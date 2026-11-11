Tita Russ, la vedette que conquistó a Alberto Olmedo, abandonó su carrera por amor y vivió un tórrido romance con Sandro

Actriz, bailarina, y vedette en la época de oro del teatro de revistas, Tita Russ tenía un futuro brillante en el mundo del espectáculo, pero un día decidió dejar todo por amor. Fue cuando se enamoró de Alberto Olmedo, con quien se casó y tuvo dos hijos, Javier y Sabrina. La pareja se rompió después de 14 años de matrimonio, en 1981. Al tiempo, tuvo un romance breve pero intenso con otra leyenda del espectáculo argentino: Sandro.

Su gran amor

Tita Russ y Olmedo se conocieron en 1967 y fue amor a primera vista. Dicen que él quedó encandilado por la belleza y la gracia de ella. El Negro ya estaba trabajando en el medio, y si bien no tenía la fama y el prestigio que logró después, se vislumbraba una carrera brillante para este cómico rosarino que ya había filmado algunas películas y se asomaba al teatro de revistas y a la televisión.

Tita Russ, en sus años como vedette

Ella se llamaba María del Pilar García y se destacaba en los teatros de revistas como bailarina y vedette. Se cruzaron por primera vez en los camarines del Maipo y a los pocos meses formalizaron la relación: se casaron el 23 de septiembre de ese mismo año. Poco después Tita decidió retirarse del ambiente artístico para dedicarse a su familia y criar a sus hijos: Javier nació en el ’68 y Sabrina, dos años después. Nunca se arrepintió.

Alberto Olmedo y Tita Russ junto a sus dos hijos, Sabrina y Javier

Los primeros años de la relación no fueron fáciles, económicamente hablando. Cuando hacía el programa Piluso y Coquito, a Olmedo le pagaban parte del sueldo con trajes y zapatillas de canje, y era Tita quien se ocupaba de venderlos para poder solventar los gastos cotidianos.

Sospechas de infidelidad

Durante 14 años fueron inseparables, hasta que algunos rumores de infidelidad quebraron la pareja. Se separaron en 1981, aunque siempre mantuvieron buen vínculo. Por ese entonces él ya era una estrella y su programa No toca botón era uno de los más vistos de la televisión.

Olmedo, en los años de No toca botón

Se decía que Olmedo tenía romances con algunas de sus compañeras, entre ellas Silvia Pérez y Nancy Herrera. Muchos años después Pérez confirmó que mantuvo una relación con el Negro, y Herrera fue su pareja hasta el día de la muerte de Olmedo, el 5 de marzo del ‘88.

Alguna vez Sabrina Olmedo contó que sufrió mucho la separación de sus padres, algo que no podía disimular porque era tapa de todas las revistas del corazón. “Me molestaba mucho que mis compañeros me dijeran ‘tu papá se está separando’… Porque salía en todas las revistas. Pero, por suerte, siempre se llevaron muy bien. Mi papá le pedía consejos a mi mamá, que se los daba con mucho amor. Y él la escuchaba. Se amaron mucho”, contó en un ciclo radial. “Mi papá era complicado, y mi mamá era una santa”, concluyó.

El affaire con Sandro

Casi un año después de separarse de Olmedo, Tita conoció a Sandro, en 1982. Se hicieron grandes amigos hasta que se dieron cuenta de que pasaba algo más y se animaron a vivir ese amor que duró apenas cinco meses, pero dejó una huella profunda en Sandro.

“A su lado conseguí algo difícil: bajarme del escenario y empezar a ser Roberto Sánchez”, dijo alguna vez Sandro sobre su romance con Tita Russ

Muchos años después, el cantante confesó: “A su lado conseguí algo difícil: bajarme del escenario y empezar a ser Roberto Sánchez”. Por entonces ella ya estaba separada de Olmedo y él, eterno soltero, había terminado una larga relación con Julia Visciani. El romance con Tita fue tapa de revistas del corazón y los paparazzi no los dejaban ni a sol ni a sombra, a pesar de que Sandro era muy celoso de su vida privada y resguardaba su intimidad tras los muros de su casa en Banfield.

Sabrina también recordó la relación de su mamá con Sandro. “Mi vieja es una genia, la verdad. A Sandro lo conocí mucho, era simpatiquísimo. Fueron una linda pareja. Un muy lindo romance. No me acuerdo los títulos, pero le ha escrito unas cuantas canciones a mi mamá. Estuvieron muy enamorados. Dicen que a él nunca lo habían visto así”, contó.