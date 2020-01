El conductor de Los ángeles de la mañana hizo un comentario sobre su colega que disparó un nuevo enfrentamiento

Fue solo un comentario perdido en medio de una discusión que nada tenía que ver con ellos. Pero esas pocas palabras sirvieron para que Susana Roccasalvo decidiera acudir a la Justicia.

Todo comenzó el martes a la mañana. A propósito de la negativa de Luis Ventura de volver "por un rato" a Intrusos para el festejo de los veinte años del ciclo, Ángel De Brito quiso poner en un brete a sus panelistas de Los ángeles de la mañana preguntándoles si preferían a Jorge Rial o a Ventura. Al ver que ninguna de las "angelitas" quería tomar partido, sin anestesia, el conductor disparó contra Roccasalvo.

"Si vos me preguntás, '¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?', yo te puedo decir con quién. Toda la vida me quedo con Canosa porque Roccasalvo es una porquería", expresó, ante la sorpresa de los presentes, antes de volver al tema central de la charla.

Esa frase fue escuchada por Belén, la hija de la conductora de Implacables, que no dudó en contarle lo sucedido a su madre. "Yo me entero de esto a través de mi propia hija, que no es lo mismo que cuando me mandan un mensaje de WhatsApp o un audio. Entonces llamé al doctor Dragani, mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada", reveló la conductora en Siempre Show.

"Cada uno se hace cargo frente a un medio de comunicación de lo que opina del otro. Y si el otro está cansado de escuchar, o le ofendió, o le dolió. Cada uno se maneja de la forma que corresponde", agregó.

"En su programa se estaba hablando de Jorge Rial y Luis Ventura. ¿Qué tengo que ver con ellos? Eso fue con animosidad. Si después quiere cambiar la cosa como que fue un 'chiste' o es 'humor', mejor que haga chistes para los artistas que hacen humor", apuntó ofendida.

Este no es el primer round mediático entre los chimenteros, pero todo indica que esta vez, la puja podría terminar en la Justicia. Según dieron a conocer en el programa de Ciudad Magazine, la intención del abogado de Roccasalvo es iniciar acción legal por calumnias e injurias y otra acción por daños y perjuicios. Además, pedirá que se aplique un "bozal legal" para que no pueda referirse públicamente a su patrocinada.