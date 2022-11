Nicola Peltz: de las peleas con su suegra, Victoria Beckham, a su flamante rol como conejita de Playboy

La actriz y modelo, casada con Brooklyn Beckham, apuesta a una interesante carrera y es una de las figuras de Bienvenidos al Chippendale, la serie que se estrena este martes por Star+

El reconocerse como actriz no fue un proceso fácil para Nicola Peltz. La joven de 27 años confesó que fue “toda una aventura” adentrarse en un terreno desconocido, especialmente cuando sus siete hermanos, con excepción de Will, estaban emprendiendo caminos completamente alejados de lo que ella buscaba hacer. “Mi idea era intentar hacer algo nuevo, ser esa persona de la familia que se arriesgara a probar algo diferente”, explicó Peltz a la publicación Grazia.

Hija del empresario multimillonario Nelson Peltz y de la modelo Claudia Heffner, Nicola le comunicó a sus padres su deseo de hacerse un nombre en la industria y, una vez superado el temor inicial, recibió un apoyo que siempre destaca. Sin embargo, asegura que aquello que la mantiene centrada es, precisamente, la manera en la que su familia no está tan pendiente de las decisiones que toma como actriz. Sus hermanos, en su mayoría empresarios y deportistas, no suelen elogiar sus trabajos porque la perciben desde otra óptica. “Todos están muy contentos por mí y lo que me está pasando, pero me ven como su hermana, no les impresiona lo que hago, y eso me ayuda a no correrme de mi eje”, explicó Nicola, quien le debe a su abuela su pasión por estar frente a las cámaras.

Nicola Peltz tuvo que persuadir a su familia para que la dejen actuar Evan Agostini - Invision

“Lo que más disfrutaba de ir al colegio eran las clases de teatro, eso era lo que verdaderamente me motivaba, y eso nunca se disipó”, contó Peltz, quien tuvo un momento bisagra en su vida cuando su abuela la llevó a una agencia de modelos y se enamoró de todo lo que conllevaba el brindar una performance para la cámara. “Le empecé a hacer preguntas al fotógrafo de una sesión, quería saber todo acerca de cómo convertirme en actriz y eso cambió mi futuro”, remarcó la joven. Ese fotógrafo la recomendó a un agente cuando ella todavía era menor de edad. Por lo tanto, hubo una resistencia en la familia por permitirle asistir a audiciones sola en Nueva York. “Hicimos un pacto: si mi agente me llevaba a los castings y de allí a mi casa, podía intentarlo. Si no funcionaba, no tenía que hablar más del tema hasta que cumpliera 18 años. Cuando lo conocí, recé para que todo se acomodara”, compartió la joven con candidez.

Con ese trato con su familia pesándole sobre sus espaldas y el miedo al fracaso titilando en cada audición, Nicola igualmente no bajó los brazos, incluso cuando advirtió que su falta de experiencia y de formación profesional podían representar un problema. “Mi agente me preguntó si había hecho algo, si había actuado en comerciales, si sabía bailar, algo en lo que no me destaco en absoluto, y mis respuestas negativas hicieron que mis comienzos fueran difíciles, pero acá estoy, no iba a rendirme porque llevo la actuación en la sangre desde los 10 años, es el amor de mi vida”, subrayó.

"La actuación es el amor de mi vida", declaró Nicola Peltz Matt Winkelmeyer - WireImage

De esta forma, y con el riesgo de que el término nepotismo surja en un ambiente que castiga a quienes portan un apellido reconocido, Nicola desafió esa regla y debió jugar el mismo juego que todos los colegas con los que se cruzaba en las audiciones. Un día, le devolvieron un llamado y, para su sorpresa, era para una obra de teatro junto a Jeff Daniels y Alison Pill: Blackbird, del escocés David Harrower, que se presentó en el Manhattan Theatre Club. “Mis padres notaron lo mucho que disfrutaba actuar cuando hice esa obra y además vieron que me había esforzado para estar ahí”, contó Nicola.

Según sus palabras, Blackbird los convenció de que ella realmente quería consagrarse como actriz y, desde ese instante, no volvieron a mostrarse reticentes a su profesión. “Ahora me apoyan muchísimo”, añadió. Sin dudas, ese apoyo fue clave para que Peltz siguiera audicionando para roles atractivos.

Así, desde sus inicios en 2006 con la comedia navideña Deck the Halls y su paso triunfal por Blackbird, Nicola fue forjando ese camino con la diversidad que tanto anhelaba y despojada de la inseguridad de otras épocas, cuando creía que no iba a estar a la altura de los papeles que lograba conseguir. En cine trabajó codo a codo con Billy Crudup y Christina Applegate en Youth in Oregon, y con el realizador M. Night Shyamalan en El último maestro del aire, donde tuvo un rol predominante. Su filmografía comenzó a oscilar entre producciones que viraban hacia el terror, como Our House y comedias como Amor de calendario . En ambos casos, la ductilidad de Peltz estaba a la vista. La reconfirmación de esa versatilidad llegó con su interpretación de Bradley Martin en la aclamada serie Bates Motel, la antesala a su flamante rol en otra ficción televisiva que llega este martes a Star+ : Bienvenidos al Chippendale .

Dorothy Stratten, la modelo de Playboy de trágico final

Nicola Peltz como Dorothy Stratten en Bienvenidos al Chippendale gentileza Star+

El drama creado por Robert Siegel -basado en el libro Deadly Dance: The Chippendales Murders de K. Scot Macdonald y Patrick MontesDeOca- pone el foco en la figura de Somen “Steve” Banerjee (interpretado por Kumail Nanjiani, además productor de la serie junto a su esposa, Emily V. Gordon), un inmigrante de la India que se convierte en el fundador de Chippendales, el mayor imperio de strippers masculinos del mundo.

“Cuando me llegó la oportunidad de hacer el casting me entusiasmé mucho porque me daba la posibilidad de honrar a una mujer que siempre admiré”, contó Peltz. Esa mujer es Dorothy Stratten, una famosa actriz y modelo de Playboy canadiense que murió asesinada por su esposo, Paul Snider, personificado en la serie por Dan Stevens. El femicidio de Stratten, quien tenía 20 años cuando su esposo le disparó, conmocionó a la industria del entretenimiento. En 1983, tres años después de la tragedia, Mariel Hemingway personificó a la modelo en Star 80, la biopic de Bob Fosse que sirvió de inspiración a Peltz.

Nicola Peltz junto a Dan Stevens en la bioserie que llega este martes a Star+ imdb

“Yo era muy fanática de Dorothy antes de tener la oportunidad de interpretarla, y quise hacerlo con respeto porque su historia de vida te rompe el corazón. Cuando vi Star 80, esa película se quedó en mi mente y ahora solo busco que a la gente le guste lo que hice porque quise rendirle un homenaje a Dorothy por lo mucho que la quiero”, manifestó Nicola, quien añadió que el rodaje de Bienvenidos al Chippendale fue “uno de los más divertidos” de su carrera, a pesar del material de base. La actriz forjó una muy buena dupla con Stevens y reveló haber aprendido mucho del elenco de la bioserie que incluye al reciente ganador del Emmy por The White Lotus, Murray Bartlett, y a la gran Juliette Lewis.

Su futuro como directora y las internas familiares

Nicola y Brooklyn Beckham ya están contemplando ser padres ROBYN BECK - AFP

En plena promoción de la serie, Nicola también se aboca a la posproducción de nada menos que su debut como realizadora. La actriz escribió y codirigió junto a Bria Vinaite el drama Lola James, un largometraje independiente que comanda junto a Virginia Madsen. Según Peltz, el personaje de Lola es el que siempre quiso encontrar en los guiones que le llegaban. Como no aparecía una figura femenina afín, decidió ella misma sentarse a escribirla. “Hace cuatro años que estoy en esto, y fui muy recelosa de ese proceso creativo porque jamás escribí nada en mi vida. Honestamente, no planeaba dirigir la película, pero al estar en la preproducción, al elegir al elenco y al involucrarme en cada detalle me entusiasmé y ahora espero poder hacerlo nuevamente”, confiesa Peltz, quien asegura que el apoyo de su marido, Brooklyn Beckham, con quien se casó en abril de este año en una boda que duró días, fue la clave para no perder el incentivo.

La pareja se casó en abril de este año, en medio de rumores de conflicto entre Nicola y su suegra, Victoria Beckham Getty Images

“Brooklyn me llevaba en auto al set de Bienvenidos al Chippendale porque yo no tengo licencia y soy terrible manejando. Además, me llevaba el almuerzo siempre y pasábamos tiempo juntos en el rodaje y después me iba a buscar. Todo el mundo me decía: ‘Nicola, tenés un gran marido’ y es así, soy una afortunada por eso y por lo acompañada que me hace sentir” .

En cuanto a los rumores de rispideces con su suegra, la ex Spice Girl Victoria Beckham , Peltz no los niega sino que los naturaliza. “¡Ninguna familia es perfecta!”, remarcó. “Por eso trato de no prestar atención a todo lo que se dice o me volvería loca”, aseguró luego de que varios trascendidos aseveraran que entre ella y su suegra se había gestado un vínculo gélido e incluso con peleas de por medio. De acuerdo a lo que comunicaron allegados a ambas figuras, la relación está muy tirante y todo habría comenzado mucho antes del gran casamiento.

La publicación de David Beckham para Brooklyn y Nicola Peltz Captura

“No se soportan y no se hablan, todos los eventos previos a la boda fueron espantosos”, describió la fuente, quien sumó más datos sobre el conflicto. Victoria se habría enojado mucho cuando su nuera no permitió que ella fuera parte de la organización de la boda. “Nicola no le contaba nada sobre lo que estaba planeando y la comunicación era mínima”. Sobre dichas versiones, Peltz declaró que hubo un entredicho por el vestido de novia que no pasó a mayores. Ahora trata de no echar sal a las posibles heridas e incluso planea formar una familia en el corto plazo. “No veo la hora de ser un padre joven”, le expresó su marido Brooklyn a la revista Grazia.

“Con Nicola nos divertimos mucho y jamás pensé que la vida de casados iba a ser tan hermosa”, sumó el hijo de Victoria y David. En cuanto a la vida profesional de Peltz, la temeraria joven asegura tener una visión muy clara de lo que quiere para su futuro en la industria. “Yo trabajo mucho para que todo salga como quiero y, con suerte, eso se verá y me llevará hacia otra oportunidad. Por el momento, estoy muy feliz de cómo se están dando las cosas y sé que la joven Nicola que quería ser actriz desde los 10 años también lo estaría”.