Tini Stoessel: “Steven Spielberg me mandó una carta”

En una visita al exitoso late night de América Los Mammones, comandado por el conductor, músico y humorista Jey Mammon, Tini Stoessel compartió varias anécdotas de su vida personal y profesional. Una de ellas se vincula al día en que recibió una carta de Steven Spielberg luego de haber audicionado para su flamante film, la remake de Amor sin barreras, uno de los grandes estrenos pautados para este año, si lo permite la pandemia.

“¿En una película en Hollywood castineaste y casi quedás?”, le preguntó Mammon. “¿Puedo contarlo? Yo creo que él no se va a enterar”, dudó la artista y miró hacia detrás de cámara, donde se encontraba su papá. Finalmente se largó a contar la historia.

“Lo voy a contar rápido porque soy larguera. La película era West Side Story, y mi mamá me dice que yo era perfecta para el personaje. El director era Steven Spielberg, el mejor o uno de los mejores del mundo, yo fui al casting porque mis papás me dijeron ‘Tinita, confiamos en vos’”, añadió la ex Violetta, quien luego brindó datos sobre el casting en cuestión.

“Fue un proceso de todo un año, durante meses no me volvieron a llamar, pero terminé haciendo como cuatro castings en Los Ángeles”, añadió, y reveló que incluso se encontró con el prolífico realizador, responsable de films como Tiburón, E.T., La lista de Schindler, y Rescatando al Soldado Ryan, entre muchísimos otros éxitos de Hollywood.

“Yo estuve con él charlando. Conocí los estudios y estuve ahí. Un divino, pero yo no podía hablar de los nervios. Me acuerdo de todo. Fue muy amable, respetuoso y cariñoso. De los mejores días de mi vida”, remarcó la joven, quien a pesar de no haber sido seleccionada para el musical recibió una misiva del cineasta.

“Me llegó una carta de Spielberg, tengo todas sus palabras. Está encuadrada y todo”, contó por primera vez la cantante de “Fresa”.

Amor sin barreras es una remake de Spielberg del clásico de Robert Wise, protagonizada por Ansel Elgort y Rachel Zegler, con guion de Tony Kushner.

