Tini, la estrella que se animó a sacarse el casete y responder de lleno a las críticas

Sin dudas, el 2022 fue un año movidito para Martina Stoessel; mientras en el plano profesional no paró de sacar hits y llenar estadios, en lo personal sufrió algunos altibajos debido a la delicada salud de su padre y el comienzo escandaloso de su relación con Rodrigo De Paul

Poco queda de aquella niña inocente y angelical que se hizo conocida por interpretar a Violetta, la protagonista adolescente de esa historia de Disney que fue un verdadero fenómeno entre el público infantil, traspasó fronteras y significó su gran trampolín a la fama. Una fama y popularidad que, a pesar de su reconocido apellido en el medio, cobró vida propia y creció a pasos agigantados, permitiéndole a Martina “Tini” Stoessel cumplir su otro gran sueño: ser una estrella pop .

Así fue como en muy poco tiempo Tini dejó de ser una chica Disney para mostrar su cara más sensual y urbana en los escenarios. Y tomó la decisión correcta. Hoy, apenas seis años después de ese paso, sus temas están entre los más escuchados de Spotify, sus coreos forman parte de los desafíos más imitados de TikTok y sus shows agotan entradas en tiempo récord.

Es que su talento, carisma y capacidad de trabajo son innegables. Y si bien desde que sacó su primer disco en 2016 viene demostrando con creces que es una de las grandes referentes del pop, este año quedó confirmado con el éxito arrollador de su Tini Tour, que no sólo llenó seis veces el Hipódromo de Palermo sino que visitó las principales ciudades del interior del país, pasó por España y Latinoamérica y tuvo su broche de oro en el Campo Argentino de Polo.

Sin embargo, ese gran presente profesional por momentos se vio amenazado por algunos altibajos en su vida personal. Primero, fue el delicado estado de salud que atravesó su padre, Alejandro Stoessel, en marzo de este año, que la obligó a poner en stand by su agenda laboral y reprogramar el inicio de su gira en Buenos Aires. Luego, su explosivo romance con Rodrigo De Paul, que la convirtió en tapa de todas las revistas del corazón y, por momentos, en la “tercera en discordia” en el matrimonio que el futbolista tenía con Camila Homs.

La marea rosa

Al igual que muchas artistas de su camada, Tini no sólo ha logrado traspasar fronteras con su música sino también llegar al corazón de varias generaciones, esas que son parte de la marea rosa que la sigue, vaya donde vaya. Así como sus hits suenan en todo tipo de celebraciones, sus recitales reúnen desde madres que acompañan a sus hijas de cuatro, cinco, seis años, hasta esas adolescentes que crecieron viendo Violetta. También, a aquellas veinteañeras que van a disfrutar en vivo de esos mismos temazos que todos los fines de semana bailan en los boliches de moda.

Su sonido ultra pegadizo, sus coreos llenas de energía, sus looks estridentes y su carisma para manejar al público la han convertido en la estrella que es hoy, esa que no para de ganar premios, llenar estadios y sacar feats con los artistas del momento. Y quienes la conocen dicen que ella misma está detrás de cada detalle, de cada puesta en escena, de cada performance que hacen sus bailarines y de cada outfit que inmediatamente será copiado por sus seguidoras, “las Tinistas”. Es que, mientras está arriba del escenario desplegando todo su magnetismo, la cantante sabe perfectamente qué están proyectando las pantallas, qué luz no está funcionando o que bailarín entró a destiempo. Una experiencia que no sólo le dieron sus 15 años en el medio sino el haber crecido al lado de un productor de la talla de Alejandro Stoessel.

De su feat con L-Gante a compartir el escenario con Coldplay

En una época donde las colaboraciones entre artistas están de moda, Tini no sólo se dio el gusto de hacer feats junto a los cantantes más populares de su generación sino que también cumplió el sueño de cantar con artistas de los cuales se ha declarado fan en más de una oportunidad. Tal es el caso de Alejandro Sanz, a quien conoció en el reality La Voz de España (donde ella participó como coach de su equipo) y con quien lanzó “Un beso en Madrid” en 2020.

“Realmente estoy muy emocionada. Todos los que me conocen saben lo que significa para mí. Es uno de los artistas que más admiro desde que soy muy chiquita. Para mí, sé que suena un poco cliché, es un sueño hecho realidad”, confesó por aquel entonces “La Triple T” mientras le anunciaba la noticia de su tema con el español a sus fans. Por su parte, el compositor de “Corazón partío” enumeró las razones por las que fue un placer trabajar con Stoessel: “Una mujer talentosa, buena persona, trabajadora, inteligente, guapísima”, dijo en aquel momento.

Su trabajo también le permitió conocer a nombres que están pisando fuerte dentro de la escena musical actual, como María Becerra, con quien encabezó todos los charts con su tema “Miénteme”; L-Gante, con quien en su tema “Bar” se animó a mezclar esos dos mundos que, en otro momento, hubieran parecido totalmente incompatibles y, más recientemente, con Becky G y Anitta en su hit “La Loto”. También se sumaron a este listado Manuel Turizo, con quien se animó a recordar un viejo amor en “Maldita foto” y el rapero Tiago PZK, que cantó con ella “El último beso” y participó de los dos shows porteños con los que Tini cerró la temporada. “Te amo amigo, sos increíble”, le dijo ella ante la mirada de los 30 mil espectadores que dijeron presente en el Campo Argentino de Polo.

Sin embargo, lo que fue una gran sorpresa tanto para Tini como para sus seguidores fue lo que ocurrió a principios de noviembre en el estadio de River Plate. La ídola teen fue invitada por Coldplay para participar en dos de los diez conciertos que la banda británica dio en el barrio de Núñez. Tras sumarse al escenario para cantar el hit “Let Somebody Go”, Chris Martin le devolvió el favor cantando en castellano su tema “Carne y Hueso”.

“Las palabras no son suficientes para poder describir lo que sentí estos dos días. Un sueño inimaginable que se hizo realidad. Gracias @coldplay por haberme invitado a vivir estos dos shows tan memorables, increíbles e inspiradores. Fue la experiencia más hermosa de mi vida. Agradecida por el amor que nos brindaron, para siempre en mi corazón”, escribió la cantante junto a siete imágenes que retrataban a la perfección la emoción vivida.

En “carne y hueso”

A principios de este año, más precisamente en el mes de marzo, Tini Stoessel sufrió uno de los peores momentos de su vida. Su papá y productor, Alejandro Stoessel, debió ser internado de urgencia por una hemorragia estomacal que lo dejó al borde de la muerte. Tres operaciones en ocho días y varias semanas en terapia intensiva con respirador, hicieron que la artista tome una contundente decisión: suspender la agenda de shows que tenía planeados en el Hipódromo de Palermo en el marco de su cumpleaños, para quedarse acompañando a su padre en ese difícil momento.

“Tengo que comunicarles con un dolor muy grande que mi papá está internado hace ocho días en terapia intensiva luchando para salir adelante y necesita a la familia más que nunca cerca suyo”, escribió Tini en su cuenta de Instagram mientras aclaraba que esos conciertos habían sido planificados juntos y que su “cabeza, cuerpo y corazón” no podían concentrarse en nada más que estar ahí para él.

De esa internación surgió “Carne y hueso”, una balada que compuso en medio de tanta vulnerabilidad y tristeza y que la emociona hasta las lágrimas cada vez que la canta en vivo en alguno de sus shows. “Yo sé que lo hablé un montón de veces pero no se imaginan lo mal que la pasamos cuando le pasó todo a papá. Realmente estar caminando este año con él es un milagro gigante. Toda la energía que ustedes nos mandaron llegó y sirvió de mucho, así que gracias”, dijo hace unos días con la voz entrecortada mientras su padre la miraba sonriente desde el vip del Campo Argentino de Polo.

Un día después, y en la previa a su segundo y último concierto en Palermo, la intérprete volvió a hablar de esta situación que tanto la marcó en una entrevista íntima con LAM. “En ese momento, la gente en la calle me daba mucho amor. Me decían: ‘hoy pedí por tu papá’, ‘hoy prendí una vela por tu papá’. Uno está en el peor momento de la vida y a nosotros nos habían pedido que nos despidiéramos. Además, fue de un día para el otro. Obviamente, uno intenta sobrepasar las cosas que te van sucediendo de la mejor manera, pero a veces tenés que trabajar o salir al escenario y es difícil procesar los sentimientos”, confesó quien no solo pudo realizar toda la gira junto a su padre sino que también viajó a Qatar para alentar a la Scaloneta y allí festejar su cumpleaños número 65 en familia.

El lado B de la fama: las críticas

A pesar de ser muy querida dentro del ambiente, a lo largo del tiempo Tini ha sido objeto de ciertas críticas y comentarios despectivos respecto a su cuerpo, la letra de algunas de sus canciones y, más recientemente, su romance con el futbolista Rodrigo De Paul. Sin embargo, la cantante ha sabido salir airosa de cada situación sin necesidad de engancharse en el juego mediático.

“Tini preocupa por su extrema delgadez”, “Se le ven los huesos”, “Ay, asqueroso. Mirale ese ombligo”. No es la primera vez que se habla de la fisonomía de la intérprete dando a entender que padece algún tipo de trastorno alimenticio. Sin embargo, la propia cantante -que es referente de niñas y adolescentes a nivel mundial- siempre se ha tomado el trabajo de desmentir estas versiones. “Vivo comiendo y mis amigas me dicen que no pueden creer que no engorde. Pero porque es así, viene de familia”, reveló tiempo atrás argumentando que su delgadez se debe a un tema genético.

Este año, Stoessel tuvo que volver a hablar del tema cuando se filtraron algunos comentarios de tres periodistas de Paraguay criticándola duramente por su aspecto durante la presentación de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. “Durante toda mi carrera tuve que aprender que las opiniones del resto, lo que digan de mí, sobre mi cuerpo, lo que hago o dejo de hacer, me hagan más fuerte y espero que a ustedes les pase lo mismo. Aprendamos que no hay que juzgar al otro y que los envidiosos se vayan pal carajo”, dijo Tini tiempo después en un show que dio en la localidad de Junín.

Un descargo similar al que hace apenas unos días hizo sobre el escenario del Campo Argentino de Polo para referirse a las críticas recibidas por su romance con Rodrigo De Paul. La cantante -que al parecer ya no se calla nada- aprovechó sus últimas actuaciones en Buenos Aires para hacerle frente a las especulaciones y demostrar que su amor con el campeón del mundo va muy en serio.

Un romance polémico

A pesar de que Tini siempre intentó mantener su vida privada lejos de los flashes, la fama y popularidad de los chicos con los que salió hizo que su objetivo se vuelva casi imposible. Y si su noviazgo con el colombiano Sebastián Yatra la tuvo durante un largo tiempo en el foco mediático, su posterior y actual affaire con Rodrigo De Paul redobló su exposición a un nivel inimaginable.

Al peso que tiene haberse enamorado de uno de los jugadores más populares de la Selección Argentina de fútbol se sumaron las especulaciones sobre la fecha en la que habría comenzado este romance, señalándola, por momentos, como “la tercera en discordia” en la relación que el jugador mantuvo durante doce años con la modelo Camila Homs.

Es que los rumores comenzaron mucho antes de que la cantante y el mediocampista blanquearan su amor. Posteos con dedicatorias misteriosas, coincidencias de tiempo y espacio en distintos rincones del mundo y algunos testigos que aseguraban haberlos visto juntos encendieron las alarmas de que algo pasaba. Fue un viaje de la cantante a Ibiza, a mediados de abril, el que finalmente confirmó lo que ya era un secreto a voces. Relación que terminó por blanquearse en el mes de junio cuando Stoessel asistió al cumpleaños de Leo Messi y luego fue fotografiada paseando en un yate por el Mediterráneo con Papu Gómez y Nicolás Otamendi, dos de los compañeros y amigos de De Paul en la Scaloneta.

Con el romance oficializado, se multiplicaron los escándalos. Mientras algunos aseguraban que la relación entre Tini y el jugador había empezado antes de que él se separara de la madre de sus hijos, desde el entorno de la cantante señalaban que De Paul era un hombre soltero cuando ambos coincidieron en una cena en la casa de Diego Simeone (DT del futbolista en Atlético de Madrid) y su mujer, Carla Pereyra.

“¿Saben qué? Todo lo que se dice de mí y las cosas que recibo día a día me hicieron más fuerte. Muchas veces la gente habla desde su propia angustia, tristeza y frustración y lo pone en otra persona y te quieren hacer sentir mal, pero uno tiene que amarse a uno mismo, estar con la gente que realmente conoce tu corazón y yo por eso duermo todas las noches en paz”, dijo Stoessel días atrás ante el efusivo aplauso de su novio.

A pesar de las justificaciones, especulaciones y versiones cruzadas, lo cierto es que Tini y De Paul están dispuestos a vivir su amor sin rendirle cuentas a nadie. De hecho, la presencia de la cantante en Qatar cuando la tildaban de “mufa” o la responsabilizaban por el bajo rendimiento del “motorcito” de la Scaloneta en los primeros partidos o la visita sorpresa del futbolista en los conciertos del Campo de Polo son prueba de ello. “Yo hoy soy muy feliz. Al lado tengo a la mujer de mi vida, todos los días me enseña a ser mejor, a no rendirme y creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz y mucho amor”, confesó el campeón mundial tras subirse al escenario junto a su novia para festejar el gran triunfo de la Selección Argentina en Qatar.

“Te amo, te amo mucho. Yo también aprendo de vos todos los días. Sabés todo lo que te admiro y te juro que cada día te amo más. Admiro cómo enfrentaste cada cosa que te pasó y estoy muy orgullosa de todo lo que vivieron (en referencia al desempeño de la Selección en el mundial). Feliz de vivir este momento a tu lado y gracias por estar acá arriba del escenario”, le respondió la cantante mientras no paraba de besarlo y abrazarlo ante miles de testigos.

Estos descargos y declaraciones de amor cruzadas (ante la mirada de Francesca, la hija de cuatro años del futbolista) volvieron a reavivar una polémica que parecía estar cerrada. Mientras algunos aseguran que Camila Homs estaría muy molesta por lo ocurrido y, en especial por una foto que circuló de su pequeña posando junto a Tini y su familia en camarines, otros dicen que Stoessel la habría bloqueado en whatsapp, cansada de sus reclamos. Sea verdad o no, lo cierto es que en las últimas horas Tini y De Paul abandonaron el país rumbo al Viejo Continente donde recibirán el Año Nuevo juntos.