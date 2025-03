Teri Hatcher: saltó a la fama como Lois Lane, brilló en Amas de casa desesperadas y ahora estrena un thriller

“No es fácil para las mujeres envejecer en ningún lado, sobre todo en Hollywood ”, señala Teri Hatcher en una conferencia de prensa que convocó a medios de Brasil, México, Chile y la Argentina, entre los que se encontraba LA NACIÓN. A sus 60 años, la actriz destaca que en este momento la industria le esté dando más lugar a las historias de mujeres mayores y celebra lo que está pasando con Pamela Anderson y Demi Moore.

La actriz que brilló en éxitos televisivos como Lois y Clark: las nuevas aventuras de Superman y Amas de casa desesperadas está en plena campaña de promoción de su último telefilm, La verdad de Ruth Finley -por Lifestyle, que se estrena hoy, a las 22- un film basado en la historia real de una ama de casa de los Estados Unidos que se convierte en el objetivo de un misterioso acosador conocido como “El Poeta”. Además, Hatcher está entusiasmada con otros proyectos que la llevarán a vivir situaciones más lúdicas, ya que formará parte este año de dos películas de Navidad, How to Fall in Love by Christmas y Christmas At The Chalet.

Dos personajes que dejaron huella

Tras varios años de interpretar roles menores, Hatcher logró saltar a la fama gracias a la serie Lois y Clark: las nuevas aventuras de Superman, que protagonizó junto a Dean Cain. Esta producción comenzó en 1993 y rápidamente, la química entre los protagonistas sedujo a la audiencia. Gracias a los buenos resultados que obtuvo en materia de rating se mantuvo en pantalla durante cuatro años. “Para mí es un honor saber que hay familias que se sentaron en la mesa de la cocina a verme en Lois & Clark. Es una locura”, expresó en la conferencia de prensa.

Su participación en Lois & Clark, le abrió las puertas a otros proyectos y también hizo que Hatcher fuera una invitada especial en varias exitosas comedias de televisión como Frasier y Seinfeld. Además, en 1997, formó parte de la película de James Bond El mañana nunca muere.

Teri Hatcher junto a Dean Cain, su compañero en la serie Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman

Luego, en 2004, llegó otro gran hito en su carrera, cuando protagonizó Amas de casas desesperadas junto con Felicity Huffman, Marcia Cross y Eva Longoria. La serie fue un verdadero boom televisivo y catapultó nuevamente su carrera. La comedia seguía la vida de un grupo de mujeres adineradas de un barrio norteamericano, las cuales pasaban sus días batallando entre la crianza de sus hijos y las apariencias que tenían que sostener frente al mundo. Allí, Hatcher interpretó a Susan Mayer, una ama de casa y autora de libros infantiles. Por su desempeño, recibió varios premios y reconocimientos, entre ellos un Globo de Oro y tres estatuillas otorgadas por el Sindicato de Actores norteamericano.

“Me encanta que muchas personas de todo el mundo sigan mencionando al personaje de Susan Mayer. Para mí significa mucho que generaciones de personas y familias lo hayan disfrutado. Ahora estoy muy agradecida de que me convoquen para nuevos y desafiantes papeles como el de Ruth Finley. Me sigo desafiando a mí misma y me empujo hacia áreas nuevas que no había experimentado hasta ahora”, destacó sobre el rol de su nueva película, que le implicó la exploración de un personaje que atraviesa trastornos de salud mental.

Envejecer en Hollywood

Si bien llegó a ser la actriz mejor pagada de los Estados Unidos, la carrera de Hatcher atravesó varios altibajos. En 2006, publicó su libro Burnt Toast: And Other Philosophies of Life, en donde relató su filosofía ante los sinsabores y la inestabilidad de la fama.

En diálogo con LA NACIÓN, la actriz reflexionó sobre los desafíos de mantenerse relevante en la industria audiovisual: “Hay muchas mujeres en Hollywood -como Demi Moore y Pamela Anderson- que están allanando el camino. Creo que ambas lo dijeron y es algo que yo repetiría: ´No es fácil para las mujeres envejecer en ningún lado, sobre todo en Hollywood. Creo que la sociedad todavía está dominada por una desvalorización del envejecimiento. Y no solo para las mujeres, pero sin duda más todavía para las mujeres. Entonces, creo que la persistencia es parte de esto. Creo que muchas veces una dice: “¿Qué hago? ¿Me rindo?” Tenés que saber cuál es tu propósito”.

Hatcher reveló en una entrevista con Vanity Fair que tenía cinco años cuando su tío abusó de ella Lifetime - AE1CT53351

“Nunca me cuestioné si era o no relevante. Lo que me pregunté es si tenía algo útil para decir, algo útil para alguien. Hace unos años me metí a hacer stand up y contaba historias que para mí eran divertidas sobre envejecer, y la respuesta que obtuve de eso, fue la de un montón de gente que me decía: ´¡Ay, yo me siento así, me pasa lo mismo´. Me siento mucho mejor, sabiendo que no soy yo sola”, remarcó.

Y sumó: “Cuanto más voy envejeciendo, hay una comodidad y una aceptación en envejecer. Me siento empoderada por tratar de encontrar y contar historias que me resultan importantes a mí ahora. Siento que hay mucha gente que se entretiene y que quiere ser parte de un nuevo tipo de historias”.

Las marcas del abuso

La verdad de Ruth Finley aborda a la violencia de género, a través de la experiencia de la protagonista. Este proyecto caló hondo en Hatcher: su propia historia como víctima de abuso sexual entró en juego a la hora de construir su personaje: “ Soy una sobreviviente y Ruth [Finley] también tiene esta historia . Lo primero que le quiero decir a las mujeres que están en esas situaciones es que sepan que no es su culpa”, destacó la actriz, visiblemente conmovida, ante los periodistas.

En 2006, Hatcher reveló en una entrevista con Vanity Fair que cuando tenía cinco años y vivía en Sunnyvale, California, con su familia, su tío Richard Hayes Stone abusó de ella. Después de muchos años, ella pudo hacer la denuncia, y su tío -por entonces de 64 años- se declaró culpable de cuatro cargos de pederastia y fue sentenciado a 14 años de prisión. Uno de los fiscales del caso, Chuck Gillingham, reconoció que de no mediar el testimonio de la actriz, el caso hubiera sido desestimado.

Hatcher explicó que, al igual que otras víctimas de esa situación, experimentó durante muchos años sentimientos encontrados respecto de lo que había ocurrido y jamás habló con sus padres del episodio, si bien siempre estuvo convencida de que ellos sospechaban algo. “No hacía otra cosa que negar la realidad y todo lo que hice durante mucho tiempo fue culparme a mí misma de la situación”, reconoció.

Teri Hatcher, en una escena de La verdad de Ruth Finley Lifetime - AE1CT54902

“Es una experiencia que genera mucha vergüenza y culpa. Y la verdad es que las mujeres que pasamos por eso no tuvimos nada que ver. Fuimos víctimas. Creo que lo más importante es encontrar un sistema de apoyo, pedir ayuda, ser parte de un grupo de sanación donde puedan tener empatía y compasión”, señaló en la rueda de prensa.

Y luego agregó tajante: “Yo como sobreviviente de abuso infantil llegué a un punto de sentirme responsable y no quiero sentirme definida por esa experiencia. Entonces, hay que pedir ayuda, ya sea a través de un libro, un podcast, o hacer terapia. Todo eso te ayuda. Siempre hay que saber que lo que te pasó no fue tu culpa y que no va a determinar tu futuro”.

Su visita a la Argentina: “Tengo un recuerdo hermoso”

Teri Hatcher, con su hija, en 2010 Archivo

En diálogo con LA NACIÓN, Hatcher reveló que visitó la Argentina en 2014. “Estuve unas tres semanas. Recorrí varios lugares del país. Estaba con mi hija y fuimos a Ushuaia. No me voy a olvidar nunca de la ciudad del fin del mundo. Fuimos a esquiar y a caminar. Nevaba y tengo un recuerdo hermoso. Me acuerdo del lago nevado y que hicimos un muñeco de nieve. La gente fue maravillosa, cálida, divina. La comida espectacular. Lo disfruté un montón”, comentó sobre sus días en nuestro país.

En cuanto a su vida personal, Hatcher se casó y se separó dos veces, su última pareja fue el productor Stephen Kaye, antiguo novio de su compañera Eva Longoria, de quien se separó en 2003. Actualmente, disfruta de su carrera profesional y de su hija, Emerson Rose, fruto de su matrimonio con el actor Jon Tenney.

