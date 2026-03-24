Kennys Palacios fue eliminado de Gran Hermano 2026: memes, tuits y las reacciones en las redes

Kennys Palacios quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Tras quedar nominado por sus compañeros, el hombre que colabora con la estética de Wanda Nara perdió el duelo contra Lola Tomaszewski.

Kennys Palacios, el nuevo eliminado de Gran Hermano

En una semana convulsionada por la aparición de un complot entre participantes, Kennys Palacios no pudo evitar la placa y fue condenado por el público, que eligió a la tiktoker para que continúe en el certamen.

Así fue la eliminación de Gran Hermano

Previo al anuncio de la salida de Palacios, Juanicar, Luana Fernández, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Franco Zunino fueron bajando de la placa y aguardaron el veredicto final de Santiago del Moro.

En paralelo a la definición, las redes sociales oficiaron de termómetro social al crear reacciones y publicar memes sobre la salida de Kennys.

COMO SE VA A IR KENNYS EN VEZ DE LA PLANTA GIGANTE QUE ES LOLAAA pic.twitter.com/vdvEujCqwU — abru (@swiftalvr) March 24, 2026

Cualquiera de los dos se podían ir y quedaba todo igual. 🪴 pic.twitter.com/jRNVb70NPD — Montaño (@luigim10) March 24, 2026

Los usuarios reaccionaron a la salida de Kennys Palacios