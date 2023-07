Tom Cruise: qué dijo Hayley Atwell de los rumores de romance con el actor

escuchar

Luego de muchas semanas en donde los rumores de romance entre Tom Cruise y Hayley Atwell resonaron por las redes sociales y los medios de comunicación, la actriz salió a desmentir todo y negó su relación con su coprotagonista de Misión Imposible.

Este sábado, durante una entrevista con el diario Independent, la mujer declaró que ve a la estrella de Hollywood y al director del largometraje, Chris McQuarrie, “como si fuesen mis tíos”, más que como posibles intereses románticos .

Atwell, de 41 años, señaló también que los “extraños rumores de romance” le parecían “sucios” y “mugrosos”. “Yo no soy así... ¿Por qué asumen o proyectan cosas sobre mí, sobre mi relación con mi compañero de trabajo y mi jefe?” , expresó.

Atwell, que se comprometió con el compositor Ned Wolfgang Kelly en abril, tildó los rumores de “molestos” e “invasivos”, porque “implican a personas de mi vida real, de mi vida personal, que tienen que estar en el lado receptor de eso”.

Por suerte para ella, pudo apoyarse en Cruise, que le aconsejó ignorar los titulares sobre su vida personal . “Cuando he hablado con él sobre el tema, me ha dicho: ‘Sabés exactamente quién sos. Sabés a donde vas. Y eso es lo único que importa. No importa lo que la gente piense de vos si sos íntegra con vos misma, si sabés cuál es tu sistema de valores’”, recordó Atwell.

Hayley Atwell y Tom Cruise durante la filmación de Misión Imposible. Según algunos medios británicos entre ellos habría un posible romance

La actriz y su coprotagonista, de 61 años, desataron los rumores de romance por primera vez a finales de 2020, cuando una fuente dijo a The Sun que “pegaron buena onda desde el primer día” de rodaje de Misión Imposible: Dead Reckoning Part One. El diario se hacía eco del posible romance ilustrando el artículo con una fotografía del actor y de Atwell esposados, por exigencias del guion y tomados de la mano durante un momento del rodaje del largometraje en Roma.

Aunque la pareja se mantuvo callada mientras hablaban sobre ellos, lo que hizo que el rumor se disipe, volvieron a dar que hablar cuando asistieron juntos a la final de Wimbledon en julio del año siguiente.

Nacida en Inglaterra, Atwell es una amante de los libros, de la naturaleza y de los animales. En sus redes sociales la actriz aparece nadando en un fiordo en Noruega, haciendo equilibrio sobre la rama de un árbol y montando a caballo. También desvela algunas de sus lecturas, muchas de ellas escritas por mujeres y con enfoque feminista, como Recuerdos de mi inexistencia, de Rebecca Solnit y Tres mujeres, de Lisa Taddeo. Además, en sus cuentas ha mostrado abiertamente su apoyo al colectivo LGBTQI y sus preferencias políticas, apoyando a la demócrata Kamala Harris en las pasadas elecciones de Estados Unidos: “Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Democracia en movimiento”.

La actriz ha demostrado su valía en el cine, en la televisión y en el teatro. Debutó en la gran pantalla con un papel en la película El sueño de Cassandra, del director Woody Allen y fue nominada a varios premios por sus interpretaciones en las series de televisión La duquesa y Los pilares de la Tierra, entre ellos, al Globo de Oro a la mejor actriz por esta última. Su experiencia sobre las tablas también le ha dado alguna que otra alegría, como la nominación a los premios Olivier, considerados los galardones más prestigiosos del teatro británico. Ha interpretado a Peggy Carter en la saga del Capitán América en siete películas, así como en la serie Agent Carter.

