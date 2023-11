escuchar

“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan; o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”. Con esas palabras, en un comunicado difundido a través de sus abogados, Shakira dio hoy por terminado su largo litigio con el estado español por una causa de evasión de impuestos que podría haberla llevado a pasar al menos tres años en la cárcel.

Esta mañana, en Barcelona, la cantante que el jueves pasado ganó en Sevilla los premios Latin Grammy a SMejor canción pop y a Canción del año por “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, le dijo al juez que presidía el caso, José Manuel del Amo, que aceptaba el acuerdo alcanzado con la fiscalía y respondió “sí” al confirmar que reconocía los seis cargos por no pagar impuestos al fisco español, una evasión calculada en cerca de 16 millones de euros. Así, en 8 minutos y sin necesidad de la declaración de testigos en su favor, entre los que estaba mencionado su expareja y manager Antonio de la Rúa, Shakira fue condenada a tres años de cárcel en suspenso y pagar una multa de 7 millones de euros. En julio la fiscalía había anunciado que pediría una pena de prisión de ocho años y dos meses y una multa de 24 millones de euros para la cantante.

Acompañada por su abogado, la artista colombiana se presentó esta mañana en el tribunal catalán y aceptó su culpa en el intento de defraudar al fisco Emilio Morenatti - AP

El caso contra la artista colombiana giraba en torno a su lugar de residencia entre 2012 y 2014. La fiscalía en Barcelona alegaba que la artista pasó más de la mitad de ese tiempo en España y, por lo tanto, debía haber pagado impuestos por sus ingresos globales en el país, aunque su residencia oficial siguiera siendo Bahamas, donde las tasas son mucho más bajas que en España.

El pedido en tevé de Lola Flores para cumplir con sus deudas

Lo cierto es que no es la primera vez que una reconocida estrella es declarada culpable en un juicio por supuestos fraudes fiscales en España. Ya no son muchos los que recuerdan que a finales de los años 80, Lola Flores, La Faraona, pidió en televisión una peseta a cada español para saldar su deuda con Hacienda, que le reclamaba 145 millones por no haber declarado sus ganancias durante cinco años. Además de la cuantiosa multa, la fiscalía pedía dos años y un mes de prisión para la popular figura que, finalmente, fue condenada a pagar el mínimo monto establecido por ese tipo de delitos: 28 millones de pesetas. Por suerte para La Faraona, la sanción fue solo económica y mantuvo su libertad.

Sophia Loren en 1982 luego de pasar 17 días en una cárcel napolitana por evasión de impuestos David Cooper - Toronto Star

17 días en prisión

Por aquellos años, Sophia Loren, otra indiscutida diva europea, tuvo resultados bastante más adversos. En 1982, la actriz italiana pasó 17 días en prisión luego de ser condenada a un mes de cárcel por fraude impositivo. En su momento, Loren argumentaba que no se trataba de un delito sino de un legítimo error de parte de su contador, ya fallecido para el tiempo de juicio, cometido en 1974. Las imágenes de la Loren ingresando en el penal dieron la vuelta al mundo. Tal vez por eso, durante años, la actriz buscó limpiar su nombre en los tribunales, algo que finalmente consiguió en 2013, cuando la corte de casación romana sentenció que los discutidos cálculos impositivos hechos en 1974 sí habían estado dentro de los límites de la ley.

Imanol Arias Europa Press

El largo enfrentamiento de Imanol Arias con el fisco español

Esa reivindicación, o alguna similar, es la que también espera Imanol Arias por su litigio con la agencia recaudadora de impuestos de España. En 2017, se supo que le debía tres millones de dólares al fisco en concepto de multas por pagos mal hechos. “Mi problema no venía por ocultar dinero, aunque al principio pensaban que sí. Yo pagaba mis impuestos”, reconoció el actor en numerosas entrevistas en las que también explicó que el error estaba en hacerlo en una fórmula que no le correspondía. Lo cierto es que aunque el actor llegó a un acuerdo con la agencia fiscal todavía no está cerrado el juicio que le inició el estado por seis delitos que contemplan una condena de hasta 27 años de cárcel. “Todavía el proceso está, pero después de siete años te destroza la vida, esa vida que tú te habías armado, esa vida cómoda y práctica y tienes que encontrar otra. Mi proceso no fue por haber escondido dinero sino porque tenía una sociedad que tributaba bajo una sociedad y con un cambio de ley eso ya no estaba permitido. Pagué esas multas mientras se fue litigando. Me queda un acuerdo con el fiscal porque no puede acusarme de evadir dinero ni de nada”, afirmó Arias en una entrevista con LA NACION en mayo de este año.

En Hollywood el crimen se paga

Wesley Snipes en una de sus visitas a la corte. El actor fue acusado de evasión impositiva y condenado a tres años de prisión Tim Boyles - Getty Images North America

A veces la vida en la vidriera que experimentan muchos de los actores más taquilleros de la industria del cine puede revelar mucho más de lo que ellos están dispuestos a mostrar. Ese fue el caso de Wesley Snipes, quién después de pasar buena parte de los años 90 y principios de los 2000 protagonizando películas de acción con gran atractivo de taquilla, como Blade: cazador de vampiros, además de films independientes de prestigio como los de Spike Lee (Mo’Better Blues y Fiebre de amor y locura), terminó preso tres años por no haber declarado sus impuestos durante su periodo más exitoso.

A Snipes se lo acusó de ganar 38 millones de dólares entre 1999 y 2006 de los que cuales no habría declarado ni un centavo. Cuando el tribunal lo encontró culpable del delito de evasión fiscal, lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Además del tiempo de cárcel, Snipes también tuvo que pagar casi diez millones de dólares en concepto de multas. El largo brazo de la ley también alcanzó a la cantante Lauryn Hill, acusada de pagar un millón menos de lo debido en su declaración impositiva entre 2005 y 2009. La artista norteamericana fue condenada a tres meses de prisión y a pagar una multa que le llevó años saldar.

Nicolas Cage dilapidó casi toda su fortuna valuada en 150 millones de dólares en la compra de propiedades y objetos y fue investigado por no pagar sus impuestos en tiempo y forma Tommaso Boddi - FilmMagic

Vender lujosas propiedades para saldar una deuda impositiva

Otro popular actor que pasó años intentando solucionar sus problemas con el fisco es Nicolas Cage. Aunque el ganador del Oscar afirmó en 2010 que había pagado más de 70 millones de dólares en impuestos a lo largo de su carrera, lo cierto es que para ese momento la agencia de recaudación fiscal le reclamaba una deuda de más de catorce millones. Para ponerse al día con la ley después de dilapidar casi toda su fortuna calculada en más de 150 millones de dólares en transacciones inmobiliarias y compras de objetos tan excéntricos como él, Cage tuvo que deshacerse de algunas de sus quince propiedades como la casa frente al mar en California, por la que pagó 25 millones, y los dos castillos europeos que consiguió en oferta a 10 y 2.3 millones, respectivamente.

No se sabe si también se deshizo de la mansión LaLaurie en Nueva Orleans, famosa por ser una casa embrujada. El gusto macabro del actor también lo llevó a comprar una pirámide de casi tres metros de alto instalada en el cementerio de Nueva Orleans que será el lugar de su último descanso, además de pagar casi 300.000 dólares por el cráneo de un dinosaurio de setenta millones de años que finalmente tuvo que devolver cuando se descubrió que había sido robado y pertenecía al gobierno de Mongolia. De todos modos, el año pasado, en una entrevista con la cadena CBS, Cage relató que había encontrado reemplazo para su dinosaurio al adquirir un varano acuático o dragón negro que, según él, llegará a medir un metro ochenta y es “como tener un verdadero dinosaurio viviendo en tu casa”.