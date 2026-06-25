Titi Tcherkaski, de GH: del odio en redes al sueño que busca concretar y el motivo por el que lleva el pelo rojo

Luego de varios años de estudio, la curiosidad la llevó a Catalina “Titi” Tcherkaski a convertirse en una figura de las redes sociales. Luego de eso empezó a soñar con ingresar a Gran Hermano, un sueño que se cumplió pese a las dudas que tenía su padre sobre esa decisión. Ahora, tras su paso por el polémico reality, la última eliminada habló con LA NACION de sus comienzos en las redes, su relación con su familia y el mayor deseo que busca concretar tras su salida.

—¿Qué te llevás de esta experiencia en Gran Hermano?

—Me llevó todo, mucho aprendizaje que lo tuve que llevar a la práctica. Mis papás me habían enseñado en casa y lo terminé de confirmar viviendo con gente que no conocía. También me llevo amigos, ejemplos de cosas que me gustaría no hacer o decir, que una se puede equivocar y pedir perdón, y miedo a susurrar y que me reten.

—¿Por qué pensás que fuiste eliminada?

—La gente prefirió que se quede Sol y no sé si hubo un trasfondo en el que me querían a mí afuera. Estoy contenta con lo que hice porque es lo que soy y en ningún momento forcé nada. No hice un personaje en los últimos días de placa porque no lo iba a poder sostenerlo el resto de la semana. Preferí seguir siendo yo, si la gente me quería y me elegía así, buenísimo, y si no, también genial. Ahora mi vida está afuera y se vienen cosas súper lindas. Aunque me hubiese encantado quedarme, sobre todo por el porcentaje con el que salí.

—¿Qué sentís que mostraste adentro de la casa que no tiene tanto que ver con quién sos afuera?

—Discuto mucho menos en mi vida cotidiana, claro que tampoco estoy conviviendo veinticuatro horas y con aislamiento. En ese contexto, todo te empieza a molestar. Tampoco siento que haya forzado alguna reacción. Sí me costó mucho que me vean vulnerable, sensible. Trataba de no llorar, pero cuando se fue Kennys a la cuarta semana, no pude aguantar.

—Cuando en tu vida te sentís vulnerable, ¿cuál es el primer abrazo que buscás?

—El de mis hermanos y mis papás, el que esté primero...

—Tu papá habló muy bien de vos cuando fuiste eliminada, ¿qué sentís por él?

—Lo amo. Es la mejor persona que conozco, me enseñó muchas cosas, pero siempre desde el lado de la libertad y la confianza. Todo lo que leí de él me encantó y lo agradecí muchísimo porque todo lo que mostré fue gracias a mi mamá, a mi papá y a lo que ellos me enseñaron de chica.

—¿Alguien de tu familia o tu entorno estaba inseguro con tu ingreso a la casa de Gran Hermano?

—Sí, mi papá. Me cuestionó que era mucha exposición. Aunque yo hacía TikToks y estaba expuesta, entrar a la casa de Gran hermano era un salto enorme para mí y para mi familia. Mi papá me hizo pensar, me bajó a tierra porque me dijo que iban a pasar muchas cosas, que no me enceguezca con algo o que le empiece a agarrar el gustito a algo y todo sea justificado por el fin. Al principio en el primer casting, él estaba muy reticente, pero tuvimos muchas charlas en las que le dije lo que quería, cómo me podía servir, qué estaba dispuesta a hacer o no, y cuáles eran mis límites.

El fin de una etapa y el comienzo de otra

—¿A qué edad te metiste en las redes y qué te motivó a hacerlo?

—Estaba terminando la carrera en 2024, mi prioridad siempre fue estudiar y cuando me quedaban las últimas dos materias, quise empezar a subir videos a TikTok. Y, en realidad, es medio tonto esto, pero me teñí el pelo de rojo y a la gente le encantó. Entonces una amiga me dijo que tenía que subir videos hablando no solamente haciéndome la linda. Y me costó mucho subir el primer video, me costaba pensar en el qué dirán. Pero a la gente le gustó y oficialmente empecé a trabajar hace muy poco en redes, recién en marzo de 2025.

—¿Y qué pasó con el estudio frente a todo lo demás?

—El estudio lo terminé, esa es una etapa cerrada. Yo estudié Gestión de medios y entretenimiento, que me ayuda muchísimo para lo que estoy haciendo, eso es algo que siempre está latente por más que no esté trabajando en la producción de algo. Es un conocimiento que me quedó y que se refleja en lo que hago.

—¿Cuál es el rasgo distintivo que te llevó a tener muchos seguidores en poco tiempo?

—Lo que me gusta y creo que tengo es que soy transparente con lo que muestro y con que no tengo ningún tabú para hablar de temas muy diversos. También sé que me siguen muchos adolescentes, jóvenes y mujeres. Entonces sé que los temas que les interesan son los que me interesan a mí también. Hablo de lo que quiero, y no me pongo límites a la hora de opinar de algo.

El hate en redes

—¿Hablaste de algún tema o hubo algún video que te generara hate en redes?

—No, igual entiendo que las redes pueden ser crueles a veces y que mucha gente necesita descargar odio. Sé que está mal pero se hace y como sé que eso es así, hay videos que subo en joda con cosas que no son reales mías, como por ejemplo uno en el que tenía una hija, que en realidad es mi ahijada a la que amo. La cosa es que la gente que me sigue día a día sabía que ella no era mi hija, pero hubo otra gente que me mandó hate y me criticó. Pero esa situación era un win win porque a mí me servían los comentarios para que el video le llegara a más personas. Entonces yo les daba lo que querían y ellos me daban lo que yo quería.

—¿Qué tenés ganas de hacer ahora?

—Me encantaría poder seguir con las redes y agregar algún trabajo fijo en televisión o streaming. Soy una persona que tiene fácil la charla. Me gustaría estar en debates, ser panelista... Y también me encantaría hacer un podcast con mi papá hablando de las relaciones padre e hijo.