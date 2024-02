escuchar

Luego de la ola de calor que afectó a Buenos Aires y otras 20 provincias de la Argentina en los últimos días, las temperaturas descendieron un poco y el cielo amaneció nublado este domingo. Último día del fin de semana previo al inicio de la jornada laboral, quizás estás pensando en pasar una tarde de descanso y permanecer en el sillón por horas. Para ello, te recomendamos una serie de 10 capítulos que está disponible en Netflix y recibió un puntaje casi perfecto.

Si te gustan las producciones bélicas y basadas en hechos reales, esta serie de 10 capítulos de alrededor de una hora te fascinará. La historia se centró en los tenientes Dick Winters y Lewis Nixon, miembros de la Compañía Easy del 506° Regimiento de Infantería Paracaidista, proveniente de la 101° División Aerotransportadora del Ejército de Estados Unidos; que formaron parte de la generación de héroes que liberó a Europa del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Se trató de Hermanos de sangre (Band of brothers), que se basó en un libro con el mismo título de Stephen E. Ambrose y contó con los testimonios reales de los protagonistas, que se tomaron previo al rodaje. Esta miniserie bélica contó con grandes sorpresas, como que la producción estuvo a cargo de Steven Spielberg y Tom Hanks en 2001, tres años después de coincidir en Rescatando al soldado Ryan (1998).

La miniserie bélica fue producida por Steven Spielberg y Tom Hanks Netflix

Otra impactante coincidencia es que la producción se estrenó el 9 de septiembre de 2001, dos días antes de que se produjera el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, en Estados Unidos. La serie llegó a Netflix el 15 de septiembre de 2023, tras un acuerdo entre el gigante de streaming y HBO Max, su productora original.

El elenco de Hermanos de sangre fue protagonizado por Damian Lewis y Ron Livingston y conformado también por Scott Grimes, Donnie Wahlberg, Neal McDonough y el reconocido actor que interpretó a Ross Geller en Friends, David Schwimmer, entre otros.

Qué dijo la crítica de la serie Hermanos de sangre

La serie producida por Tom Hanks y Steven Spielberg consagró un gran éxito tras su estreno y se posicionó como una de las más vistas en Netflix. La producción fue muy aclamada por la crítica, así como recibió un Globo de Oro como Mejor miniserie de TV, dos premios Emmy, un Satellite Award y un galardón del Sindicato de Guionistas (WGA).

“Una extraordinaria serie de 10 episodios, que supera con maestría su mayor desafío: equilibrar el ideal de heroísmo con la violencia y el terror de la batalla”, describió Hermanos de sangre en una reseña desde The New York Times. Por su parte, The Guardian añadió: “Band of brothers parece el tipo de proyecto televisivo de los que solo surge uno por generación. Los resultados fueron impresionantes”.

Además, la exitosa serie contó con una segunda parte. Los dos productores lanzaron en 2010 The Pacific, la secuela de Hermanos de sangre con también 10 episodios, que se centró en los soldados Eugene Sledge y Robert Leckie, quienes relataron su experiencia en la lucha contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.

La producción ganó un Emmy a Mejor miniserie de TV y fue protagonizada por James Badge Dale, Joseph Mazzello, Jon Seda, William Sadler y Rami Malek.