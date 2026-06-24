Tom Cruise. Irreconocible en el tráiler de Digger, un emotivo homenaje a sus grandes clásicos

Tom Cruise cumple casi media década de carrera en el cine y, mientras crece la expectativa por el estreno de Digger, su nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu, Warner lanzó un emotivo video retrospectivo que recorre algunos de los personajes más emblemáticos de su trayectoria.

El clip, que culmina con imágenes inéditas del nuevo film, en su repaso por sus papeles más exitosos: desde el intrépido Pete “Maverick” Mitchell de Top Gun, pasando por su personaje de Lestat en Entrevista con el vampiro y el incansable Ethan Hunt de la saga Misión Imposible. A lo largo de tres minutos, el video repasa así las distintas etapas de un actor que logró mantenerse en la cima durante más de cuatro décadas.

También aparecen escenas de títulos fundamentales como Nacido el 4 de julio, Rain Man, Jerry Maguire, Magnolia y Ojos bien cerrados, películas que le permitieron demostrar su versatilidad frente a cámara. La recopilación incluye además imágenes de producciones como El último samurái, Minority Report, La guerra de los mundos, Vanilla Sky y Rock of Ages, recordando el amplio abanico de personajes que interpretó a lo largo de las décadas.

Tom Cruise presentó su nueva película junto al director Alejandro González Iñárritu en la convención CinemaCon CHRIS DELMAS - AFP

Sin embargo, el momento más destacado llega en el tramo final del avance, con las primeras escenas de Digger, la película que marcará el encuentro entre Cruise y el oscarizado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, director de Birdman y El renacido.

Las imágenes revelan una transformación física impactante del actor, que aparece con el cabello con canas, el rostro envejecido, una figura más robusta y una apariencia muy distinta a la que suele caracterizarlo.

Tom Cruise junto a Brad Pitt en Entrevista con el vampiro

En la película, Cruise dará vida a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero señalado como uno de los hombres más poderosos del planeta. Cuando una catastrófica crisis amenaza con destruir el mundo, el empresario inicia una desesperada campaña para convencer a todos de que él es la única persona capaz de solucionarla.

“Cuando no te quedan recursos, tu arma es la verdad”, afirma el personaje en una de las escenas del adelanto, mientras ensaya un discurso rodeado de colaboradores y junto a un guardaespaldas.

El tono de la película dista del cine de acción que ha caracterizado a Cruise en sus últimos años. Según la sinopsis oficial, se trata de una comedia negra de gran escala que combina sátira política, crítica social y humor ácido para contar la historia de un hombre que intenta presentarse como salvador de una catástrofe que él mismo ayudó a provocar.

El proyecto representa además el regreso de Alejandro G. Iñárritu al cine con una propuesta distinta a las que lo hicieron famoso. El realizador mexicano apuesta ahora por una historia que mezcla elementos de comedia y tragedia para reflexionar sobre el poder, la ambición y la responsabilidad.

La producción cuenta con un elenco integrado por figuras como John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Emma D’Arcy, entre otros nombres destacados.

El estreno de la película está previsto para octubre y promete mostrar a Tom Cruise en un registro completamente diferente, en un nuevo desafío más para una estrella que, a lo largo de toda su carrera, no ha dejado de reinventarse.