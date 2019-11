Araceli González: "Adrián Suar miente, porque existe una deuda"

Araceli González volvió a hablar sobre el comunicado de Adrián Suar, en el que niega mantener una deuda económica con ella Fuente: Archivo

En medio de la batalla mediática y judicial que mantiene con su ex, Adrián Suar, Araceli González habló en Intrusos sobre su recuperación, pero también dio detalles del reclamo económico que le hace al productor y fundador de Polka.

La actriz se comunicó con el ciclo de América desde su casa, donde lleva adelante una internación domiciliaria para recuperarse del cuadro infeccioso que la mantuvo en terapia intensiva por varios días. "Estas cosas, emocionalmente, te desequilibran porque es algo inesperado. Venía de dos años con la enfermedad de mi mamá, luego su muerte. Después mi papá cayó enfermo y también mi suegra. Y ya advertía que me iba a derrumbar; anunciaba que no daba más. Me resguardo mucho en mi gente, en mi casa. Hay muchas cosas para aclarar, todo es más simple de lo que se cree", arrancó.

Luego, González se refirió al comunicado de Adrián Suar, su pareja entre 1996 y 2004, en el que niega mantener una deuda económica con ella. "Acá hay cosas sencillas que se complican porque los seres humanos las hacemos complicadas. Mi prioridad siempre fueron mis hijos, e involucro a mi hija porque Flor [Torrente] tenía dos añitos, también se sentía hija de Adrián y sufrió mucho la separación. Venía guardando y hay cosas que sigo guardando. El conflicto de los bienes gananciales es algo que le sucede al 99 por ciento de las mujeres. Yo no sabía de negocios porque me ocupaba de mi casa y de mis hijos. Confié plenamente en lo que me decían. Cuando nos separamos no sabía cuánto valía cada cosa; firmaba y listo. Nunca se llegaba a ningún acuerdo", explicó.

La actriz se mantuvo muy firme al asegurar que Suar falta a la verdad en lo referido a su acuerdo de divorcio: "Miente porque existe una deuda. Hay parte que ya pagó, es verdad, pero hay que finalizar con el convenio. Hace dos años que estoy esperando que la justicia se expida. Si esto se hubiese resuelto bajo una mediación, ya estaría terminado".

Luego, al consultarle si fue presionada a firmar los papeles de divorcio, González dijo que, de alguna manera, así lo sentía. "Confié y firmé. Quiero terminar con este tema y vivir en paz, poder tener la libertad de hacer lo que quiera con lo que me corresponde. En un momento me llamaron los contadores de Adrián, que me decían que tenía que firmar pero no me decían qué. Era la forma para vender el edificio de Jorge Newbery, que es donde funcionó la productora Polka durante muchos años. Entonces intervinieron mis abogados y contadores", indicó.

"Me debe un 5 por ciento de las acciones de la productora, a un valor que no tengo la menor idea de cuál es. Esto podría haberse arreglado entre cuatro paredes. Con dos personas coherentes y buenos abogados se cierra y no se anda ventilando", continuó. "Siempre reclamé mi parte en un marco legal. Hay cosas que ya no puedo reclamar y no lo hice en su momento porque prioricé mi salud. Tuvimos tres audiencias: en una Adrián faltó, y en la última dijo que no. Eso está en cámara, hay que esperar a que se resuelva. Confío que la ley me asista".

La actriz también dijo que el comunicado que dio a conocer Suar no la sorprendió. "Es lo que escuché durante veinte años; es más de lo mismo. Me sorprendería que tenga un acto más amoroso hacia mí. Soy la madre de su hijo, lo dejé trabajar con tranquilidad, nunca dije nada, me callé muchas cosas. Nunca me sentí acompañada por Adrián. Todo mi entorno sabe que intenté no confrontar. Me encantaría tener una excelente relación con él", finalizó la actriz.