Tom Hanks, sobre haber sido padre a los 21 años: "Mi vida era muy diferente"

El actor abrió su corazón y contó cómo fue ser padre a los 21 años, cuando todavía no había logrado su sueño de llegar a Hollywood Crédito: NYT

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2019 • 13:09

Tom Hanks abrió su corazón en una entrevista con el New York Times y contó cómo era su vida cuando tuvo a su primer hijo a los 21 años. Actualmente es un orgulloso padre de cuatro hijos, y disfruta de un excelente momento personal y profesional, pero cuando era joven su experiencia con la paternidad fue muy diferente.

El actor tuvo a sus primeros dos hijos, Colin, de 41 años, y Elizabeth, de 37, con su primera esposa, Samantha Lewes. Luego se puso en pareja con la actriz Rita Wilson, con quien fue padre de Chet , de 29, y Truman, de 23, y llevan más de tres décadas de amor juntos. En este sentido, Hanks explicó que hubo una gran diferencia en la crianza de sus dos primeros hijos, cuando él era apenas un veinteañero, respecto a la educación que tuvieron sus otros dos hijos.

"Mis hijos Colin y Elizabeth nacieron cuando yo era muy joven. Ellos recuerdan cuando su padre era solo un tipo que intentaba pagar el alquiler. En cambio mis otros hijos nacieron en otro momento de mi vida, cuando ya tenía cierto reconocimiento, entonces sus vidas fueron muy diferentes", sentenció el actor.

" Suelo pensar en los errores que cometí con mis hijos. Cuando era joven todo me preocupaba: no explicarles algo, no estar para ellos. Tenía miedo de todo lo que pasaba en el mundo", comenzó narrando el protagonista de Forrest Gump.

Tom Hanks y parte de su familia cuando dijeron presente en el evento, en el que su mujer recibió una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood Crédito: GROSBY GROUP

Con más de cuatro décadas de experiencia en el mundo de la paternidad, Hanks asegura que no hay ningún secreto para ser "el padre perfecto". Asimismo expresó que su única receta es apoyar a sus hijos: "Luego de un tiempo me di cuenta que lo que realmente sirve es decirles: "Te amo, no hay nada que puedas hacer mal, espero que me perdones en ocasiones y yo perdonarte en otras".

"Siempre tenemos que preguntarles: '¿Qué necesitás que haga?', ofrecerles eso, y que sepan que haremos todo lo posible por mantenerlos en un ambiente sano, y luego, simplemente amarlos", explicó el protagonista del film próximo a estrenarse en los Estados Unidos, A Beautiful Day in the Neighborhood.