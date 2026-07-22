Susto: la cantante Daniela Mori sufrió un fuerte accidente de tránsito y debió ser internada

Este martes, Daniela Mori protagonizó un fuerte accidente de tránsito en el barrio porteño de La Paternal. La cantante, que viajaba junto a su hija -Linda Araico- fue embestida por otro vehículo desde atrás, lo que les provocó distintas lesiones en la zona cervical y lumbar. Ambas tuvieron que ser trasladadas de urgencia a una clínica de Zona Norte para recibir atención médica, según la exnovia de Javier Milei relató en su cuenta de Instagram.

El siniestro se produjo en la intersección de la avenida San Martín y Camarones. Según trascendió, la fuerza del impacto hizo que la intérprete de “Amor sincero” perdiera momentáneamente el control de su automóvil, aunque logró evitar una colisión con los otros vehículos que circulaban a su alrededor.

Como consecuencia del choque, Mori sufrió un traumatismo cervical compatible con el llamado “latigazo cervical”, mientras que su hija padeció una lesión similar en la zona lumbar. Ambas fueron asistidas por personal de emergencias en el lugar y luego derivadas a una clínica de Nordelta, donde les realizaron estudios por imágenes, entre ellos radiografías y resonancias magnéticas, además de suministrarles medicación para aliviar el dolor.

La propia cantante confirmó el episodio a través de sus redes sociales. “Accidente automovilístico. Daniela fue embestida en el auto en Av. San Martín y Camarones. Fue trasladada con su hija Linda a la clínica de Nordelta”, decía el posteo publicado en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que se la ve acostada en la camilla de la ambulancia inmovilizada con un cuello ortopédico. En otra publicación, la exintegrante de Las Primas mostró a su hija Linda ya internada en la clínica de zona norte, recibiendo atención médica.

Inmediatamente las muestras de cariño y los buenos deseos inundaron sus posteos. “Que no sea nada, querida Dani. Solo un susto”, escribió una productora televisiva mientras Lissa Vera, de Bandana, le deseaba una pronta recuperación. “Dani, oro por ustedes. Van a estar bien”, expresó por su parte una seguidora.

Según trascendió, Daniela recibió el alta médica durante la mañana de este miércoles y continuará con controles y a la espera de la evolución de las lesiones. “Estoy un poco mareada y me cuesta escribir”, le confesó la artista a LA NACION a través de un audio cuando este medio se comunicó con ella para saber más detalles sobre su estado de salud.

“Estamos todavía shockeadas por el sacudón, nosotras nunca vivimos un accidente así”, aseguró Mori este miércoles, en diálogo con Intrusos. "Nos golpearon de atrás y por lo que nos decían los médicos tuve un latigazo cervical por el golpe“, sumó.

“Íbamos charlando y sentimos el impacto, que fue tremendo. Mi hija me dijo: ‘Mamá, nos chocó un camión’”, recordó la intérprete, notablemente movilizada. “Las dos teníamos cinturón y yo vi a mi hija que se fue muy adelante por el impacto y el auto se me iba para el Metrobus. Por instinto me puse el freno de mano y como que el auto quiso hacer un trompo, pero terminó siendo un medio giro”.

“Pensé que moríamos, tuve mucho miedo”, aseguró Linda Araico, la hija de Mori.

Después de Las Primas, Daniela construyó una carrera como solista Archivo

Mori alcanzó notoriedad en la década del 80 como integrante del grupo Las Primas, una de las formaciones femeninas más populares de la música tropical de la época. Luego, consolidó su carrera solista con temas como “Amor sincero”, a mediados de los 90.

Daniela Mori y Javier Milei estuvieron en pareja un año

En los últimos años, la también exmodelo fue noticia por su vida personal. En 2018, mantuvo una relación sentimental con el actual presidente de la Nación, Javier Milei, con quien actualmente mantiene un vínculo de amistad.