El cantante utilizó sus redes para dar a conocer cuál es su actual estado de salud y cuáles fueron las enfermedades que debió enfrentar durante los últimos años

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de enero de 2020 • 01:41

Desde que saltó a la fama, Justin Bieber no hizo mucho esfuerzo por esquivar los escándalos. Tal vez por eso, algunos medios estadounidenses tomaron como referencia la imagen del cantante en los últimos tiempos y lanzaron todo tipo de especulaciones. Alejado de las cámaras y del mundo de la música, el canadiense decidió primero guardar silencio, pero este miércoles sorprendió con una fuerte revelación: ni drogas ni mala vida, su deterioro físico se debe a que padece dos graves enfermedades.

A días de haber lanzado "Yummy", el single que marcó su retorno luego de varios meses de ausencia, Bieber compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje. "Mientras mucha gente decía 'Justin Bieber parece una mierda, está metido con las metanfetaminas, etc', no sabían que recientemente me diagnosticaron la enfermedad de Lyme", comenzó.

Luego, a modo de explicación sobre el aspecto con el que se lo pudo ver en las últimas fotografías conseguidas por los paparazzi, reveló: "No solo eso. Tuve un caso grave de mononucleosis crónica que afectó mi piel, mi función cerebral, mi energía y mi salud en general".

Por último, quizá para llevarle tranquilidad a sus millones de fanáticos de todo el planeta, explicó que en breve estará ampliando la información sobre su estado: "Estas cosas se explicarán más adelante en una serie documental que pondré en YouTube ¡Podés conocer todo lo que he estado luchando y venciendo!"

"Fueron un par de años difíciles, pero el haber recibido el tratamiento adecuado ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora. Volveré y estaré mejor que nunca", cerró. De esta manera, el cantante decidió marcar su regreso y volver a entablar una relación franca con sus seguidores. En abril de 2019, el canadiense anunciaba que pensaba tomarse una pausa en su carrera, sin dar demasiadas explicaciones.

Un mes antes, la revista People informó que el cantante estaba recibiendo ayuda por la depresión que viene atravesando. También en sus redes, Bieber se refirió a este problema, brindando un mensaje para quienes estaban atravesando el mismo trance. "Para cualquiera que esté leyendo esto, cuando te sientes mal solo piensa que siempre hay alguien que te necesita en su vida. No importa cuán disfuncional pienses que es tu pasado, cuán roto estás, a dónde te encuentras hoy o lo que el resto dice. VOS IMPORTÁS, y tu vida importa. Mucho amor, que Dios te bendiga", escribió.

Pero más allá de su silencio -musical y mediático- del último año, lo cierto es que la vida del músico sufrió varios cambios que no quiso ocultar: consolidó su condición de ferviente católico practicante y sorprendió a todos formalizando su relación con la modelo Hailey Baldwin, a quien en varias oportunidades le agradeció mediáticamente haberlo ayudado a transitar sus últimos años.