Susana le dio un contundente consejo a Pampita Ardohain, quien posteó un tierno video de Anita Moritán que causó emoción

En medio del polémico proceso de separación de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, Susana Giménez fue consultada al respecto y aprovechó la ocasión para darle algunos consejos a la modelo y conductora.

Tras comparar días atrás al exministro porteño con su exmarido Humberto Roviralta, la diva dio su punto de vista respecto a la situación. En sintonía con las palabras de Mirtha Legrand, quien consideró que la modelo no debía regresar con el padre de su hija Ana, Giménez fue tajante respecto a la actitud que Pampita debería tomar a partir de ahora.

Durante la celebración de la gala de Fundaleu, de la que participaron Ardohain, Giménez y Legrand, ante la consulta de un cronista del programa Intrusos (América) sobre cómo veía la situación amorosa de Pampita, Susana intentó primero evitar la pregunta. “No vi nada, no sé nada, no me meto”, manifestó.

Sin embargo, la diva decidió finalmente compartir su parecer sobre el doloroso momento que vive la modelo. “Bueno, ¿cuántos nos hemos divorciado?”, se preguntó primero y luego, agregó: “No tiene que volver. Ya viví eso. No tiene que volver, por supuesto que no” , remarcó tajante.

“¿Cómo viste los rumores? Se habla de infidelidad y de corrupción también”, le preguntaron a Susana respecto de los supuestos motivos que habrían llevado a la ruptura. Sobre este punto, la conductora también se pronunció: “Corrupción creo que no, no sé. De infidelidad puede ser, pero corrupción, no”, dijo.

“La han hecho sufrir mucho”

El pasado fin de semana, Mirtha también se había referido a la separación del año. “Que no vuelva. La han hecho sufrir muchísimo”, dijo en su programa del sábado por la noche frente a sus invitados en la mesa, entre quienes se encontraba Gabriel Oliveri, uno de los íntimos amigos de Pampita y quien aseguró que la ruptura fue por una infidelidad. Luego de exponer su punto de vista, miró a Mirtha a los ojos y le hizo una pregunta directa. “¿Te fueron infiel alguna vez?”, quiso saber. “No te voy a contestar”, reaccionó la diva.

Oliveri le pidió entonces a La Chiqui que guíe a su amiga. “¿Qué consejo le darías a Pampita, que es una mujer del medio como vos? ¿Qué vuelva? ¿Que no vuelva? ¿Cómo lo tiene que tomar? ¿Hablar a favor de él? ¿Qué consejo le podrías dar?”, quiso saber. “Que no vuelva. Ella fue fiel y es una buena madre, excelente madre”, expresó la conductora.

El video de Anita Moritán que emocionó a las redes

Tras su peregrinación a Luján el fin de semana, Carolina se rodeó de amigos y compartió imágenes de un tierno momento junto a su hija Ana García Moritán. La modelo mostró a la pequeña bailando en un video junto a Sara Burlando, la hija de Fernando Burlando y Barby Franco, que emocionó a los seguidores de ambas.

En el divertido encuentro, compartido primero por Barby Franco en Instagram, se ve a las nenas en una clase de danza mientras se abrazan, juegan y se ríen . Sus mamás se mostraron orgullosas por el vínculo que comparten sus hijas: “Estas amigas que lo dan todo”, escribió Franco.

En diálogo con LAM, Pampita también expresó ayer cómo se encuentra en este delicado momento y se refirió al apoyo que recibe en la calle y a través de las redes. “Agradezco mucho tanto cariño, todo el tiempo. Son todos amorosos. Siempre me sorprende el cariño de la gente, no es de ahora, siempre tengo ese lazo. Me llena de amor. Esa energía positiva me llega”, dijo.

Ayer, LAM también buscó hablar con García Moritán, pero el exfuncionario se mostró molesto con las preguntas del cronista. El momento incómodo ocurrió cuando el exfuncionario porteño se subía a su auto y las preguntas del periodista lo llevaron a mostrar su enojo. “¿Fue una renuncia consensuada?”, le preguntó el movilero en referencia a su salida del gobierno porteño. “No tengo nada que decir”, dijo con tono serio y pidiendo al notero que se apartara.

El cronista siguió: “¿Cómo sigue tu carrera como funcionario?” Pero Moritán volvió a pedir: “¿Te corrés, por favor? No tengo nada que decir. No voy a hablar más”, remarcó.

