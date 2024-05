Tini Stoessel tuvo una íntima charla con Gabriel Rolón: cómo y cuándo se podrá ver la entrevista

Escuchar

“Tini, Tini, Tini”, gritaron a todo pulmón los fanáticos que asistieron a los shows -accidentados- que dio Martina ‘Tini’ Stoessel en el Club Hurlingham para presentar su nuevo disco, Un mechón de pelo. A pesar de las reprogramaciones por cuestiones climáticas, muchos fans pudieron escuchar en vivo “Ángel”, “Pa” y “Ni de ti”, no obstante otros tantos se quedaron con las ganas. Si bien era de público conocimiento que la presentación estaría disponible vía streaming, ahora se conoció que también se podrá ver algo más a través de la pantalla: la íntima entrevista de la cantante con el psicólogo Gabriel Rolón.

Tras estrenar su nueva discografía, la artista de 27 años anunció sorpresivamente que daría tres shows en el Club Hurlingham para interpretar en vivo sus canciones. Las fechas originales eran el jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de abril a las 21.30, sin embargo las dos primeras debieron reprogramarse. La primera fecha se trasladó al martes 30 y la segunda a ese mismo sábado pero a las 18. Se trató de una íntima presentación para alrededor de 5000 espectadores, en el que la cantante se conectó emocionalmente con su música, su historia y su público.

Tini dio tres shows en Club Hurlingham para presentar "Un mechón de pelo" @martinicolombini.ph

Asimismo, desde un principio se anticipó que la presentación de Un mechón de pelo se iba a poder ver vía streaming por Flow. No obstante, ahora los fanáticos recibieron una segunda sorpresa. En las últimas horas, el comunicador Federico Bongiorno anticipó que el psicólogo Gabriel Rolón entrevistó a la cantante y que, justamente, la charla estará disponible a partir del lunes 6 de mayo junto con el show.

Según se pudo leer en el sitio de Flow, el especial Tini presenta Un mechón de pelo junto con la entrevista con el psicólogo estará disponible el lunes 6 de mayo a partir de las 19.50 y se extenderá hasta las 23, es decir, que durará tres horas. Se podrán sintonizar por Flow Music, canal 605. “Mirá la entrevista íntima con Gabriel Rolón y el estreno exclusivo del show en Club Hurlingham, en el que la artista presenta su flamante álbum: Un mechón de pelo”, reza la descripción oficial.

La entrevista de Gabriel Rolón a Tini Stoessel se transmitirá via streaming por Flow (Foto: X @fedeebongiorno)

Lo cierto es que la charla entre Rolón y Stoessel genera mucha expectativa, puesto que, en su nuevo álbum, la artista se sinceró consigo misma y con sus fanáticos y destapó la olla. No solo habló del duro momento que vivió con la internación de su padre, Alejandro Stoessel, sino que también reflexionó sobre la presión, las críticas, el hate, la mirada ajena y hasta de su relación con Rodrigo De Paul y el escándalo con Camila Homs.

Asimismo, cabe remarcar que Martina es una de las artistas que se animó a hablar públicamente sobre salud mental en más de una oportunidad. Incluso en una reciente entrevista promocional con MTV reveló que fue diagnosticada con depresión y reflexionó sobre como el cabello fue parte de los procesos que atravesó y cómo eso influyó en el nombre del disco.

“Mi pelo siempre fue como algo que me representó mucho (...) Pero, cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo, y el pelo... es como que me miraba en el espejo y no me encontraba, no me hallaba. Entonces iba y me cambiaba el color y me volvía a mirar en el espejo y seguía y seguía y seguía. Toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interior, por así decirlo, y a nivel emocional, se veía reflejado mucho en mi pelo y en lo que soy hoy y como lo tengo hoy”, expresó Stoessel.

En este sentido, aseveró que, aunque hoy lleve el cabello corto, se siente “una mujer completamente distinta” en el buen sentido y ese proceso, ese crecimiento y ese aprendizaje, la llevaron a nombrar a su nuevo álbum, Un mechón de pelo.