No sólo Justin Bieber: qué otros famosos padecen la enfermedad de Lyme

Justin Bieber reveló el miércoles pasado que padece la enfermedad de Lyme, una afección infecciosa que se contrae por la picadura de garrapatas. El cantante, de 25 años, ha decidido hacer público su condición médica para responder a quienes lo critican por su aspecto físico, pero además porque está a punto de estrenar una serie documental sobre su vida en YouTube.

De todas maneras, Bieber no es el único que ha sufrido la enfermedad de Lyme, hay varias otras figuras que también atravesaron el duro trance que significa contraer este padecimiento.

Alec Baldwin

Alec Baldwin Fuente: Archivo

Alec Baldwin reveló hace dos años que sufría la misma dolencia. "Pensé que no iba a vivir. Estaba solo en casa, me acababa de divorciar de mi primera esposa. Yo estaba tumbado en la cama sin parar de sudar pensando que iba a morir y esperando que alguien me encontrase pronto", contó el actor sobre la primera vez que sufrió los efectos de la enfermedad de Lyme.

Los Hadid

Bella Hadid

La carrera de Bella Hadid podría haber sido deportiva; su pasión por los caballos casi la lleva a competir en los Juegos Olímpicos, pero la enfermedad de Lyme la obligó a cambiar de futuro. Le fue diagnosticada en 2012 y la apartó de la competición en 2013. Decidió dar un giro en su vida y centrarse en la pasarela.

Su madre y su hermano, Yolanda y Anwar Hadid, también padecen esta dolencia. La única de la familia de modelos que no tiene Lyme es Gigi Hadid. Esta última sufre el síndrome de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que ataca a la glándula endocrina tiroidea, situada en el cuello, y clave en el metabolismo basal.

Richard Gere

Richard Gere Fuente: Archivo

Richard Gere contrajo la enfermedad hace unos 20 años. "Es terrible. En horas apenas podía levantar mi cabeza de la almohada. Sentí que la vida se me escapaba lentamente", explicó tiempo atrás a la revista ¡Hola!

Thalía

Thalía Fuente: Archivo

Dos recaídas sufrió Thalía debido a la enfermedad de Lyme. La primera vez que empezó a encontrarse mal fue durante su primer embarazo, en 2007. Cuatro años después, en sus memorias Cada vez más fuerte explicó que los doctores la intentaron convencer de que se trataba de una depresión posparto. "Sentía como si me hubiese atropellado un camión, que me había arrastrado kilómetros y que una apisonadora me había aplastado hasta el último hueso de mi cuerpo. De verdad que pensé que me estaba muriendo", escribió.

Ben Stiller

Ben Stiller

"Mi rodilla se empezó a inflamar y no podía imaginar lo que era. Después descubrieron que era Lyme", contó Ben Stiller en 2011 a The Hollywood Reporter, un año después de que le diagnosticaran la enfermedad.

Avril Lavigne

Abril Lavigne Crédito: GROSBY GROUP

Avril Lavigne ha hablado en varias ocasiones de la enfermedad de Lyme, que sufre desde 2014. Durante une etapa en la que sufrió los síntomas de esta dolencia, escribió la canción "Head above water", que publicó el año pasado. La cantante ahora dirige una fundación (Avril Lavigne Foundation) para ayudar a otros pacientes con la misma enfermedad.

Shania Twain

Shania Twain Fuente: Archivo

En 2017, Shania Twain contó a la cadena CBC cómo fueron los primeros síntomas: "Estaba de gira, casi me caía del escenario todas las noches. Estaba muy mareada y no sabía lo que estaba pasando". Tardó años en saber que tenía la enfermedad de Lyme, que le causó disfonía, una alteración en las cuerdas vocales.