Surf y playas volcánicas, la aventura familiar de Paula Chaves y Pedro Alfonso en El Salvador

Con El Salvador como destino, Paula Chaves y Pedro Alfonso disfrutaron de unas vacaciones en familia en las que no faltaron los deportes náuticos, las experiencias culturales y recorridos por playas de origen volcánico y otros parajes naturales donde pudieron coleccionar imágenes y recuerdos que ambos compartieron con sus seguidores en las redes sociales.

“De esto va la vida, los momentos compartidos, las anécdotas”, expresó la modelo y conductora junto a diversos retratos en compañía del actor y de los hijos de la pareja: Olivia, Baltazar y Filipa. La familia eligió el país centroamericano para vivir una experiencia distinta en un viaje que llega después de que la conductora finalizara su ciclo en Olga.

Los cinco recorrieron diferentes ciudades y fueron enseñando parte de las actividades que realizaron, con algunas playas del Pacífico entre las primeras paradas. Allí, Paula y Pedro se acercaron al mundo del surf junto a los pequeños, y así lo retrataron en las postales que publicaron durante la estadía, con escenas de juegos en el agua y momentos de diversión frente al mar.

“Esta familia en El Salvador se volvió aventurera y ya no hay vuelta atrás”, escribió Alfonso al mostrar divertidas imágenes del grupo en un vehículo en medio de la selva. El actor y productor aprovechó además para hacer un particular resumen de las vacaciones con un texto narrado en tercera persona, en el que convirtió cada foto en una pequeña escena y apeló al humor que lo caracteriza para revelar intimidades del viaje.

“Pedro y su familia. Pedro foto de perfil. Pedro surfer. Pedro observando a Pau y diciendo: ‘Puf, qué linda es’. Pedro tijera. Pedro Alfonso. Pedro cabeza. Ola Pedro. Palacio sin Pedro. Pedro mirándote. Pedro con sus amigos. Los hijos de Pedro. Pedro y Balta fulbo. Las pupusas de Pedro. Pedro con miedo. Pedro mirando la tabla del tres. Pedro pensando que posa como si fuese jugador. Pedro besando a su amor. Pedro mirando foto del Diego y Mágico”, escribió el actor junto a un carrusel de imágenes. El texto acompañó fotos suyas deslizándose sobre una ola y otras saltando en el agua, de sus hijos sentados sobre una tabla y varias junto a su pareja, con quien protagonizó algunas de las postales más románticas de la escapada.

La familia también dejó por unas horas la costa para conocer el Lago de Ilopango, uno de los principales atractivos naturales de El Salvador y que se sitúa en una antigua caldera volcánica rodeada de vegetación y montañas.

El grupo también pudo navegar a través de paseos en lancha y participar de propuestas cde kayak y paddle, además de compartir momentos de relajación en la piscina o disfrutar de platos típicos del país como las pupusas en parajes idílicos.

Hubo imágenes de los cinco en una playa de arena oscura, selfies familiares durante el atardecer, juegos en la pileta y vistas abiertas con el océano de fondo. En varias publicaciones, Chaves mostró además la manera en que sus hijos disfrutaron el destino y reunió algunos de los momentos más destacados en un video. “Recap de nuestro viaje”, escribió.

Entre las publicaciones de la pareja también hubo lugar para mostrar una faceta todavía más personal del viaje. En un video compartido por la modelo, se puede apreciar cómo la conductora revela, sin perder el humor, algunos de los temores que la acompañan cada vez que debe embarcarse en transporte aéreo. “Mis pensamientos en un avión”, escribió Chaves para presentar el divertido registro sobre la ansiedad que le genera volar.