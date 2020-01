Thalía: "Cada hora de mi vida es una lucha contra la enfermedad de Lyme"

La cantante méxicana habló sobre cómo convive con la enfermedad de Lyme Crédito: Instagram

Thalía se sinceró al hablar sobre su experiencia con la enfermedad de Lyme. La actriz y cantante mexicana dio cuenta de cómo es convivir día a día con esa dolencia crónica. "Todas las mañanas me despierto como si me hubiera atropellado un autobús", afirmó la artista

" Cada hora de mi vida es una lucha contra el Lyme. Es una enfermedad muy volátil. Algunos días me siento horrible, otros como nueva, pero independientemente de eso me intento levantar siempre y entrar con rapidez en mi rutina. La disciplina es mi mejor amiga. Hacer ejercicio, una dieta balanceada y una actitud mental positiva son lo único que hace que pueda sobrevivir a la enfermedad", afirmó Thalía en una entrevista con el medio estadounidense Galore.

La primera vez que empezó a encontrarse mal fue durante su primer embarazo, en 2007. Cuatro años después, en sus memorias Cada vez más fuerte explicó que los doctores la intentaron convencer de que se trataba de una depresión posparto. " Sentía que me había arrastrado kilómetros y que una apisonadora me había aplastado hasta el último hueso de mi cuerpo. De verdad que pensé que me estaba muriendo", escribió ella en su momento. "Una enfermedad como lo es el Lyme requiere de mucha atención, ya que en cualquier momento puede detonarse por circunstancias externas como el estrés, la alimentación, el ejercicio o también por un alto nivel de estrés mental".

La enfermedad, una vez que se expande por el cuerpo, afecta a la piel, el corazón y al sistema nervioso. Transcurridas semanas o meses desde la infección, la persona afectada sufre carditis, que se presenta con dolor torácico, cansancio, palpitaciones y, en algunos casos, con fallas cardíacas y parálisis facial. También se presenta con dolor muscular y del esqueleto, visión borrosa y deterioro del lenguaje, condiciones que suelen coincidir con la artritis.

En los últimos meses la enfermedad de Lyme se transformó en un tópico popular entre la gente, luego de que Justin Bieber afirmara que está afectado por esta dolencia que se transmite a través una picadura de garrapata. Son varios los famosos que sufrieron de esta enfermedad, entre los que se encuentran Alec Baldwin, Bella Hadid, Richard Gere, Ben Stiller, Avril Lavigne y Shania Twain.