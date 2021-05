Suri Cruise y Shiloh Jolie Pitt: las niñas más esperadas de Hollywood cumplieron 15 años

Desde el momento en que se supo que venían al mundo, Suri Cruise y Shiloh Jolie Pitt se convirtieron en las bebas más celebradas de Hollywood. Las entonces dos parejas doradas de la industria -Tom Cruise y Katie Holmes por un lado, Angelina Jolie y Brad Pitt por el otro- anunciaron casi en simultáneo que estaban en la dulce espera, y el frenesí y la ansiedad por la llegada de las niñas tomó una dimensión inesperada.

La primera en llegar al mundo fue Suri, que nació el 18 de abril del 2006 en Santa Mónica, California. Su nombre tiene origen hebreo y significa “princesa”. Durante varios meses, sus padres mantuvieron a la beba al resguardo del ojo público, y recién en el mes de septiembre decidieron mostrar su cara ante el mundo en la tapa de la revista Vanity Fair, con una serie de fotografías tomadas por la famosa Annie Leibovitz.

Shiloh Nouvel Jolie Pitt nació un mes después, el 27 de mayo del 2006, en Namibia, África. La niña llegaba para convertirse en la hermana menor de Maddox, nacido en Camboya, y Zahara, nacida en Etiopía, los dos pequeños que la pareja había adoptado previamente. Para evitar el acoso de la prensa, sus padres decidieron publicar las primeras fotos de la beba a los pocos días, vendiendo las imágenes por 4,1 millones de dólares, los cuales fueron donados a distintas organizaciones que trabajan con niños en África.

De pequeñas, ambas sufrieron el acoso constante de los paparazzi, que las seguían a sol y sombra para retratarlas en el parque, en los aeropuertos, mientras disfrutaban de vacaciones o simplemente caminando por la calle con sus familias. La belleza física de ambas despertaba admiración y todas las revistas querían tenerlas en sus portadas.

Pero más allá de la persecución mediática y del hecho que son hijas de grandes estrellas de Hollywood, Suri y Shiloh tienen pocas cosas en común. Mientras que la hija de Tom Cruise y Katie Holmes creció mayormente en Nueva York, convirtiéndose en una chica de ciudad que disfruta pasear junto a sus amigas por la Gran Manzana, tomar café y salir a comer afuera, la hija de Brad Pitt y Angelina tuvo una infancia de viajes alrededor del mundo y experiencias en distintas culturas: vivió en Francia, Camboya, Londres, Los Angeles y distintos países de África.

“Soy feliz de haberla tenido a mis 27 años, siento que crecimos juntas”, aseguró Holmes hace un tiempo en una entrevista. “Es muy lindo que nuestras edades encajen. Siento que cada edad que tuvo mi hija y mi edad de ese momento fueron una buena combinación”, expresó.

Hoy Suri casi no tiene contacto con su padre, Tom, con quien no se la ve en público desde el 2013. El motivo de esta distancia entre padre e hija tiene que ver con la Iglesia de la Cienciología, de la cual él es parte y ella no, por decisión de Holmes. La adolescente vive con su mamá en Manhattan y se muestra muy independiente, realizando actividades sola como pasear a sus perros, salir a comer o hacer las compras. Al igual que cuando era una niña pequeña, sigue marcando tendencia con sus looks urbanos.

“Veo a Shi diciéndole ‘hola’ a sus amigos en Namibia y veo esta forma que tienen los jóvenes de conectarse de una forma global”, expresaba Angelina hace unos meses al hablar de su hija, a la que educó como ciudadana del mundo. “Les pregunté a todos que idiomas querían aprender y Shi está estudiando Khmai, que es un dialecto camboyano”, explicaba la actriz.

La adolescente actualmente vive en Los Angeles y pasa sus días entre la casa de su mamá y la de su papá, disfrutando junto a sus hermanos Pax, Zahara, Vivienne y Knox [Maddox, el mayor, se encuentra actualmente estudiando en Corea del Sur]. “Shiloh tiene un estilo de Montenegro. Le gusta vestirse como un chico. Quiere ser un chico, así que hemos tenido que cortarle el pelo. Piensa que es uno de sus hermanos”, contaba su madre haciendo referencia al estilo elegido por su hija a la hora de vestirse.

