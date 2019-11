Tensión entre Facundo Arana y Fabián Mazzei tras la pelea Araceli-Suar

Facundo Arana pide que Fabián Mazzei lo llame para aclarar los dichos con los que se vio involucrado

A pesar de tener más de veinte años de trayectoria, Facundo Arana nunca hizo temporada en Carlos Paz. Pero como siempre hay una primera vez, este verano estará con su unipersonal En el aire, en el Teatro Del Sol. "Es una obra que amo y con la que recorrí todo el país; la extraño porque no la hago desde el 2015", contó el actor en Intrusos, por América.

Consultado sobre el enfrentamiento que mantienen Araceli González y Adrián Suar, Facundo dijo: "Le mando un beso a Araceli, que se mejore. La verdad es que no tengo idea del entredicho entre ellos, pero me dijeron que me involucraron en el tema. No tengo nada que decir. Fabián (Mazzei) es mi amigo de toda la vida y si tiene algo que decirme que me llame. Si no me llama, es que no hay nada importante".

Recordemos que Yanina Latorre contó hace algunas semanas en Los ángeles de la mañana que Mazzei había hablado muy mal de Facundo, aunque sin dar detalles.

Araceli y Facundo hicieron la obra Los puentes de Madison, en Mar del Plata y en Buenos Aires también. Si bien hubo rumores de una mala relación entre los actores, ellos nunca hablaron públicamente del tema. Por otra parte, se sabe que Facundo y Fabián son muy amigos, y jamás tuvieron peleas.

Aclarado el tema, Facundo dijo que ya tiene casa para trasladarse a Carlos Paz con toda la familia: su mujer María Sussini y sus tres hijos, India, Yaco y Moro.

Sobre el éxito de Pequeña Victoria

El actor que interpreta a Antonio en la novela de Telefé pasó por el diván de Corta por Lozano y habló sobre el orgullo que siente al participar de un proyecto de estas características: "Estoy encantado con todo lo que ocurrió con Pequeña Victoria. Conocer a Mariana (Genesio), sentarnos para ver cómo íbamos a construir esta historia, fue maravilloso. Todas las historias están contadas con muchísimo respeto, dulzura y amor".

En cuanto a lo que esta novela significó en su vida, el galán confesó: "Aprendí mucho laburando. Aprendí que el amor no tiene género. Que el alma no tiene género. Esta fue mi contribución como actor, ya que por lo general nunca se habla de tolerancia. Me siento orgulloso de este proyecto", agregó quién todas las noches interpreta a un médico pediatra.

Con respecto a las escenas de amor que te tocó interpretar junto a Mariana Genesio ( Emma en la ficción), Facundo aseguró: "Fue fuerte. Con Mariana no nos conocíamos y después de tres meses ya estábamos grabando esta escena. Parece que hay solo dos personas pero hay todo un equipo detrás pendiente de los detalles, buscando el mejor plano para cuidar al actor".

Y enseguida confesó que cada vez que tenía una escena de ese estilo llamaba a su compañera a las dos de la mañana para hablar sobre cómo la encararían. "Esta escena (la primera vez que Emma y Antonio tienen intimidad) era visagra para ambos personajes. Naturalmente no podíamos dormir la noche anterior. La llame para ver cómo estaba y me confesó que tampoco podía dormirse. Hacer estas escenas es muy delicado pero esta bueno hacerlo con alguien que tenés una confianza genuina", expresó el actor.

Su compromiso social y su lucha contra el cáncer

Luego de hablar de su fanatismo por los deportes extremos y la naturaleza, el músico también hizo referencia a su costado solidario y su compromiso con Fundaleu (centro médico especializado en oncología) o con varias causas benéficas como "Donar sangre salva vidas". "Poder decir algo o hacer campaña en cada lugar del mundo al que vas esta buenísimo. Son cosas que merecen la pena ser dichas", reflexionó Arana que hace unos días ganó 500 mil pesos en Quién quiere ser millonario y lo dono a Fundaleu.

Muy agradecido, recordó su lucha contra el cáncer y cómo esta fundación lo ayudó a superar la enfermedad. "Lo que hace Fundaleu con la docencia, investigación y tratamiento es maravilloso. Cada una de las personas que se dedica a la oncología es extraordinaria, desde el médico que te atiende hasta la secretaria que te da los turnos. Cuando tenés un problema tan serio que parece que te la vas a pegar y del otro lado aparece una enfermera que te acompaña durante toda un noche charlándote y dándote fuerzas para pelear un día más, es impagable. Vos te estás cayendo y ellos te levantan y te acompañan, no me lo voy a olvidar más", aseguró emocionado.

Con intenciones de salir del clima emotivo, la conductora del ciclo le propuso varios desafíos a su invitado: desde demostrar su talento para el dibujo, pasando por escalar la montaña de su vida (en la cual tenía que ordenar por jerarquía las cosas más importantes de su vida) hasta armar un camping en vivo. "El dibujo me acompaño a lo largo de toda mi vida. Tuve una adolescencia muy solitaria y esto fue una salvación. La hoja es un universo en el que entras y te convertís en un creador de todo", disparó mientras sorprendió a todos con su obra terminada.