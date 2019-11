Yanina Latorre contó que fue increpada por Fabián Mazzei: "La pasé horrible"

Yanina Latorre dio detalles del inesperado encuentro que tuvo con el marido de Araceli González en el estacionamiento de un supermercado Fuente: Archivo

"La pasé horrible. Una desgracia total", fueron las primeras palabras que pronunció Yanina Latorre para relatar un desafortunado encuentro con Fabián Mazzei en el estacionamiento de un supermercado, en donde el marido de Araceli González la encaró para cuestionarla por sus dichos sobre el conflicto que su mujer mantiene con su ex, Adrián Suar.

Según relató la panelista de Los ángeles a la mañana, estaba caminando hacia su auto cuando alguien le tocó la espalda. "Estoy saliendo con el carrito y me lo encuentro de frente al señor Mazzei: él me ve y yo lo veo pero nada, no lo saludo, si no lo conozco. Estaba hablando con Dora, mi mamá, y de repente me asusto porque alguien me toca la espalda, y era él", relató en el programa de eltrece.

"Me encaró. Chicos, me comí los mocos, lo acepto. No me salió la Yanina Latorre, me asusté", confesó la mujer. "No le había cortado a Dora y me paré frente a Diego [Latorre, su marido], lo agarré para que no se adelantara. Encima en un auto había gente que empezó a filmar todo", agregó.

En ese momento, según Latorre, Mazzei la enfrentó. "¿Cuánto te paga Suar para arruinar a Araceli?", le dijo. "Él empezó a increparme y me decía 'tengo los videos'. Yo le dije: 'Mirá, yo no hablé mal de Araceli', y me achiqué. Diego en ningún momento se metió porque es mi trabajo, y él no me hizo nada físico, pero estaba muy enojado y hablaba fuerte".

Para defenderse, la panelista aclaró que no habló mal de Araceli, sino que dijo que volvía a la carga desde lo económico porque estaba sin trabajo y necesitaba dinero. "Es una opinión. Si ella se pone a dar notas, yo puedo opinar", señaló.

Según Latorre, Mazzei también le habló muy mal de Suar. "Pero no voy a repetir lo que me dijo. En ese momento le dije: 'Te invito a LAM mañana a contar todo esto, para que veas'", aseguró. "También me habló barbaridades de Facundo Arana y de Luciano Castro".

En ese momento, Yanina le dijo a Mazzei que no iba a seguir escuchándolo. "Estaba nerviosa, me iba para atrás y le decía 'bueno, bueno, no hablé mal de ella'. Diego me decía: '¿Qué pasó, qué dijiste?', y yo lo cuerpeaba porque se llegaba a meter y se armaba quilombo. Él no es violento, pero en un momento lo miré y le dije: 'Dejá, que este es mi trabajo'", relató la panelista.

Actualmente, González mantiene una batalla mediática y judicial con Suar por la división de bienes. Mientras que la actriz decidió salir a reclamar públicamente lo que entiende le corresponde, el gerente de Contenidos de eltrece prefirió mantenerse en silencio hasta el miércoles pasado, cuando se refirió al conflicto y le contestó a su ex a través de un extenso comunicado.