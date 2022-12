Taylor Russell: quién es “la joven caníbal” que tomó a Hollywood por sorpresa

La actriz canadiense protagoniza Hasta los huesos, la flamante película de Luca Guadagnino que se estrenó este jueves y por la que alzó el premio revelación en el Festival de Cine de Venecia

escuchar

Como el personaje de Maren Yearly que interpreta en Hasta los huesos -el film de Luca Guadagnino que se estrenó este jueves en salas-, Taylor Russell vivió una adolescencia trashumante, en constante adaptación. Debido a la lucha de sus padres por mantener económicamente a la familia, los Russell, oriundos de Vancouver, se mudaron nada menos que en 16 ocasiones hasta encontrar la estabilidad por la que tanto pelearon. A pesar de que esto implicó un permanente estado de desarraigo para Taylor, la joven luego le confesó a la revista Elle que siempre supo cuál era el lado positivo de ser, en esencia, una nómada. “Crecí con las posibilidades permanentes de reinvención, de crear algo nuevo para mí misma”. En principio, ella quiso ser bailarina, como le contó en una entrevista a su coprotagonista en el largometraje, Timothée Chalamet.

Taylor Russell, nace una estrella GARETH CATTERMOLE - Getty Images Europe

“Tenía pasión por bailar pero, al mismo tiempo, me gustaba mucho el cine. Recuerdo que desde chica miraba películas y luego iba a mi habitación para recitar lo que recordaba de ellas. Mis padres son personas muy espirituales, creativas y con una energía alta. Siempre hubo elementos de flexibilidad en mi crianza, la libertad de jugar en mi casa. No había límites ni tampoco expectativas sobre lo que tenía que ser. Solo esperaban que hiciera lo que realmente quisiera. Siempre fui muy libre”, expresó la joven de 28 años que este año se llevó el prestigioso premio Marcello Mastroianni en el Festival de Cine de Venecia por su interpretación en el drama que también le valió una nominación en los Independent Spirit Awards.

Taylor Russell, la nueva gran promesa de Hollywood llegó desde Canadá Joel C Ryan - Invision

En relación con esa libertad que destaca, la actriz no se formó profesionalmente y la naturalidad de sus trabajos suelen coincidir con ese approach rupturista, con ganas de estar probando cosas nuevas cada día. Como Jennifer Lawrence en su momento con Lazos de sangre, hay una naturalidad en las personificaciones de Russell, una carencia de manierismos y afectaciones que la vuelven magnética en pantalla. Ella misma se reconoce autodidacta, no solo por ese ejercicio de ver films y repetir los diálogos sino también por el respeto por los grandes que la precedieron.

Taylor Russell en Hasta los huesos Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures - Metro Goldwyn Mayer

“Me encantan los clásicos, encontré en actrices como Gena Rowlands y Marie Trintignant una fuerza increíble. Ellas hacían cosas en pantalla que nunca se habían visto, eran arrolladoras, había una emoción en sus actuaciones que incluso se traspolaba a la ropa que usaban, eso se quedó en mi mente, como las películas de Claude Chabrol ”, explicó Russell, quien asegura no estar arrepentida de no haber estudiado actuación de manera formal.

“El reflejo en el que nos miramos y la intuición al actuar son dos aspectos que valoro mucho. Siempre se debería seguir esa corazonada. No importa cuánta gente te diga qué es lo que debés hacer o cómo hacerlo, al final del día, nadie sabe más que vos mismo. Y no me refiero al ego, me refiero a algo relacionado a la humildad. Es un regalo recibir consejos, especialmente de quienes admirás, y es un regalo medirlos en función de tus propios pensamientos para ver qué surge de eso”, le manifestó a Chalamet, con quien forjó un gran vínculo en el rodaje que se percibe en el film mismo.

Del triunfo en el indie a la conquista del mainstream

Taylor Russell, Timothée Chalamet, Luca Guadagnino, Chloe Sevigny y Mark Rylance participaron de una sesión de fotos de la película Hasta los huesos durante la 79ª edición del Festival de Venecia Joel C Ryan - Invision

La artista canadiense se reconoce una devota de las palabras de Patti Smith , especialmente de aquellas que yacen en los libros de la artista Just Kids y M Train, dos de las obras favoritas de Russell que la actriz lleva consigo físicamente y/o en su excelente memoria. No resulta casual que su filmografía tenga una continuidad temática. Como ejemplo de esto tenemos su interpretación en Waves, la película independiente de Trey Edward Shults, en donde hace una composición devastadora en un drama impredecible por el que se llevó el premio Gotham y recibió varias nominaciones de las asociaciones de críticos. Waves se estrenó hace solo tres años, en coincidencia con otro debut en el que Russell también se destacó: la primera entrega de la saga de terror Escape Room, dirigida por Adam Robitel, cuya secuela se estrenó en 2021.

Con Hasta los huesos, la actriz va camino al Oscar Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures - Metro Goldwyn Mayer

En esa vorágine, Russell también se despedía de la serie de Netflix Perdidos en el espacio, creada por Irwin Allen con la novela de 1812, The Swiss Family Robinson, como inspiración. Esos personajes díscolos que se cruzaron en su camino son los que más le gusta abordar, especialmente porque otra de sus grandes inspiraciones es el trabajo que hizo Angelina Jolie en Inocencia, interrumpida. “Mi abordaje es solo arrojar todo mi arsenal en la pared y ver qué queda pegado”, confesó respecto de su método de actuación, si es que lo metódico podría aplicarse a una intérprete como ella, que siempre se dejará guiar por su percepción. “Soy muy intensa en los rodajes”, reconoció en diálogo con Collider.

“Siempre quise hacer películas en los Estados Unidos y ahorré mucho dinero para viajar desde Canadá para ir a audiciones, lo hice durante años, fui a los lugares que me parecían correctos”. Por esta razón, asegura que se siente incómoda cuando le preguntan qué le aconsejaría a actores adolescentes que están dando sus primeros pasos. “Me parece que hay artistas de trayectoria como para aconsejar, pero sí puedo decir que confiar en uno mismo, en lo que te pasa en el cuerpo, es clave”.

Taylor Russell contó que tuvo gran química con Timothée Chalamet JON KOPALOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La seguridad en un proyecto, esa confianza, esa intuición sobre la que tanto puntualiza Russell fue lo que la condujo a interpretar a Maren en Hasta los huesos, esa joven que, en los 80, es abandonada por su madre por no poder dejar de hacer “the bad thing” [”la cosa mala”], tal como describe la autora Camille DeAngelis en su novela a los actos de canibalismo del personaje que adaptó a la pantalla el guionista y estrecho colaborador de Guadagnino, David Kajganich.

Hasta los huesos, estreno de este jueves Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures - Metro Goldwyn Mayer

La culpa que siente Mauren muta en desesperación por conocer a su padre, por llegar a la raíz de esa conducta irrefrenable. En ese camino, se encuentra con Lee (Chalamet), con quien concibe un vínculo por hallarse ambos en esa misma posición, procediendo por ese impulso que los llevó a viajar por los Estados Unidos dejando atrás el pasado (y su accionar en este). En la misma línea que Badlands de Terrence Malick, Guadagnino, quien vuelve a trabajar con Chalamet tras el éxito de Llámame por tu nombre , construye una epopeya sobre el país en la era Reagan, pero también registra esa historia de amor en plena oscuridad, distanciándose así de la novela young adult de DeAngelis donde es la amistad lo que eventualmente se impone.

Chalamet y Russell, en la alfombra roja de la 79ª edición del Festival de Venecia TIZIANA FABI - AFP

“Con Timothée tuvimos una conexión instantánea”, enfatizó Russell y agregó: “Si bien yo soy más introvertida en mi vida cotidiana, cuando estoy en un rodaje y veo los desafíos que se me presentan, no importa cuáles sean, me entrego a eso. Timmy es igual. Nuestros corazones sangran en el momento de actuar, ponemos siempre al corazón primero. Nos alineamos desde ese lugar y se sintió muy bien a nivel creativo porque sabés que contás con la otra persona para que esté siempre presente inspirándote y empujándote a dar más”.

Guadagnino, quien había visto a Russell en Waves y había quedado impresionado por su actuación, congenió con la joven en cuanto a seguir el instinto, al igual que Chalamet. La trifecta no podía ser superada y es lo que hace de Hasta los huesos una película sentimental, a pesar del complejo material de base. “Luca es un arquitecto”, expresa la actriz. “Es un líder que está todo el tiempo buscando la innovación. Había momentos en los que pensaba: ‘Guau, no puedo creer que esta persona creyó en mí’. Es un sentimiento muy lindo”.

Mientras su nombre resuena como posible candidata a los premios Oscar 2023, Russell ya está en plena búsqueda de aquello que la motive a seguir en movimiento, como cuando viajaba con sus padres por Canadá, como cuando Maren hacía lo mismo por los Estados Unidos. “Cuando leo un guion que me gusta, inmediatamente visualizo el mundo que plantea y eso es muy excitante, sobre todo si sé que detrás habrá un director que admiro. Lo que tiene de emocionante este trabajo es que es cíclico, siempre hay algo nuevo para ejercitar, algo nuevo para tocar, algo a lo que encontrarle un significado ”.

Hasta los huesos se estrenó este jueves en salas comerciales.