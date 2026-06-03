Sydney Sweeney responde a las críticas con fotos en topless en el set de Euphoria: “Se llama... actuar”

La tercera y última temporada de Euphoria puso a Sydney Sweeney en el centro de la polémica y la actriz decidió responder a las críticas que recibió su personaje en esta nueva entrega con una publicación en las redes sociales.

La intérprete de 28 años, que en la ficción de HBO Max interpreta a Cassie Howard, reaccionó a los comentarios negativos por el contenido sexual de esta entrega y lo hizo con osadas imágenes del detrás de escena y unas breves palabras.

Sydney Sweeney compartió osadas imágenes del detrás de escena tras el estreno del último capítulo de Euphoria Instagram

“Se llama… actuar”, escribió la estrella estadounidense junto a un carrusel de fotos en el set de la exitosa serie de HBO. La publicación llegó en un momento especial para los fanáticos de la ficción creada por Sam Levinson, ya que el pasado domingo se estrenó el último episodio de la última temporada.

La actriz se defendió de los comentarios negativos con una frase: “Se llama… actuar” Instagram

En las imágenes compartidas por la actriz, Sweeney aparece junto a varios compañeros del elenco, entre ellos Jacob Elordi y Alexa Demie, pero también protagoniza postales sola luciendo algunos de los looks más comentados de esta temporada. Entre ellos, con un disfraz de perrito que se hizo viral y luciendo otros vestuarios que acompañaron la transformación de Cassie en los nuevos episodios.

Sydney Sweeney y una de las imágenes que compartió en su carrusel instagram.com/sydney_sweeney/

El posteo incluyó las fotografías en las que la actriz aparece utilizando elementos de vestuario y caracterización de escenas que despertaron controversia entre el público, particularmente por lo que algunos cuestionaron como una hipersexualización de su personaje.

A través de la publicación, Sweeney mostró parte del rodaje de la temporada final Instagram

En esta última temporada, Cassie atraviesa una de las etapas más extremas de su recorrido. A la hora de contraer matrimonio con Nate Jacobs (Jacob Elordi), intenta convertirse en una creadora de contenido para adultos a través de una cuenta de OnlyFans con el objetivo de financiar su boda. Por este motivo, la trama generó críticas tanto entre espectadores como entre creadoras de contenido de la plataforma, que cuestionaron la representación del trabajo sexual y señalaron que algunas escenas resultaban humillantes.

Una de las imágenes de la actriz en el set de la serie Instagram

Sin embargo, lejos de tomar distancia, Sweeney defendió el enfoque creativo detrás del personaje y dejó en claro que entiende estas escenas como parte de su trabajo. Si bien algunos seguidores se mostraron disconformes con su postura, otros la respaldaron en las redes sociales con comentarios que resaltaron su desempeño interpretativo.

Las fotos publicadas incluyen algunos de los looks más comentados de Cassie Instagram

Sam Levinson, showrunner de Euphoria, elogió públicamente a la actriz y reveló que fue ella quien defendió algunas de las escenas que inicialmente él pensaba suavizar. “Cuando escribí la historia pensé que quizá no necesitábamos tantos desnudos o que había maneras de evitar ciertas cosas. Ella me miró y me dijo: ‘¿Es broma? Estoy interpretando a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que vas a evitar el tema?’”, recordó el creador de la serie en una entrevista reciente con The New York Times.

Además, el realizador resaltó el profesionalismo de la actriz y mencionó que se dio una gran confianza mutua al momento de construir el personaje. “Ella es totalmente intrépida y siempre llega preparada y dispuesta para darlo todo”, sostuvo.

Junto a Alexa Demie, una de sus compañeras de la serie instagram.com/sydney_sweeney/

Entre las escenas que causaron mayor indignación entre muchos espectadores destaca uno de los momentos en que Cassie aparece realizando transmisiones y videos para sus seguidores en situaciones cada vez más extremas y humillantes, y uno de los suscriptores le ofreció 700 dólares para cumplir una práctica degradante. Allí, el personaje muestra alcanzar un límite emocional y psicológico, evidenciando hasta qué punto acepta exponerse para sostener su creciente fama online y la atención masculina.

En otras situaciones, la protagonista aparece grabándose con juguetes sexuales, enviando ropa interior usada a sus suscriptores y filmando otros videos sugestivos a pedido de los usuarios de la plataforma.