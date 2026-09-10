Sydney Sweeney y su nueva polémica: se desnuda para promocionar una casa de apuestas

Parece que todo lo que toca la actriz Sydney Sweeney (Spokane, Washington, 28 años) acaba convirtiéndose en polémica y tema de conversación en redes. Tanto ella como las empresas con las que colabora son conscientes del poder que tiene la intérprete y de cómo, a pesar de las críticas, el resultado termina siendo positivo en términos económicos, aunque no siempre de imagen.

En su última campaña publicitaria, Sweeney se unió con Novig, una nueva “aplicación de apuestas deportivas y marketing predictivo para aficionados al fútbol americano, béisbol, fútbol, tenis y más”. Pero no es un anuncio más. En la campañana que se lanzó ayer, aparece completamente desnuda encima de un aro de básquet, recostada en una mesa de pool o jugando hockey sobre hielo... Y solo las pelotas y los equipos de protección de fútbol americano, así como su cabello, son los que evitan -de manera perfectamente medida- que se vea más de lo necesario.

Fue la actriz quien compartió el video en su Instagram, donde acumula casi 26 millones de seguidores. En menos de 24 horas, la publicación cuenta con más de 762.000 Me gusta y más de 15.000 comentarios. “Solo deportes”, escribe en el post. “La campaña se centra en una idea divertida. El concepto es sencillo: dejar de lado el ruido y centrarse por completo en el deporte. La campaña plasma esa idea con confianza, humor y un toque lúdico”, afirma Sweeney en un comunicado replicado en Variety.

“¿Creés que sabés de deportes? Demostralo. Novig es solo deporte. Por eso querían mostrar solo deportes”, dice la actriz, sentada en un aro de básquet. A continuación, una sucesión de planos de ella en los que aparece desnuda y lleva diferentes accesorios deportivos mientras repite la misma palabra: “Deportes”.

La idea del anuncio es sencilla: dejar en claro que en la plataforma solo va a haber contenido deportivo. Entonces, ¿hace falta que la actriz aparezca desnuda? Este es el debate que se generó en las redes sociales y que vuelve a ponerla en el foco. También aclara que “no se apuesta a guerras ni muertes, ni se habla de política”, en referencia a otros mercados de predicción populares en Estados Unidos como Polymarket.

Sydney Sweeney durante su reciente paso por el Festival de Cine de Venecia Jacopo Raule - Getty Images Europe

Las críticas no solo van dirigidas al hecho de que aparezca desnuda; también se cuestiona que la intérprete utilice su fama y su poderoso altavoz para convertir las apuestas deportivas en algo aspiracional. Y es que no solo es la imagen de marca; también se anunció que entra a formar parte como socia estratégica y accionista. Y, sobre todo, ello sobrevuela además a su actual pareja, el exrepresentante y manager musical Scooter Braun, quien desde que abandonó su trabajo en la industria de la música se fue acercando cada vez más al mundo de los deportes.

Desde que Sweeney se convirtió en una estrella de Hollywood tras su actuación en la serie Euphoria en 2019, protagonizó una polémica tras otra. Pero fue en este último año donde ella y su equipo parece que se apropiaron de la célebre frase “que hablen bien o mal, pero que hablen”.

En mayo de 2025, se convirtió en la imagen de la marca de productos de cuidado corporal Dr. Squatch. Lejos de ser una promoción más, sacó junto a ellos una línea propia de jabones con un producto realizado con “su agua de baño real”. “Cuando tus seguidores comienzan a pedir tu agua de baño, podés ignorarlo o convertirlo en una barra de jabón Dr. Squatch. Es extraño de la mejor manera, y me encanta que hayamos creado algo que no solo es inolvidable, sino que realmente huele increíble y funciona como cualquier otro producto”, afirmó entonces sobre un producto enfocado en hombres para el que protagonizó una campaña en la bañera.

Sydney Sweeney y sus jabones con "agua de su baño"

Solo unas semanas después, otro anuncio viral fue todavía más polémico. La actriz protagonizó una campaña de American Eagle por la que fue acusada de difundir supuestos mensajes de “apología nazi” y ser “una oda a la supremacía blanca”. ¿El motivo? En el comercial de la marca de ropa, una voz en off dice: “Sydney Sweeney tiene buenos genes”, mientras ella tacha la palabra “genes” del cartel y en su lugar escribe “jeans”. Las palabras jeans y genes, en inglés, se pronuncian exactamente igual. En otro de los videos promocionales, la protagonista de La empleada afirmaba que “los genes se transmiten de padres a hijos y a menudo determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos”. Un anuncio que incluso el presidente Donald Trump alabó y provocó la subida en Bolsa de American Eagle. “Sydney Sweeney, registrada como republicana, tiene el anuncio ‘MÁS POPULAR’ que hay”, afirmó el mandatario estadounidense en su red social TRUTH.

Una imagen de la campaña de Sydney Sweeney para American Eagle

Después de unos meses de discreción, otra de sus estrategias de marketing volvió a ponerla en la palestra, incluso llegando a suponerle un problema legal. Con el objetivo de promocionar su nueva marca de lencería, SYRN, se subió, junto a un equipo de grabación, al letrero más famoso del mundo: el cartel de Hollywood. Vestida con un buzo oscuro con capucha, llegó hasta el cartel y colgó de él varios de sus corpiños de una línea que, por aquel entonces, todavía no había visto la luz.

En el video, que en este caso no fue publicado por ella en un primer momento, se la veía pasear entre las letras e incluso trepar por uno de sus andamios. Un acceso prohibido y para el que se necesita una autorización muy específica y complicada de conseguir. “La producción en la que participaron Sydney Sweeney y el letrero de Hollywood no fue autorizada por la Cámara de Comercio de Hollywood. No tuvimos conocimiento previo de ella”, dijo el presidente y director ejecutivo de la misma, Steve Nissen.

Sydney Sweeney colgó corpiños del cartel de Hollywood

Ese incidente por ahora no le trajo consecuencias, pero sí muchos likes. “Quería crear un lugar donde las mujeres puedan moverse entre todas las diferentes versiones de quiénes somos”, dice en la web de su marca de lencería la actriz, quien en el pasado ha sido sexualizada en numerosas ocasiones —llegando a denunciarlo públicamente—.