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Kennys Palacios fue eliminado de Gran Hermano 2026: memes, tuits y las reacciones en las redes

El participante quedó fuera de competencia en un mano a mano con Lola Tomaszewski; la opinión de los usuarios de las plataformas digitales

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Kennys Palacios quedó eliminado de Gran Hermano
Kennys Palacios quedó eliminado de Gran Hermano

Kennys Palacios quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Tras quedar nominado por sus compañeros, el hombre que colabora con la estética de Wanda Nara perdió el duelo contra Lola Tomaszewski.

Kennys Palacios, el nuevo eliminado de Gran Hermano
Kennys Palacios, el nuevo eliminado de Gran Hermano

En una semana convulsionada por la aparición de un complot entre participantes, Kennys Palacios no pudo evitar la placa y fue condenado por el público, que eligió a la tiktoker para que continúe en el certamen.

Así fue la eliminación de Gran Hermano
Así fue la eliminación de Gran Hermano

Previo al anuncio de la salida de Palacios, Juanicar, Luana Fernández, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Franco Zunino fueron bajando de la placa y aguardaron el veredicto final de Santiago del Moro.

En paralelo a la definición, las redes sociales oficiaron de termómetro social al crear reacciones y publicar memes sobre la salida de Kennys.

Los usuarios reaccionaron a la salida de Kennys Palacios
Los usuarios reaccionaron a la salida de Kennys Palacios
La reacción de las redes sociales
La reacción de las redes sociales
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