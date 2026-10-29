Susana Giménez festejó el cumpleaños de su hermano Patricio: el video y las divertidas reacciones de la conductora

Susana Giménez celebró en Punta del Este el cumpleaños número 51 de su hermano Patricio. Entre muestras de cariño y divertidos comentarios, el festejo incluyó desopilantes frases de la conductora en relación con la decoración de la nueva casa del músico.

La celebración familiar quedó registrada en un video que ambos compartieron en las redes sociales y que mostró el costado más espontáneo de la diva. Los hermanos disfrutaron de un encuentro íntimo en compañía de la perra del cantante, que sopló las velitas y pidió los tres deseos para el año entrante.

Frente a la cámara, Susana y Patricio se prepararon para cantar el “Feliz cumpleaños” y, antes de comenzar, la conductora explicó a su hermano cómo debía pedir los deseos. “Primero, tenemos que cantar; cuando terminamos, antes de soplar, pedís”, le indicó con humor.

Patricio celebró su cumpleaños en un encuentro íntimo en su nueva casa de Punta del Este Captura de video

Después de apagar la velita, la diva quiso saber si el artista los había pedido y, tras recibir una respuesta afirmativa, lo abrazó y le dedicó palabras de afecto. “Bueno, para que se cumplan, Pato, que esté todo bien, lindo”, expresó ella, mientras su hermano le respondía con un “te amo”.

“Tarde de cumple en mi casa nueva ”

La escena dejó en evidencia el cariño que se tienen en un festejo familiar en el que hubo lugar para las bromas. En otro momento del video, Susana mira por la ventana y opina sobre la nueva propiedad que Patricio adquirió en Uruguay y no dudó en cuestionar la decoración.

La conductora le reclamó que sacara los “yuyos” del jardín, en relación al tipo de vegetación que eligió para el frente de la casa, y le sugirió que plantara flores para darle otro aspecto al lugar. Su hermano defendió su elección y aclaró que tenía pensado poner flores, aunque insistió en que aquellas plantas también son decorativas.

Junto al video, el cantante compartió su alegría por el cumpleaños y por haber recibido a su hermana en su hogar. “Tarde de cumple en mi casa nueva. ¡Cómo nos reímos! Love you”, escribió en la publicación.

El posteo no tardó en despertar reacciones entre los seguidores de ambos, que se divirtieron con las frases de Susana. “La amo, ¿qué tenían que ver los yuyos después de cantarle el feliz cumpleaños?”, comentó una usuaria sorprendida por el cambio de tema de la conductora. Además, hubo quienes se fijaron en otros detalles del festejo, como la vela de la torta. “Me encantó la vela de apagón, vamos todavía, no soy la única”, escribió una seguidora. Entre las felicitaciones para Patricio y las risas por el particular estilo de Susana, otro comentario resumió: “Las críticas de las hermanas nunca pueden faltar. ¡Felicidades! Lindos los yuyos”.

El vínculo entre la diva y su hermano

Patricio Giménez nació en 1975 y es uno de los tres hermanos, junto a Carolina y Federico, que Susana tiene por parte de su papá. Patricio es cantante, compositor y publicista y, desde hace varios años, encontró en Punta del Este un lugar para llevar una vida más tranquila y en contacto con la naturaleza.

En una entrevista con la revista ¡Hola! en 2024, fue Carolina quien dio algunos detalles de la relación que comparten los hermanos desde chicos. Según recordó, durante la infancia eran muy unidos y, como vivían en edificios cercanos, los encuentros eran frecuentes y compartían reuniones familiares.

“Nos disfrutamos muchísimo”

El propio Patricio se refirió en diversas ocasiones con especial afecto a su hermana y describió el lugar que ocupa en su vida. “Ser hermano de Susana Giménez, el personaje famoso, ni te salva, ni te cura: te expone. Y eso a veces es bueno y a veces es malo”, reflexionó en diálogo con el mismo medio. Sin embargo, dejó en claro que la fama no define el vínculo entre ambos: “En lo personal, creo que como hermanos, con Susana nos disfrutamos muchísimo. Ella es uno de los pocos amores que conservo en este mundo”, decía.

En cuanto a su vida en Uruguay, el artista también dijo que en el país vecino encontró un ritmo de vida que le permite combinar sus proyectos profesionales con una búsqueda interior que, según contó, transformó su manera de entender la felicidad.