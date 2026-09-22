Tom Cruise dio su opinión sobre el avance de la Inteligencia artificial en el cine

Con cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas, Tom Cruise no solo es una de las grandes estrellas de Hollywood, sino también, un verdadero conocedor de la industria. Su trabajo en importantes producciones como actor y productor, lo llevan a tener una mirada muy acertada sobre qué funciona y que no funciona en una película a gran escala. Y en el marco de una charla abierta con el actor, muchos de los presentes le consultaron qué opinaba sobre el creciente uso de inteligencia artificial en la producción de largometrajes.

Tom Cruise Bradley Collyer - PA Wire DPA

Durante una entrevista enmarcada en el ciclo Life in Pictures producido por la Academia británica de artes cinematográficas y televisión, Cruise hizo un repaso por varios de los títulos más importantes de su carrera. En muchas de sus películas, Tom utilizó tecnología de vanguardia para concretar proezas cinematográficas impensadas, que hicieron de sus acrobacias una verdadera firma.

En lo referido al uso de nuevas tecnologías, Cruise respondió: “La cosa es así: no hay nada como lo humano”, y aseguró que los artistas deben “seguir creando”. Más adelante, él consideró: “La inteligencia artificial es algo que va a suceder. Pero la gente quiere ver cosas reales”.

La experiencia en cine, para Cruise, jamás va a desaparecer Krists Luhaers / Unsplash

Por otra parte, la charla viró hacia la experiencia de ver cine en el cine, y la feroz competencia entre las salas y las plataformas streaming. En ese sentido, el actor que es un ferviente defensor de la experiencia cinematográfica en pantalla grande, fue muy diplomático y opinó: “No tengo nada en contra del streaming (…). Pero la gente quiere la experiencia. Ellos van a las salas de cine, y yo siempre creí en la humanidad”. Para Tom, la idea de las personas congregándose en sus butacas para disfrutar de un film como una experiencia colectiva, es algo que jamás va a desaparecer, porque los espectadores disfrutan de esa unión.

Un rumor confirmado

En una extensa entrevista con la revista GQ, cuya jugada producción de fotos logró una gran repercusión, Cruise habló sobre su carrera, su relación casi obsesiva con el cine, las escenas en las que arriesga literalmente la vida y su nuevo proyecto, Digger, dirigido por Alejandro G. Iñárritu. También respondió una pregunta inevitable después de tantos años de acrobacias extremas: ¿Le tiene miedo a la muerte?

Tom Cruise junto al director Alejandro González Iñárritu Chris Pizzello - Invision

La respuesta fue contundente. “No, no lo tengo”, aseguró. Aunque inmediatamente aclaró que eso no significa que la muerte no le produzca una sensación de temor. “Me gusta estar al borde del precipicio”, explicó, tanto en sentido literal como metafórico. “La vida es una aventura. La incertidumbre es parte de la vida y también es parte de hacer películas”, agregó. Para él, el desafío consiste precisamente en trabajar sobre aquello que todavía no conoce: “Quiero convertir las incertidumbres en certezas. Y después crear nuevas incertidumbres”.

También se refirió a un rumor que corre desde hace años sobre su comportamiento dentro del set. “Son ciertos. Soy intenso. Los tomo con mucho humor, pero lo cierto es que cuando algo me interesa, quiero aprenderlo. Quiero entenderlo”, explicó.

El actor afirmó que sigue involucrándose en cada detalle de una producción, y que no se limita a actuar frente a cámara. Según contó, cuando llega a un set conoce a las personas que hacen posible una película: desde quienes pintan y construyen los decorados hasta quienes mueven las cámaras, trabajan con las luces o se ocupan de la arquitectura y el diseño. “Sé todos sus nombres”, aseguró.