Loren tenía previsto inaugurar mañana un restaurante en Bari, el cuarto que lleva su nombre. La ganadora del Oscar también iba a recibir la ciudadanía honoraria de esa ciudad italiana, pero estos compromisos han sido cancelados debido al accidente. El medio también informó de que los hijos de la diva del cine, Carlo Jr., de 54 años, y Edoardo, de 50, se encuentran con su madre en el hospital.

La última aparición pública de Loren fue en el desfile de Armani durante la 80ª edición del Festival de Cine de Venecia, el 2 de este mes.

Reconocida como una de las actrices más emblemáticas del siglo XX, la última película que protagonizó la estrella es el drama italiano La vida ante sí, dirigida por su hijo Edoardo y estrenada en 2020. También apareció en el documental ¿Qué haría Sophia Loren? en 2021.

Sus trabajos con Vittorio De Sica la consagraron como una de las actrices más requeridas en el Hollywood de los años 50, donde protagonizó títulos como Deseo bajo los olmos (1958) y Orgullo y pasión (1957). Poco después, en 1961, por su rol en el largometraje Dos mujeres, se convirtió en la primera intérprete en conseguir un Oscar gracias a un papel de habla no inglesa.

La Academia volvió a honrar a Loren en 1991 con un Oscar honorífico, reconociéndola como “uno de los mayores tesoros del cine mundial, que, en una carrera rica en interpretaciones memorables, ha añadido un brillo permanente a nuestra forma de arte”.

Al igual que en las películas, Sophia tuvo su gran historia de amor con Carlo Ponti, un productor italiano que se acabó convirtiendo en su mentor con el que tuvo a sus dos hijos. El empresario falleció en 2007 a los 94 años, dejando un gran vacío en la vida de la actriz. “Extraño mucho a Carlo. A veces me siento muy sola”, le dijo a la revista People en 2009. “No es verdad que cuando pasa el tiempo el dolor se cura, porque ya hace tres años que murió. La primera vez que conocí a Carlo fue en un concurso de belleza. Tenía mujer y dos hijos. No pensé que fuera a pasar algo, pero poco a poco supe que era la persona adecuada para mí”.

En una entrevista concedida en noviembre de 2020 a AARP: The Magazine, Loren dijo que se sentía mucho más joven que sus años. “A veces, cuando digo que tengo 86 años, no me lo creo. Me siento como si tuviera 20″, aseguró. “Cuando me miro en el espejo, me alegro. No me pregunto: ‘¿Eres estupenda?’ o ‘¿Eres hermosa?’ ¡No! Porque así es cómo me siento por dentro, lo segura que estoy, lo feliz que soy. Eso es lo que importa”.

