Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, debuta en el teatro, pero sin el apellido de su padre

Durante años, el nombre de Suri Cruise estuvo asociado casi exclusivamente a la enorme fama de sus padres. Desde que nació, en abril de 2006, fue una de las niñas más fotografiadas del mundo y creció bajo la mirada constante de los medios. Sin embargo, a los 20 años, la joven parece decidida a escribir su propia historia dentro del mundo del entretenimiento.

Lejos de los flashes de Hollywood, Suri acaba de dar un paso decisivo en su carrera artística: será la protagonista de una adaptación contemporánea de una de las obras más célebres de William Shakespeare. Según reveló el portal estadounidense Page Six, Suri encabezará el elenco de Midsummer!, una reinterpretación moderna de Sueño de una noche de verano, uno de los clásicos más representados del dramaturgo inglés. Se trata de un proyecto universitario de alto perfil que marcará su primer papel protagónico en una producción teatral de esta magnitud.

Suri en su gran noche de graduación, en 202, en el Upper West Side de Manhattan Backgrid/The Grosby Group

La obra tendrá una duración de 90 minutos y será interpretada por estudiantes de la prestigiosa Universidad Carnegie Mellon, institución reconocida internacionalmente por su exigente escuela de arte dramático y por haber formado a numerosas figuras del cine, el teatro y la televisión estadounidense.

Las primeras funciones se realizarán el 31 de julio y el 1 de agosto en el Peirce Studio del Trust Arts Education Center, en Pittsburgh, Pensilvania. Pero el proyecto no terminará allí. Tras esas presentaciones iniciales, el elenco viajará al Reino Unido para participar del prestigioso Festival Fringe de Edimburgo 2026, considerado el mayor festival de artes escénicas del mundo.

La producción tiene previsto presentarse entre el 7 y el 31 de agosto, una oportunidad que podría convertirse en la verdadera carta de presentación internacional de Suri como actriz.

La flamante actriz, orgullosa de su universidad

Durante los últimos años existieron numerosas especulaciones sobre el rumbo profesional que elegiría la hija de Cruise y Holmes. En distintos medios estadounidenses se había mencionado que podría inclinarse por el diseño o la moda, una industria con la que siempre estuvo vinculada por su estilo y las numerosas apariciones públicas junto a su madre, una de las actrices mejor vestidas de Hollywood.

Sin embargo, la información publicada por Page Six despeja definitivamente esas dudas. Suri cursa actualmente la carrera de teatro musical en la Escuela de Drama de la Universidad Carnegie Mellon, una de las más competitivas de los Estados Unidos.

En 2024, Suri fue fotografiada con una guitarra. Según contó hace tiempo, toca ese instrumento desde los 8 años Backgrid/The Grosby Group

La noticia confirma que su verdadera apuesta está sobre los escenarios y no en las pasarelas. Su interés por la actuación tampoco surgió de un día para el otro. En marzo de este año participó de la lectura dramatizada Cosmic Microwave Background, presentada durante una única función en el New Hazlett Theater de Pittsburgh como parte del ciclo CSA: Off the Page. Allí interpretó al personaje de Angel, una experiencia que ahora aparece como un anticipo de este nuevo desafío mucho más ambicioso.

La noticia de su debut teatral también vuelve a poner el foco sobre una decisión profundamente simbólica que tomó hace poco más de un año. Al graduarse de la prestigiosa escuela secundaria LaGuardia High School de Nueva York, en junio de 2024, Suri sorprendió al presentarse públicamente como Suri Noelle, dejando de utilizar el apellido Cruise.

Katie Holmes, Tom Cruise y Suri, en noviembre de 2006 DARIO PIGNATELLI - X02244

“Noelle” corresponde al segundo nombre de su madre, Katie Holmes, y fue interpretado por la prensa estadounidense como una manera de reforzar el estrecho vínculo que mantiene con la actriz y, al mismo tiempo, marcar distancia de su padre.

Aunque nunca realizó declaraciones públicas sobre esa decisión, el cambio tuvo una enorme repercusión debido a la conocida y prolongada ausencia de Tom Cruise en su vida.

Tom Cruise y Katie Holmes comenzaron su relación en 2005 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Hollywood.

En abril de 2006 nació Suri y apenas siete meses después los actores celebraron una fastuosa boda en Italia. Sin embargo, el matrimonio terminó en agosto de 2012, cuando Holmes solicitó el divorcio en una separación que generó enorme repercusión internacional.

Suri junto a su madre, en una de las tantas apariciones públicas en las que se mostraron juntas Amy Sussman - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde entonces, Suri quedó bajo el cuidado de su madre y la relación con Cruise fue prácticamente inexistente.

Diversos medios estadounidenses sostienen desde hace años que el protagonista de Top Gun mantiene un largo distanciamiento con su hija menor. Aunque nunca se explicaron oficialmente los motivos, esa situación suele vincularse con la pertenencia del actor a la Iglesia de la Cienciología, religión que profesa desde hace décadas y que ha sido objeto de numerosas controversias.

Holmes, por su parte, habló en distintas entrevistas sobre el estrecho vínculo que desarrolló con su hija tras la separación. En una de sus declaraciones más recordadas aseguró que ambas “prácticamente crecieron juntas”, una frase que reflejó el papel central que ocupó como madre durante todos estos años.

A pesar de estar acostumbrada a ser perseguida por los paparazzis desde su infancia, Suri no suele hablar con la prensa Backgrid/The Grosby Group

Mientras Suri comienza a construir su propia carrera, su padre continúa siendo una de las máximas figuras del cine de acción mundial. Además de ella, el actor es padre de Isabella “Bella”, de 33 años, y Connor, de 31, ambos adoptados durante su matrimonio con la actriz australiana Nicole Kidman.

Antes de esa relación, Cruise había estado casado con la actriz Mimi Rogers entre 1987 y 1990. A Rogers suele atribuirse el hecho de haber introducido al actor en la Iglesia de la Cienciología, institución que desde entonces ocupa un lugar central en su vida personal.