El actor Stephen Baldwin (Long Island, 60 años) enfrenta una demanda de seis millones de dólares por daños en el Hotel de St. Francis, en Santa Fe (Nuevo México). Baldwin, de 60 años y conocido por su participación, entre otras, en las películas Sospechosos de siempre (1995) y Bio-Dome (1996), es objeto de la demanda debido a los daños que presuntamente causó durante su estancia en el alojamiento en julio de 2024, según documentos a los que han accedido la revista People así como también TMZ. La denuncia alega que el intérprete, miembro de una saga de hermanos actores y padre de la modelo y empresaria Hailey Bieber (Arizona, 29 años), “golpeó, alteró, entró en contacto con o provocó de algún otro modo la activación del sistema de rociadores contra incendios”, situado en el baño de su habitación, lo que dio lugar a que este se “activara”. La descarga de agua provocó daños en varias habitaciones, pasillos, techos, paredes y “otras áreas del histórico Hotel St. Francis”.

Según consta en los documentos judiciales a los que han tenido acceso los citados medios estadounidenses, Baldwin declaró que, mientras usaba una toalla, golpeó “accidentalmente” el cabezal de un sistema de rociadores, lo que provocó su activación. La aseguradora Westfield Insurance Company desembolsó más de seis millones de dólares a Heritage Hotels and Resorts Inc. —la empresa que gestiona el hotel— para cubrir los gastos de “una importante labor de saneamiento, reparación y restauración” tras lo ocurrido.

Stephen Baldwin junto a su hija, Hailey Baldwin, en Nueva York 2013 GROSBY GROUP

Ahora, la compañía de seguros le reclama al actor la devolución del importe mediante una demanda civil, alegando que Baldwin actuó de forma “descuidada y negligente” y no “ejerció la diligencia debida en el uso de la habitación” al activar el sistema de rociadores.

Los abogados del actor de Sospechosos de siempre presentaron un escrito solicitando que la demanda sea retirada del Tribunal Supremo de Nueva York y trasladada a otra instancia judicial.

“¡Prefiero ser un don nadie!”

Este noviembre, Baldwin, que en los noventa se posicionó como uno de los grandes intérpretes del momento, protagonizó otra polémica al afirmar que su hermano, Alec Baldwin, uno de los protagonistas de Beetlejuice, no era el más talentoso de la familia. “El dinero es el que manda, así que Alec siempre ha sido, por así decirlo, el rey indiscutible”, reconoció durante su participación en un podcast. “Pero no es el más talentoso de la familia”, afirmó sin tapujos sobre su hermano, el mayor de cuatro que han alcanzado la fama en el cine y la televisión, desde el mayor y más conocido, Alec (68 años), hasta él, que es el menor. En el medio están Daniel (66) y Billy (63), ambos dedicados a la actuación, la producción y hasta la dirección, en el caso del primero.

En otra entrevista a People, el pasado agosto reveló que podría haberse encaminado a convertirse en una gran estrella, pero ese “no era su estilo”. “No quería ser Tom Cruise y tener que recaudar 100 millones de dólares en taquilla. ¡Prefiero ser un don nadie!”. En esa ocasión, también habló sobre cómo dirigió su camino hacia el cristianismo evangélico.

En los últimos meses, el actor también ha presentado problemas de salud. Por eso, su hija Hailey Bieber insistió en que consultara con un cardiólogo hace cuatro años. Este mes le dijo a People que había sufrido un susto relacionado con su salud cardíaca tras experimentar síntomas inusuales, entre ellos una “sensación de aleteo en el pecho, justo sobre el corazón”. Relató que, al notar estas mismas sensaciones de forma recurrente durante un periodo de 48 horas, su médico le remitió a un cardiólogo. Este le indicó que debía acudir al hospital, donde le diagnosticaron una enfermedad de las arterias coronarias, una de las cuales presentaba una obstrucción del 90 %, por lo que le practicaron una angioplastia, un procedimiento que sirve para abrir arterias o venas estrechadas o bloqueadas.