Tamara Garzón junto a sus dos hermanos, Juan y Mariano Crédito: Instagram

28 de septiembre de 2019 • 15:57

Tamara Garzón está protagonizando, junto a Sofía Castiglione, Iride Mockert, Cande Molfese y Marta Mediavilla una obra que tiene mucho que ver con su historia: Chicas Católicas. Precisamente, la puesta que su mamá, Alicia Zanca, dirigió en 2005 se convirtió en uno de sus primeres éxitos detrás de escena y se mantuvo durante varias temporadas en cartel. Por eso, para la joven actriz formar parte del proyecto no es solo una gran oportunidad sino, sobre todo, un homenaje.

En una entrevista concedida al programa radial Agarrate Catalina, Garzón explicó: "Es un homenaje que le hago. Más allá del amor que le tengo a la obra, es un material que siempre me pareció hermoso, como muchas de las obras que dirigió mi mamá. Tiene un humor blanco que a mí me gusta mucho, es un texto muy femenino. Mi mamá tenía muy presente el concepto del espectáculo como una fiesta. Muchas veces me encuentro buscando algún director para un proyecto y pienso: '¡Esto lo tendría que dirigir ella!'. La verdad es que siento que con su partida, perdimos a alguien importante de la escena".

" Chicas Católicas fue un proyecto mío como actriz. Fui el motor de la idea, pero me terminé asociando. Mi idea fue armar un equipo variado. Me parece que eso es bueno para traer público de distintos mundos y para nosotras, porque nos enriquecemos. El director es Daniel Casablanca, un genio absoluto", señaló.

Con respecto a la temprana muerte de su mamá, la actriz explicó: "Lo que más me costó fue saber que las cosas iban a ser así cuando me enteré de que estaba enferma. Ahí viví el duelo real. Yo tengo un equipo de contención amoroso enorme del que forman parte mi familia, mis amigos, los amigos de mi mamá y mi novio".

"Sé que sus compañeros la amaban. Era una persona muy luminosa, pero no me pueden contar nada sobre ella que yo no sepa, porque estaba todo el día con ella, era su socia en todas las áreas de su vida", indicó.

La actriz se refirió, además, al cáncer que tuvo que enfrentar su papá, Gustavo Garzón: "En realidad, fui más contenedora con mi mamá, porque no tenía marido ni estaba en pareja y yo fui su enfermera las 24 horas. Mi papá, por suerte, tenía una mujer hermosa, Romina, y aunque ya no están juntos es alguien a quien queremos mucho. Fue ella la que tomó la delantera porque yo tenía 19 años y era mi primera experiencia con la enfermedad; todo era como una tragedia griega. Lo de mi papá fue muy intenso, pero así como vino, por suerte desapareció. Lo de mi mamá se extendió más en el tiempo".

Sus hermanos mayores, Juan y Mariano tienen síndrome de down, y ese es precisamente el tema que aborda Down para arriba, el documental que dirigió su papá. "Nosotros lo vivimos tan naturalmente que nos sorprendió lo que le ocurre al público cuando descubre ese mundo. El documental tiene una manera de acercarse a ese universo que es muy propia de los familiares. Para mí es reloco pensar que hay gente que no tiene relación con gente con síndrome de down, porque para mí es lo natural. Mi vida gira alrededor de eso", explicó.

Luego, indicó cómo es hoy su relación con Mariano y Juan: "Los melli viven con mi papá, pero los lunes y los miércoles vienen a casa. Nos vamos cubriendo mutuamente, si tengo algo que hacer, le digo a mi viejo, y él cuenta conmigo, también. Es muy lindo, pero es una responsabilidad también. De chica, capaz que quería salir y tenía a los melli conmigo. Pero esta división de días fue una propuesta mía, así que no tuve la oportunidad de revelarme".

"Le dije a mi papá, antes de que fallezca mi mamá, que cuando ella ya no esté iba a tener a los chicos dos veces por semana. Él me preguntó si estaba segura, le dije que sí, y supo que no había mucho para discutir. Por supuesto que a veces me siento presa de mi propia decisión y me enojo, pero de caprichito. Me encanta esta dinámica. Lo hago por ellos, por mí, por mi papá y por mi mamá. Sé que ella estaría orgullosa de mí", finalizó.